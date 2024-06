LENNY KRAVITZ AGITA O SHOW DE ABERTURA DA FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE PATROCINADO POR PEPSI®

Marcando a oitava edição do entretenimento pré-jogo oferecido pela Pepsi, o Show de Abertura PEPSI® na Final da UEFA Champions League aconteceu diante de um estádio lotado em Wembley, e precedeu o confronto entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Lenny uniu fãs da música e do futebol com uma apresentação emocionante, contando com um palco icônico, um show pirotécnico hipnotizante e efeitos especiais de primeira classe.

Durante a apresentação, o artista, vencedor de vários prêmios GRAMMY®, mostrou sua famosa presença de palco e fez interpretações incríveis de alguns de seus maiores sucessos, além de tocar seu mais recente lançamento, "Human", do álbum "Blue Electric Light", que foi lançado a 24 de maio. O show despertou todos os sentidos dos fãs, tanto os presentes no estádio quanto os que assistiram de outras partes do mundo. A performance marcante de Kravitz incluiu apresentações de dança impressionantes, grandes esferas metálicas infláveis e bandeiras azul-elétricas agitadas durante a atuação inesquecível.

Com raízes historicamente profundas no esporte e na música, a Pepsi tem o orgulho de apresentar o Show de Abertura PEPSI® da final da UEFA Champions League a cada ano com uma performance musical monumental que destaca os artistas mais icônicos do mundo, unindo fãs do futebol e da música através de um espetáculo de entretenimento impressionante, que representa a concretização da campanha global da Pepsi "Thirsty For More".

Sobre o Show de Abertura Pepsi da Final da UEFA Champions League

Desde o início da parceria, em 2016, a Pepsi traz talentos da música global para o evento esportivo anual mais assistido do mundo, transformando a final da UEFA Champions League em uma verdadeira plataforma de entretenimento global. Este ano, o palco estará nas mãos do premiado cantor, compositor e instrumentista Lenny Kravitz, que promete tocar uma seleção de sucessos de seus 35 anos de carreira, além de apresentar músicas inéditas de seu décimo segundo álbum, o recém-lançado "Blue Electric Light". A Pepsi tem uma longa tradição no cenário de entretenimento futebolístico e na promoção da diversidade de artistas e gêneros. Por isso, ninguém melhor para ser a atração principal do Show de Abertura PEPSI® da Final da UEFA Champions League do que o ganhador do Grammy e superstar global Lenny Kravitz, uma das maiores estrelas do rock da nossa geração.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 91 bilhões em receita líquida em 2023, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas saborosas, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

A PepsiCo é guiada pela visão de ser a líder global em bebidas e alimentos convenientes, conquistando o mercado com a estratégia PepsiCo Positive (pep+). A pep+ é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que considera a sustentabilidade e o capital humano fundamentais para criar valor e crescer operando dentro dos limites do planeta e inspirando. Para saber mais, acesse http://www.pepsico.com , e nos visite no X (Twitter), Instagram , Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Sobre Lenny Kravitz

Considerado um dos músicos de rock mais proeminentes de nosso tempo, Lenny Kravitz transcendeu gêneros, estilos, raças e classes ao longo de uma carreira musical de mais de três décadas. Influenciado pelo soul, rock e funk dos anos 60 e 70, o compositor, produtor e multi-instrumentista já conquistou o GRAMMY® quatro vezes.

Recentemente, Lenny Kravitz foi agraciado com o "Prêmio Ícone da Música" no People's Choice Awards de 2024 e recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood no mesmo ano. Além disso, foi reconhecido pelo CFDA com o "Prêmio Ícone da Moda" por seu papel não apenas como um dos músicos mais respeitados do rock, mas também como uma grande influência na moda.

Em 2023, lançou a emblemática "Road To Freedom", música que escreveu, interpretou e produziu especificamente para o filme Rustin, sucesso da Netflix. A faixa, que pode ser ouvida aqui, toca nos créditos finais do filme. Com o lançamento dessa comovente canção, Kravitz garantiu uma indicação ao Globo de Ouro de "Melhor canção original - Filme", uma indicação ao Critics Choice Award de "Melhor Canção" e uma indicação ao prêmio da Guild of Music Supervisors de "Melhor Canção Escrita e/ou Gravada para um Filme".

Além de seus onze álbuns, que venderam 40 milhões de cópias em todo o mundo, sua empresa criativa, Kravitz Design Inc., possui um impressionante portfólio de empreendimentos notáveis, incluindo hotéis, projetos de condomínios, residências particulares e marcas lendárias de alto padrão como Rolex, Leica e Dom Pérignon. Em 2022, ele lançou sua própria marca de bebida ultra-premium, o Nocheluna Sotol, um destilado de Chihuahua, México, derivado da planta sotol. Kravitz é autor de "Flash", um livro em que apresenta fotografias de rock singulares. Seu recente livro de memórias, "Let Love Rule", o colocou na lista de best-sellers do The New York Times. Atualmente, é embaixador de marca e representante global do perfume Y da YSL Beauty e embaixador global da marca de relógios de luxo Jaeger-LeCoultre. Esse artista multidimensional também se aventurou no cinema, interpretando Cinna nos grandes sucessos de bilheteria "Jogos Vorazes" e "Jogos Vorazes: Em Chamas", assim como nos filmes aclamados pela crítica "Preciosa" e "O Mordomo".

Lenny Kravitz lançou seu aguardado novo álbum de estúdio, "Blue Electric Light", no dia 24 de maio de 2024.

