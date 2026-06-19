LG aposta em climatização como elemento de design e reforça integração entre arquitetura e tecnologia

Tendência acompanha projetos que priorizam sofisticação estética, conforto térmico e experiência dos ambientes

Resumo

LG Electronics destaca transformação do mercado de climatização, em que equipamentos passam a fazer parte da proposta estética dos ambientes.

Tendência acompanha crescimento de projetos que priorizam integração visual, sofisticação e experiência dos usuários.

Soluções como o LG Round Cassete Black combinam design minimalista, fluxo contínuo de ar com seis saídas de ventilação e alta performance operacional.

Companhia aposta na união entre engenharia e design para atender demandas de arquitetura, hotelaria, ambientes comerciais e residenciais sofisticados.

SÃO PAULO, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Por muitos anos, sistemas de climatização foram tratados apenas como elementos técnicos dentro dos projetos arquitetônicos, frequentemente escondidos ou minimizados na composição dos ambientes. Hoje, no entanto, a relação entre arquitetura, interiores e tecnologia passa por uma transformação importante, impulsionando uma nova demanda por soluções que combinem performance, estética e integração visual.

Nesse contexto, a LG Electronics vem ampliando sua atuação em soluções de climatização desenvolvidas não apenas para oferecer conforto térmico e eficiência operacional, mas também para contribuir com a experiência estética dos espaços.

A tendência acompanha mudanças no comportamento de consumidores e empresas, especialmente em segmentos como hotelaria, restaurantes, escritórios, residências e projetos comerciais premium, onde o design passou a desempenhar papel estratégico na percepção de valor e na experiência dos usuários.

"Hoje, arquitetura, interiores e tecnologia precisam conversar entre si. A climatização deixou de ser apenas uma infraestrutura técnica e passou a fazer parte da identidade visual e da experiência dos ambientes. Isso exige soluções capazes de equilibrar desempenho, sofisticação estética e integração arquitetônica", afirma Graziela Yang, Gerente de Ar-condicionado Comercial da LG.

Design como parte da experiência dos ambientes

A busca por ambientes mais minimalistas e visualmente integrados tem impulsionado o desenvolvimento de equipamentos com propostas mais discretas e sofisticadas. Em vez de esconder os sistemas de climatização, arquitetos e designers passaram a incorporá-los como parte da composição dos projetos.

Entre as soluções da companhia voltadas para esse movimento está o LG Round Cassete Black, modelo com acabamento preto, estrutura circular e design minimalista desenvolvido para aplicações em ambientes comerciais e residenciais que valorizam sofisticação estética e integração visual.

O modelo foi desenvolvido para atender pedidos de profissionais da área e clientes que buscavam uma solução de climatização capaz de unir tecnologia, design diferenciado e maior harmonia com projetos de interiores.

Seu design moderno e arredondado amplia a flexibilidade em diferentes tipos de instalação e favorece projetos que priorizam integração arquitetônica, conforto visual e estética contemporânea.

Engenharia de fluxo de ar aliada ao design

Além da proposta estética, a LG destaca que a evolução dos sistemas de climatização também envolve avanços em engenharia e distribuição de ar, buscando unir conforto térmico e experiência de uso.

O LG Round Cassete Black utiliza fluxo contínuo de ar com seis saídas de ventilação para climatizar amplas áreas internas de maneira mais uniforme, enquanto a Guia de Ar Cristal oferece diferentes posições de direcionamento para maior precisão na climatização do ambiente.

Segundo a companhia, o equipamento pode alcançar resfriamento até 30% mais rápido em comparação às condições convencionais de operação. O sistema também conta com ventilador Full 3D, que aumenta o fluxo de ar em até 5% em relação aos modelos cassete convencionais de quatro vias, além de operar com níveis reduzidos de ruído, chegando a 39 dB(A).

A solução ainda foi desenvolvida para simplificar instalação e manutenção, com tubos de dreno e refrigerante posicionados no mesmo lado da unidade e caixa de controle externa para acesso mais prático em serviços técnicos.

Com a evolução do mercado de interiores e arquitetura, a expectativa da marca é que soluções de climatização passem a ocupar um papel cada vez mais relevante dentro da experiência visual e funcional dos ambientes, combinando tecnologia, conforto e design em uma única proposta.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil