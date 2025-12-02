PepsiCo anuncia parceria global com a equipe Mercedes-AMG Petronas de Formula 1® para 2026

GATORADE®, STING® e DORITOS® unem performance, energia e sabor à escuderia oito vezes "Campeã de Construtores"

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, a PepsiCo anuncia uma parceria global histórica com a Equipe Mercedes-AMG PETRONAS de Formula 1® a partir de 2026, unindo três de suas marcas potentes – GATORADE®, STING® (não comercializado no Brasil) e DORITOS® – com a equipe de F1® de maior sucesso da era moderna. Esta parceria se estrutura no relacionamento existente da PepsiCo com a Formula 1®, sendo a primeira vez que três marcas líderes de categoria da companhia impulsionam uma única equipe de elite da categoria automobilística.

Aproveitando a trajetória de crescimento da Formula 1® e a rápida expansão da sua base de fãs, esta parceria posiciona a PepsiCo no centro do momento global do esporte por meio de uma integração abrangente nas operações da Equipe Mercedes-AMG PETRONAS de F1®, desde programas pioneiros de hidratação até experiências imersivas e de entretenimento para fãs.

Impulsionando a performance da equipe

Como Parceira Oficial de Performance Esportiva, GATORADE® traz sua história de 60 anos e a expertise de Gatorade Sports Science Institute (GSSI) para o paddock da Formula 1® pela primeira vez. Durante uma corrida, os pilotos de F1 podem perder cerca de 1 litro de suor por hora, de acordo com a Federação Internacional de Automobilismo¹. Estudos mostram que uma desidratação de mais de 2% do peso corporal pode impactar significativamente a boa performance². Como um dos esportes mais exigentes física e mentalmente do mundo, a hidratação é essencial para a performance – e o conhecimento da marca em ciência e soluções de desempenho será totalmente integrado nos programas da Equipe Mercedes-AMG PETRONAS de F1®. Este programa marca a primeira vez que uma equipe da categoria implementa estratégias de hidratação de performance totalmente personalizadas – podendo dar à equipe uma vantagem crucial, onde milésimos de segundos determinam campeões.

Onde os poderes se encontram

A parceria também alavancará o poder da Equipe Mercedes-AMG PETRONAS de Formula 1®, particularmente George Russell e Kimi Antonelli, que representam duas gerações de excelência em corridas. Russell, estabelecido como um dos principais talentos da F1®, traz performance comprovada e uma conexão autêntica com fãs em todo o mundo. Antonelli, que ganhou as manchetes com sua rápida ascensão nas categorias até a F1®, incorpora o futuro empolgante do esporte e a próxima geração de talentos.

Através da parceria, os fãs verão ambos os pilotos participarem de iniciativas de engajamento que mostrarão os pontos fortes coletivos de GATORADE®, STING® e DORITOS® – desde conteúdo de bastidores até ativações focadas nos fãs.

Sabor ousado para a pista

DORITOS® junta-se à Equipe Mercedes-AMG PETRONAS de Formula 1® para elevar a experiência dos fãs com uma crença partilhada na ousadia – na pista, na cultura e em cada mordida. Como uma das marcas de snacks mais ousadas do mundo, DORITOS® irá reforçar os finais de semana de corrida com experiências de alto impacto e sabor, inspiradas na intensidade e precisão da F1®.

Com direitos de ativação globais, a marca trará sua ousadia característica para os fãs em todos os lugares, capturando a velocidade, a tensão e a emoção dos finais de semana de Grande Prêmio e levando a adrenalina da pista para o mundo dos snacks.

"Esta parceria une performance, energia e sabor sob uma única bandeira – conectando três das marcas mais icônicas da PepsiCo com a equipe de Formula 1® de maior sucesso do mundo", disse Eugene Willemsen, CEO de Bebidas da PepsiCo. "Estamos dentro da cultura do esporte, abastecendo tanto os atletas quanto os fãs que vivem pela emoção da F1®. A parceria com a Equipe Mercedes-AMG PETRONAS de Formula 1® reflete o nosso compromisso compartilhado com a performance, a inovação e a excelência – valores que definem ambas as nossas organizações."

Toto Wolff, Team Principal & CEO da Equipe Mercedes-AMG PETRONAS de Formula 1®, disse: "O portfólio e o propósito da PepsiCo se alinham perfeitamente aos costumes da nossa equipe. A ciência esportiva de GATORADE®, a energia juvenil de STING® e a relevância cultural de DORITOS® trazem, cada um, algo único, criando uma parceria que impulsiona cada camada da nossa performance e da experiência dos nossos fãs. Estamos ansiosos pelo futuro com a PepsiCo ao nosso lado, nos impulsionando tanto dentro quanto fora da pista."

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 91 bilhões em receita líquida em 2023, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui LAY'S®, DORITOS®, CHEETOS®, GATORADE®, PEPSI-COLA®, MOUNTAIN DEW®, QUAKER® E SODASTREAM®. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas saborosas, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

O pep+ é nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro de como criaremos valor e crescimento, operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e as pessoas. Para obter mais informações, acesse e www.pepsico.com.br e siga-nos no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo.

Sobre a Mercedes-AMG PETRONAS Formula One

A Equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One é a equipe de fábrica da Mercedes-Benz, competindo no auge do automobilismo – o Campeonato Mundial FIA de Fórmula Um™. A Fórmula Um é diferente de tudo no panorama esportivo. É um desafio técnico e humano exigente, combinando tecnologias e inovação de ponta, gestão de alto desempenho e trabalho em equipe de elite. Na Equipe Mercedes-AMG PETRONAS Formula One, um grupo de pessoas apaixonadas e determinadas trabalha para projetar, desenvolver, fabricar e correr os carros conduzidos pelo sete vezes Campeão Mundial Lewis Hamilton e pelo jovem astro George Russell. A equipe estabeleceu uma nova referência para o sucesso na F1 durante a atual Era Híbrida do esporte, vencendo Campeonatos Mundiais de Pilotos e Construtores consecutivos em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, e o Campeonato de Construtores em 2021. Durante essas temporadas vitoriosas, a equipe marcou 111 vitórias, 232 pódios, 118 pole positions, 81 voltas mais rápidas e 53 dobradinhas em 160 partidas de corrida.

