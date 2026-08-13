LG inaugura fábrica de geladeiras no Paraná com aporte de R$ 1,5 bilhão e consolida expansão em seus 30 anos no Brasil

Complexo industrial em Fazenda Rio Grande alia manufatura de escala global e pesquisa focada nos hábitos dos brasileiros, com capacidade superior a 600 mil geladeiras por ano e redução de até 80% no tempo de entrega ao varejo.

Resumo da notícia

A LG Electronics inaugura hoje oficialmente sua nova fábrica de geladeiras, em Fazenda Rio Grande (PR), Região Metropolitana de Curitiba, marcando o início da produção nacional da categoria.

A unidade recebeu aporte de R$ 1,5 bilhão, possui 770 mil metros quadrados de área total (70 mil m² construídos) e é capaz de liberar uma geladeira na linha de produção a cada 14 segundos em ritmo máximo.

A operação inicial focará no modelo Duplex , gerando 500 empregos diretos e indiretos e garantindo agilidade no abastecimento do varejo com a redução de até 80% no tempo logístico de entrega (lead time).

, gerando 500 empregos diretos e indiretos e garantindo agilidade no abastecimento do varejo com a redução de até 80% no tempo logístico de entrega (lead time). O polo conta com um núcleo dedicado de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) com quase 40 profissionais, focado em adequar a inovação global da LG à realidade, espaço e hábitos de consumo dos lares do Brasil.

FAZENDA RIO GRANDE, Brasil, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics inaugura hoje sua nova fábrica de geladeiras na Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, dando início oficial à produção nacional da categoria no país. A abertura do complexo é um marco para a estratégia da companhia na categoria de geladeiras, ampliando a capacidade de atendimento ao varejo e dos consumidores em escala nacional.

LG inaugura fábrica de geladeiras no Paraná

Com investimento de R$ 1,5 bilhão, a nova operação consolida a presença da empresa no setor de refrigeração brasileiro. A planta conta com 770 mil metros quadrados de área total e 70 mil metros quadrados de área construída. Projetada sob padrões globais de automação e segurança, a linha possui flexibilidade produtiva e, em ritmo máximo, é capaz de liberar mais de 230 geladeiras por hora – o equivalente a uma unidade a cada 14 segundos. Mesmo operando inicialmente em um único turno, a capacidade instalada supera as 600 mil unidades por ano.

"Esse investimento, no ano em que a LG completa 30 anos no Brasil, demonstra nossa confiança no país e um compromisso estratégico de longo prazo com este mercado, que é prioritário para nós. Com as operações de Manaus e, agora, de Fazenda Rio Grande, ampliamos nossa base industrial e fortalecemos nossa capacidade de transformar a inovação global da LG em soluções cada vez mais próximas do consumidor", afirma Daniel Song, presidente da LG Electronics Brasil e América Latina.

Impacto no varejo e entregas de geladeiras 80% mais rápidas

Até então, a atuação da marca na categoria de refrigeradores concentrava-se em modelos importados. Ao iniciar a produção nacional pela linha Duplex, a LG altera sua dinâmica comercial no país.

Ao fabricar localmente, a empresa reduz a dependência de importações e diminui em até 80% o tempo logístico de entrega. Na prática, prazos logísticos menores garantem mais agilidade no abastecimento do varejo e permitem que a marca responda rapidamente a sazonalidades e variações regionais de demanda. A nova planta paranaense também conta com estrutura para apoiar, em uma etapa futura, as exportações para mercados da América do Sul.

"Nossa operação traduz tecnologia de ponta e os rigorosos padrões globais de manufatura da LG em escala, precisão e segurança. Projetamos uma linha produtiva altamente moderna e flexível. Essa estrutura de classe mundial nos permite não apenas atender a um alto volume, mas também ampliar o portfólio conforme a demanda ditar, mantendo uma consistência absoluta no controle de qualidade em todas as etapas", detalha Daniel Song.

Tecnologia global adaptada aos hábitos brasileiros

Na escolha de uma nova geladeira, fatores como as dimensões do produto, a capacidade de organização interna e a conservação dos alimentos são critérios decisivos para o consumidor. Para responder a essas exigências, a LG implementou um time local de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) composto por aproximadamente 40 profissionais, encarregado de adequar a engenharia da companhia à realidade de moradia do país.

Antes do início da produção, a equipe técnica da empresa realizou imersões em residências nas cinco regiões do Brasil. A pesquisa mapeou hábitos e desafios práticos, desde limitações de espaço para a passagem do produto em portas e elevadores até o armazenamento de alimentos frescos para a semana e a organização de compartimentos internos. Os dados coletados orientaram adaptações de design e ergonomia nos componentes, direcionamento que também fundamenta o novo posicionamento de comunicação de geladeiras da marca: "Brasileira, do jeito que deve ser".

30 anos e duas fábricas: de Manaus ao Paraná

A unidade de Fazenda Rio Grande (PR) consolida a segunda base industrial da empresa no país. O novo complexo complementa a histórica operação de Manaus (AM), que há quase três décadas é responsável por linhas de televisores, áudio, vídeo, monitores, micro-ondas e equipamentos de climatização.

Com a expansão de sua capacidade industrial e o fortalecimento do portfólio de linha branca, a LG marca o início de um novo ciclo de negócios no país. O investimento no polo de Fazenda Rio Grande também deverá movimentar a cadeia produtiva da região, atraindo conhecimento técnico e reforçando a vocação industrial do estado do Paraná.

"Ao longo dos últimos 30 anos, a LG conquistou a confiança dos consumidores brasileiros com produtos reconhecidos por sua qualidade, inovação e durabilidade. A nova fábrica reforça esse compromisso, ampliando nossa capacidade de entregar ao mercado soluções cada vez mais eficientes e desenvolvidas para atender às necessidades das famílias brasileiras.", explica Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas da LG Electronics.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse a Sala de Imprensa da LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma nova fábrica de Linha Branca na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil