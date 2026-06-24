LG Electronics apresenta o primeiro monitor gamer Full HD nativo de 1000Hz do mundo

Novo LG UltraGear™ rompe a barreira dos 1000Hz em monitores gamer, oferecendo resposta visual ultrarrápida e controle preciso para esports competitivos

Resumo da Notícia

LG Electronics apresenta o novo modelo LG UltraGear (25G590B), o primeiro monitor gamer Full HD do mundo com taxa de atualização nativa de 1000Hz.

Desenvolvido para jogos competitivos, o monitor proporciona confirmação visual mais rápida e respostas ágeis, oferecendo vantagem decisiva em títulos FPS.

A tela de 24,5 polegadas traz o tamanho amplamente adotado nos esports, além de ajustes ergonômicos e design compacto para uma configuração otimizada de alto desempenho.

SÃO PAULO, 24 junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentou o primeiro monitor gamer Full HD (FHD, 1.920 x 1.080) do mundo com taxa de atualização nativa de 1000Hz*, estabelecendo um novo patamar de desempenho para jogos competitivos. Desenvolvido para títulos de ritmo acelerado, o novo LG UltraGear™ (modelo 25G590B) oferece resposta visual ultrarrápida, maior nitidez em movimentos e performance consistente, permitindo que os jogadores reajam mais rapidamente e mantenham precisão em partidas de alta velocidade.

MONITOR

Projetado especialmente para jogos de tiro em primeira pessoa (FPS), o 25G590B combina sua taxa de atualização de 1000Hz com uma tela de 24,5 polegadas — tamanho preferido nos ambientes de esports. Essa configuração ajuda os jogadores a rastrear adversários e monitorar o ambiente do jogo de forma mais eficiente, favorecendo tempos de reação mais rápidos e decisões táticas mais precisas.

Primeiro monitor FHD nativo de 1000Hz do mundo oferece maior nitidez de movimento

Com taxa de atualização nativa de 1000Hz e resolução Full HD, o novo monitor gamer LG UltraGear entrega a fluidez, clareza de movimento e capacidade de resposta exigidas pelos gamers competitivos. Indo além de demonstrações iniciais de tecnologia, o 25G590B é o primeiro monitor gamer FHD nativo de 1000Hz lançado por uma marca de eletrônicos de consumo. O display proporciona atualizações visuais ultrarrápidas, preservando a legibilidade de menus e interfaces do jogo, além de manter a nitidez de objetos em movimento e estáticos na tela. O 25G590B é especialmente indicado para jogos FPS, nos quais mira precisa e confirmação visual quase instantânea são fatores decisivos para a vitória.

Diferentemente de monitores com modo duplo, que exigem ajustes de resolução ou tamanho da tela para atingir a taxa máxima de atualização, o 25G590B oferece desempenho nativo de 1000Hz em Full HD por padrão. Isso permite que os jogadores treinem e compitam em condições visuais consistentes, sem comprometer clareza ou performance.

O novo monitor gamer UltraGear também aprimora a precisão visual com a tecnologia Motion Blur Reduction Pro, da LG, que torna objetos em movimento rápido mais nítidos e fáceis de acompanhar. Isso ajuda os jogadores a acompanhar deslocamentos laterais rápidos com menos esforço, identificar alvos com maior clareza e manter o foco durante partidas intensas. O display também conta com um avançado painel IPS combinado a uma película de baixa reflexão, proporcionando reprodução de cores consistente e redução de reflexos. Juntos, esses recursos ampliam a visibilidade e a imersão em diferentes ambientes de jogo.

Design otimizado para esports em tela de 24,5 polegadas

Com tela Full HD de 24,5 polegadas, o 25G590B foi desenvolvido especialmente para ambientes de jogos competitivos. Esse tamanho e formato são amplamente utilizados nos esports por permitirem que os jogadores mantenham os principais elementos visuais dentro de seu campo de visão natural, favorecendo percepção situacional rápida sem exigir movimentos excessivos dos olhos.

O monitor também traz uma base elegante e minimalista, que combina estética gamer sofisticada com funcionalidade para economia de espaço. O design compacto da base maximiza a área útil da mesa, permitindo ampla liberdade de movimento para o mouse. Indicadores de calibração na base possibilitam ajustar com precisão altura, rotação e inclinação, facilitando a reprodução das configurações preferidas em setups de treino e competição.

Entre os recursos adicionais está a iluminação UltraGear Emblem, discreta e estilosa, que oferece iluminação ambiente personalizável e reforça a identidade visual icônica da linha UltraGear.

Recursos com inteligência artificial proporcionam experiência mais imersiva e focada

O 25G590B incorpora recursos de IA embarcados desenvolvidos para ampliar tanto a imersão quanto a usabilidade. O AI Scene Optimization adiciona mais realismo visual e profundidade ao ajustar automaticamente as configurações de imagem de acordo com o gênero do jogo, enquanto o AI Sound oferece experiência de áudio espacial mais autêntica e comunicações in-game mais claras quando utilizado com headsets compatíveis. Esses recursos baseados em inteligência artificial complementam o desempenho ultrarrápido do monitor, contribuindo para uma experiência gamer mais responsiva e imersiva.

"Este é um momento decisivo para os monitores gamer", afirmou Lee Choong-hwoan, chefe da divisão de Display da LG Media Entertainment Solution Company. "Ao apresentar o primeiro monitor gamer Full HD nativo de 1000Hz do mundo, a LG estabelece um novo parâmetro de desempenho para jogos competitivos."

O LG UltraGear 25G590B tem lançamento previsto para mercados selecionados no segundo semestre de 2026, com expansão gradual para outros países ao longo do ano. Para mais informações, visite o site da LG.

* Com base em informações publicamente disponíveis até a presente data, entre monitores gamer lançados por marcas de eletrônicos de consumo.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

CONTATOS ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Amanda Amorim de Brito – [email protected]

Leonardo Araujo – [email protected]

Camila Milani – camila.milani @bursonglobal.com

Isabela Melo – [email protected]

CONTATOS – LG:

Alex Cara - [email protected]

Melissa Castro – [email protected]

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

FONTE LG Electronics Brasil