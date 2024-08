LexLegis.ai transforma a pesquisa jurídica com IA na Índia e está pronta para se expandir globalmente

LexLegis.ai estabelece novos padrões de eficiência e precisão na profissão jurídica

MUMBAI, Índia, 22 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A LexLegis.ai está revolucionando o cenário jurídico com sua plataforma de ponta baseada em IA, projetada para atender às complexas demandas do sistema jurídico indiano. Ao transformar a laboriosa pesquisa jurídica em meros segundos, a LexLegis.ai estabelece novos padrões de eficiência e precisão na profissão jurídica. Aproveitando um vasto corpus interno de mais de 20 bilhões de tokens em dados, derivados de mais de 10 milhões de documentos jurídicos indianos, ela fornece respostas concisas e significativas a consultas jurídicas com velocidade e precisão incomparáveis. Este repositório foi criado nos últimos 25 anos pelos fundadores internamente.

Saakar Yadav, Founder, Lexlegis.ai From Left to right: CTO Vishrut Srivastava, Founder and Director Saakar Yadav, and COO Pravin Sood

Os recursos da plataforma vão além das ferramentas tradicionais de pesquisa jurídica, oferecendo recursos como referências de fontes, IA explicável (XAI) e soluções para alucinação, o que a torna uma companhia confiável para profissionais da área jurídica. Embora plataformas como Harvey.ai tenham ganhado atenção global, principalmente nos sistemas jurídicos ocidentais, a força da LexLegis.ai reside em sua profunda especialização na lei indiana, oferecendo um nível de relevância e precisão que a diferencia.

Com base em seu sucesso na Índia, a LexLegis.ai agora está se preparando para uma rápida expansão global, com planos de entrar nos EUA e em outros países da Commonwealth. Esse movimento estratégico visa enfrentar os desafios legais enfrentados em diferentes jurisdições, levando as capacidades revolucionárias da LexLegis.ai a um público mais amplo. À medida que a plataforma se prepara para entrar nesses novos mercados, ela está evoluindo para um sistema de gerenciamento de práticas para escritórios tributários e jurídicos globais. Esses desenvolvimentos, previstos para serem lançados até 2024 e 2025, aumentarão ainda mais a utilidade da LexLegis.ai em todo o espectro jurídico.

Com sua IA segura, livre de preconceitos e explicável, LexLegis.ai não é apenas um produto - é o início de uma nova era na profissão jurídica, onde velocidade, precisão e justiça são realidades alcançáveis. À medida que se expande globalmente, a LexLegis.ai está pronta para se tornar uma ferramenta indispensável para profissionais da área jurídica em todos os lugares, transformando a pesquisa jurídica e estabelecendo novos padrões do setor.

Sobre a LexLegis.ai:

A LexLegis.ai foi fundada por Saakar Yadav, especialista em gerenciamento de documentos jurídicos e fiscais e IA, que anteriormente liderou o Centro de Processamento de Dados Central do Sistema Nacional de Referência Judicial (NJRS), o maior repositório de recursos do mundo—um projeto do Governo da Índia, Vishrut Shrivastava, ex-aluno da Universidade de Vanderbilt e especialista em aprendizado de máquina com uma década de experiência em aplicativos baseados em IA para instituições financeiras globais, Praveen Sood, com mais de 35 anos de experiência, incluindo um longo mandato na Tata Steel, onde liderou tributação, relações com investidores e planejamento estratégico.

