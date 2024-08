LexLegis.ai optimise la recherche juridique grâce à l'IA en Inde et se prépare à une expansion mondiale

LexLegis.ai établit de nouvelles références en matière d'efficacité et de précision dans la profession juridique

BOMBAY, Inde, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- LexLegis.ai révolutionne l'écosystème juridique avec sa plateforme optimisée par l'IA, conçue pour répondre aux demandes complexes du système juridique indien. En transformant des recherches juridiques traditionnellement chronophages en des opérations automatisées ne nécessitant que quelques secondes, LexLegis.ai établit de nouvelles références en matière d'efficacité et de précision dans la profession juridique. S'appuyant sur un vaste corpus interne de plus de 20 milliards de points de données, issues de plus de dix millions de documents juridiques indiens, la plateforme fournit des réponses concises et pertinentes aux questions juridiques avec une rapidité et une précision inégalées. Ce référentiel a été créé en interne au cours des 25 dernières années par les fondateurs.

Saakar Yadav, Founder, Lexlegis.ai From Left to right: CTO Vishrut Srivastava, Founder and Director Saakar Yadav, and COO Pravin Sood

Les capacités de la plateforme vont au-delà des outils de recherche juridique traditionnels pour offrir des fonctionnalités telles que les références aux sources, l'IA explicable (XAI) et des solutions contre les hallucinations, ce qui en fait un compagnon de confiance pour les professionnels du droit. Alors que des plateformes comme Harvey.ai ont attiré l'attention du monde entier, en particulier dans les systèmes juridiques occidentaux, la force de LexLegis.ai réside dans sa profonde spécialisation dans le droit indien, offrant un niveau de pertinence et de précision qui lui permet de se démarquer.

Fort de son succès en Inde, LexLegis.ai se prépare maintenant à une expansion mondiale rapide, avec des projets d'entrée aux États-Unis et dans d'autres pays du Commonwealth. Ce mouvement stratégique vise à relever les défis juridiques rencontrés dans différentes juridictions, en mettant les capacités révolutionnaires de LexLegis.ai à la portée d'un public plus large. Alors que la plateforme se prépare à entrer sur ces nouveaux marchés, elle évolue pour devenir un système de gestion incontournable pour les cabinets fiscaux et juridiques internationaux. Ces développements, dont le lancement est prévu pour 2024 et 2025, renforceront encore l'utilité de LexLegis.ai dans l'ensemble du spectre juridique.

Avec son IA sécurisée, objective et explicable, LexLegis.ai n'est pas seulement un produit : c'est le début d'une ère nouvelle pour la profession juridique ; une ère dans laquelle la rapidité, la précision et la justice sont des réalités atteignables. Avec son expansion mondiale, LexLegis.ai est en passe de devenir un outil indispensable pour les professionnels du droit partout dans le monde, en transformant la recherche juridique et en établissant de nouvelles normes pour le secteur.

À propos de LexLegis.ai :

LexLegis.ai a été fondé par Saakar Yadav, un expert en gestion de documents juridiques et fiscaux et en IA, qui a précédemment dirigé le projet du gouvernement indien intitulé Central Data Processing Center du National Judicial Reference System (NJRS), devenu le plus grand référentiel d'appels au monde ; Vishrut Shrivastava, ancien élève de l'université Vanderbilt et expert en apprentissage automatique, qui possède une dizaine d'années d'expérience dans les applications basées sur l'IA pour les institutions financières mondiales ; et Praveen Sood, qui a plus de 35 ans d'expérience, dont un long mandat au sein de Tata Steel où il a dirigé la fiscalité, les relations avec les investisseurs et la planification stratégique.

