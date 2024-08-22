LexLegis.ai在印度透過人工智能（AI）改變法律研究，並將在全球擴展

LexLegis.ai為法律專業的效率和準確性設定新標準

印度孟買2024年8月22日 /美通社/ -- LexLegis.ai憑藉其由尖端人工智能（AI）支援、旨在滿足印度法律體系複雜需求的平台，徹底改變業界法律格局。LexLegis.ai將繁複的法律研究轉化為幾秒鐘的工作，為法律專業的效率和準確性設立新基準。該系統利用來自超過1000萬份印度法律文件、超過200億代幣的數據庫，以無與倫比的速度和精確度為法律查詢提供簡潔且有意義的答案。這個存儲庫於過去25年由創辦人在內部創建。

該平台的功能超越傳統法律研究工具，提供來源引用、可解釋人工智能（XAI）以及幻覺解決方案等功能，使其成為法律專業人員值得信賴的伙伴。雖然Harvey.ai這樣的平台已獲得全球關注，尤其是在西方法律體系中，但LexLegis.ai的優勢在於其對印度法律的深度專業化，提供一定的相關性和準確度，使其與眾不同。