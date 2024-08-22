LexLegis.ai在印度透過人工智能（AI）改變法律研究，並將在全球擴展

22 8月, 2024, 09:00 CST
LexLegis.ai為法律專業的效率和準確性設定新標準
印度孟買2024年8月22日 /美通社/ -- LexLegis.ai憑藉其由尖端人工智能（AI）支援、旨在滿足印度法律體系複雜需求的平台，徹底改變業界法律格局。LexLegis.ai將繁複的法律研究轉化為幾秒鐘的工作，為法律專業的效率和準確性設立新基準。該系統利用來自超過1000萬份印度法律文件、超過200億代幣的數據庫，以無與倫比的速度和精確度為法律查詢提供簡潔且有意義的答案。這個存儲庫於過去25年由創辦人在內部創建。
該平台的功能超越傳統法律研究工具，提供來源引用、可解釋人工智能（XAI）以及幻覺解決方案等功能，使其成為法律專業人員值得信賴的伙伴。雖然Harvey.ai這樣的平台已獲得全球關注，尤其是在西方法律體系中，但LexLegis.ai的優勢在於其對印度法律的深度專業化，提供一定的相關性和準確度，使其與眾不同。
基於其在印度的成功，LexLegis.ai現在正準備快速全球擴張，計劃進入美國和其他英聯邦國家。這項策略性措施旨在解決不同司法管轄區面臨的法律挑戰，將LexLegis.ai的革命性表現性能帶給更廣泛受眾。隨著該平台準備進入這些新市場，該平台正在發展為全球稅務和法律事務所的常用實務管理系統。這些最新功能將於2024年和2025年推出，將進一步增強LexLegis.ai在法律範圍內的實用性。
憑藉其安全、無偏見和可解釋人工智能（XAI），LexLegis.ai不僅僅是一個產品，而且是法律專業新時代的開始，讓速度、準確性和正義成為可實現的現實。隨著該平台在全球擴展，LexLegis.ai已準備成為全球法律專業人員不可或缺的工具，從而改變法律研究並設定行業新標準。
關於LexLegis.ai：
LexLegis.ai由法律和稅務文件管理和人工智能（AI）專家Saakar Yadav、Vishrut Shrivastava、Praveen Sood共同創立。Saakar Yadav曾經領導全球最大上訴訴訟資料庫、印度政府項目「國家司法參考系統」（National Judicial Reference System，英文簡稱「NJRS」）中央數據處理中心（Central Data Processing Center）；Vishrut Shrivastava為Vanderbilt大學校友、機器學習專家，在全球金融機構的人工智能（AI）驅動應用方面擁有十年經驗；Praveen Sood擁有超過35年經驗，包括長期任職Tata Steel，負責稅收、投資者關係和策略規劃。
SOURCE LexLegis.ai
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