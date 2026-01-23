WUHU, China, 23 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LEPAS, nova marca de veículos de energia renovável, foi desenvolvida para mercados globais e construída sobre a estratégica e inteligente Plataforma LEX. Como uma cristalização do ecossistema de tecnologia global do Grupo Chery, a LEX estabelece uma nova referência para plataformas Nev de última geração e oferece liderança intergeracional em inteligência veicular completa. Com uma plataforma totalmente nova, com arquitetura e experiência de usuário totalmente novas, a LEX aborda diretamente os pontos problemáticos do usuário de longa data — eliminando a inteligência fragmentada, aliviando a ansiedade de carregamento e permitindo transições contínuas entre óleo e eletricidade — estabelecendo a base inteligente para a LEPAS como a Marca Preferida para o Novo Estilo de Vida Elegante.

LEPAS define "Condução Elegante" com sua Plataforma LEX inteligente (PRNewsfoto/LEPAS)

À medida que o setor global de veículos de energia renovável (NEV) entra em uma nova fase de competição, o foco está mudando de indicadores de desempenho isolados para a arquitetura eletrônica e elétrica (EEA) e para a experiência do usuário em cenários completos. A plataforma LEX surge justamente em resposta a essa transformação. Construída sobre a nova arquitetura eletrônica e elétrica EEA 5.1, a LEX adota uma solução integrada de dupla zona e duplo centro que oferece três benefícios principais: padronização de hardware, atualizações de software sustentáveis e interoperabilidade de dados contínua. Essa arquitetura permite uma coordenação eficiente entre sistemas inteligentes de cockpit, condução inteligente e controle do trem de força, resolvendo problemas de longa data de eletrônicos fragmentados e capacidade de atualização limitada.

Capacitada pela EEA 5.1, a plataforma LEX alcança um equilíbrio preciso entre elegância e desempenho na dinâmica de condução. Ajustado por uma equipe europeia de engenharia profissional, o chassi inteligente integra tecnologias avançadas, incluindo suspensão ativa e amortecimento controlado eletronicamente. Combinado com uma rigidez torsional da carroceria de 23.800 N•m/deg — significativamente superior à de veículos comparáveis — e um design de semiárvore em três estágios, o veículo proporciona conforto de condução em nível de limusine, aliado a uma direção ágil e confiante, criando uma verdadeira sensação de unidade entre motorista e máquina.

Em termos de capacidade do trem de força, a LEX suporta várias soluções de energia. Seu motor de combustão interna atinge uma eficiência térmica de 45,79%, com consumo de combustível tão baixo quanto 4,9 L/100 km no modo de sustentação de carga. O sistema de carregamento rápido de alta tensão de 800 V reduz significativamente os tempos de carregamento, enquanto um sistema de bomba de calor de ampla faixa de temperatura de fonte dupla garante uma operação confiável até –40° C, atendendo a diversos cenários de uso global.

Com compatibilidade com múltiplos trens de força e forte adaptabilidade global, a plataforma LEX permite o rápido desenvolvimento de veículos totalmente elétricos, híbridos e de outras formas de energia. Mais do que uma arquitetura técnica, a LEX representa a definição sistemática da categoria "Condução Elegante" da LEPAS — fornecendo manuseio composto, conforto imperceptível e resistência sem preocupações por meio de tecnologia inteligente.

