LEPAS apresenta estratégia no Salão do Automóvel de Pequim e inicia um novo capítulo global

Visão de "Elegância" explora como uma marca premium de veículos de nova energia se conecta às necessidades sofisticadas de mobilidade de mercados estratégicos, como o Brasil

SÃO PAULO, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Neste mês de abril, aproveitando as plataformas complementares da Cúpula Global de Parceiros Internacionais da Chery 2026, em Wuhu, e do Salão Internacional do Automóvel de Pequim, a LEPAS, nova marca de veículos de nova energia do Grupo Chery, dará início oficial à estratégia global de marca. Guiada pela visão "Elegance Drives the World" ("Elegância Move o Mundo"), a LEPAS representa mais do que um avanço em tecnologia de nova energia. Trata-se de uma reconfiguração da lógica de mobilidade voltada ao segmento premium global.

Em um cenário global de veículos de nova energia marcado por forte concorrência centrada em especificações técnicas, a LEPAS escolheu seguir um caminho diferente. Durante o Salão de Pequim, que acontece na China entre 24 de abril e 3 de maio, os modelos LEPAS L6 BEV e L4 BEV farão sua estreia mundial. Desenvolvidos com base em três pilares centrais — "Leopard Aesthetics", design espacial refinado e dinâmica de condução elegante — os modelos traduzem a herança e a identidade únicas da marca para o público global.

A busca pela elegância e sofisticação dialoga diretamente com a evolução do comportamento de consumo em mercados de alto potencial, como o Brasil. Os consumidores brasileiros vão cada vez mais além do desempenho e buscam uma "qualidade percebida" que reflita sua identidade, além de complementar um estilo de vida moderno e sofisticado. A filosofia da LEPAS propõe um novo padrão de "sofisticação tropical" para o Brasil, combinando design internacional de alto nível e performance elétrica inteligente ao estilo de vida vibrante e refinado do país.

Para validar essa experiência em escala global, a LEPAS estruturou uma estratégia em três etapas: "Reveal, Validate, Co-create" ("Revelar, Validar e Cocriar"). Após sua apresentação estratégica no Salão de Pequim, o LEPAS L6 iniciará o "Global Elegance Driving Tour", uma jornada global de testes em diferentes cenários e condições reais de uso. A iniciativa reforça o compromisso da marca com qualidade e confiabilidade, superando as expectativas dos consumidores ao redor do mundo.

Paralelamente, a LEPAS acelera a construção de seu ecossistema global. Durante a cúpula, será apresentada a "LEPAS Elegant Lifestyle House", espaço que reunirá parceiros estratégicos globais, incluindo representantes do Brasil, para explorar as possibilidades da mobilidade do futuro. Além disso, os robôs AiMOGA, desenvolvidos pelo Grupo Chery, atuarão como assistentes inteligentes, demonstrando uma visão de vida mais prática e sofisticada impulsionada pela tecnologia.

A trajetória global da LEPAS é sustentada pelas sólidas capacidades do Grupo Chery. Como uma das principais forças da indústria automotiva, que é líder nas exportações chinesas de veículos de passeio por 23 anos consecutivos e com uma base global superior a 19,12 milhões de usuários, o Grupo Chery acumulou ampla experiência operacional e forte reconhecimento de marca em mercados locais, incluindo o Brasil. Com esse respaldo, a LEPAS se prepara para oferecer uma experiência de mobilidade inédita para consumidores de alto padrão no Brasil e em diferentes mercados ao redor do mundo.

Sobre a OMODA & JAECOO

A OMODA & JAECOO é uma fabricante e distribuidora de veículos global sediada em Wuhu, na província de Anhui (China). A companhia tem como missão globalizar duas novas marcas automotivas – Omoda e a Jaecoo –, por meio do desenvolvimento e oferta de sedãs, SUVs e outros tipos de veículos automotores. Seu propósito é tornar-se líder em soluções inteligentes de tecnologia, estabelecendo um padrão de design futurístico para os carros e oferecendo experiência de condução e propriedade personalizadas, além de serviços com excelência para consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2969508/OJ_Lepas_Pequim_Auto_Show_Foto_1_docx.jpg

FONTE LEPAS