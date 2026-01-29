LEPAS envia LEPAS L4 para a África do Sul, acelerando a expansão do mercado global

TAICANG, China, 29 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em 26 de janeiro, a novíssima marca nevas concluiu sua remessa de exportação no porto de Taicang. O primeiro lote de mais de 500 veículos LEPAS L4 foi oficialmente carregado e enviado para o Porto de Durban, na África do Sul.

LEPAS envia o primeiro lote de LEPAS L4 para a África do Sul (PRNewsfoto/LEPAS)

A África do Sul é um dos principais centros do mercado automotivo africano e também um dos maiores mercados mundiais de veículos com volante à direita. Com seus portos e redes logísticas bem desenvolvidos, o país serve como uma importante porta de entrada para marcas estrangeiras que estão entrando no mercado africano. O LEPAS L4 nesta remessa é construído na nova plataforma inteligente LEX do Grupo Chery, medindo 4.400 × 1.820 × 1.635 mm com uma distância entre eixos de 2.700 mm. Do ponto de vista do consumidor, o LEPAS L4 está em sintonia com a transição em curso no mercado automotivo global para novas fontes de energia, atendendo à demanda potencial por veículos elétricos de alta qualidade. Do ponto de vista da marca, essa remessa também significa que os produtos da LEPAS estão totalmente preparados para oferecer uma experiência de condução e manuseio elegante para usuários com diversos hábitos de direção, mesmo em condições complexas de estrada. Ao coletar feedback do mundo real, a LEPAS refinará progressivamente seus produtos e sistemas de serviço, estabelecendo as bases para uma maior expansão do mercado e desenvolvimento da marca.

Após a chegada do primeiro lote no Porto de Durban, a LEPAS usará a África do Sul como um centro estratégico para entrar em outros mercados, alavancando o sistema maduro de distribuição de veículos, portos e redes logísticas do país. Ao consolidar suas próprias vantagens, a LEPAS continuará a implementar a estratégia "In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere" do Grupo, concentrando-se em operações localizadas e inovação de produtos para oferecer soluções de mobilidade NEV mais inteligentes e elegantes para os consumidores locais.

A África do Sul é apenas o ponto de partida para a expansão global da LEPAS. A marca continuará a apresentar seus produtos, redes, presença de marca e serviços pós-venda em todos os países e continentes, trazendo sua filosofia de estilo de vida elegante, infraestrutura de apoio, tecnologias NEV de ponta e oportunidades de emprego relacionadas à indústria de veículos de energia renovável para o mundo, posicionando-se como um contribuinte de longo prazo para o ecossistema global de mobilidade NEV.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871771/LEPAS.jpg

FONTE LEPAS