Primeiro modelo fabricado na nova unidade de R$ 1,5 bilhão no Paraná, a linha Duplex B472 chega ao mercado com painel digital ampliado e foco em eficiência energética

Resumo da notícia

A LG Electronics inicia a produção nacional de geladeiras em seu novo complexo industrial em Fazenda Rio Grande (PR).

A nova linha Duplex B472 foi desenvolvida com foco no mercado brasileiro, incorporando tecnologia Bivolt e painel digital ampliado.

Os modelos integram recursos avançados de categorias superiores, como Door Cooling™, Hygiene Fresh™, LG ThinQ™ e Smart Diagnosis™.

A nova fábrica recebeu um investimento de R$ 1,5 bilhão, possui capacidade para produzir mais de 600 mil unidades por ano e visa reduzir o tempo de entrega ao varejo em até 80%.

PARANÁ, Brasil, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anuncia, nesta quinta-feira (13), o lançamento da linha de geladeiras Duplex B472, o primeiro produto fabricado integralmente em seu novo complexo industrial na Fazenda Rio Grande, localizada na Região Metropolitana de Curitiba (PR). O modelo marca o início da produção nacional de refrigeradores da companhia e chega ao mercado com o objetivo de tornar o acesso a tecnologias premium mais acessível aos consumidores do país.

LG nacionaliza produção de geladeiras no Brasil com linha inteligente e Bivolt

A chegada da Duplex B472 reflete uma demanda mapeada pela LG: o consumidor brasileiro busca refrigeradores de maior capacidade que combinem eficiência energética, inovação, conectividade e uma boa relação custo-benefício. Para atender a essa necessidade, a nova linha incorpora a uma categoria de maior volume recursos tecnológicos antes concentrados em modelos de categorias superiores, com funcionalidades que variam de acordo com a versão:

Door Cooling™: sistema de saídas de ar estrategicamente posicionadas que ajuda a resfriar o interior da geladeira de maneira mais rápida e uniforme.

sistema de saídas de ar estrategicamente posicionadas que ajuda a resfriar o interior da geladeira de maneira mais rápida e uniforme. Hygiene Fresh™: filtro integrado que auxilia na purificação do ar interno e na redução de odores, contribuindo para prolongar a conservação dos alimentos.

filtro integrado que auxilia na purificação do ar interno e na redução de odores, contribuindo para prolongar a conservação dos alimentos. LG ThinQ™: conectividade Wi-Fi que permite monitorar e controlar a temperatura da geladeira à distância por meio do aplicativo.

conectividade Wi-Fi que permite monitorar e controlar a temperatura da geladeira à distância por meio do aplicativo. Smart Diagnosis™: Tecnologia que auxilia na identificação de possíveis anormalidades operacionais

Tecnologia que auxilia na identificação de possíveis anormalidades operacionais Cleaning Time™: Permite a higienização interna do aparelho com segurança e sem desperdício de energia

Permite a higienização interna do aparelho com segurança e sem desperdício de energia Express-Freeze™: Congela alimentos rapidamente, evitando a perda de vitaminas e minerais dos alimentos frescos

Congela alimentos rapidamente, evitando a perda de vitaminas e minerais dos alimentos frescos Compressor Inverter: projetado para garantir classificação A em eficiência energética e proporcionar um funcionamento mais silencioso.

Com esse conjunto de soluções, a Duplex B472 amplia o acesso a tecnologias de eficiência, conservação e conveniência, reunindo recursos desenvolvidos para facilitar a rotina das famílias brasileiras.

"Nosso objetivo com a produção local é adequar a tecnologia global da LG às necessidades reais das famílias brasileiras. A nova Duplex traz para uma categoria de alto volume as tecnologias de conservação e eficiência que antes ficavam restritas a linhas premium. É a inovação aplicada à rotina, simplificando o dia a dia e gerando economia real", explica Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Electronics Brasil.

Design e conveniência pensados para o Brasil

Além da engenharia de resfriamento, o desenvolvimento da Duplex B472 contou com adaptações diretas para o mercado nacional. O principal destaque é a tecnologia Bivolt, que oferece maior flexibilidade na compra e instalação, protegendo o equipamento contra oscilações de energia e facilitando eventuais mudanças de residência.

As pesquisas de comportamento da marca também identificaram a preferência do consumidor brasileiro por interfaces externas modernas. Como resposta, os modelos mais completos da linha B472 chegam ao mercado com um painel digital de tamanho ampliado. A linha é composta por quatro versões, desenhadas para atender a diferentes perfis de cozinhas e canais de vendas: opções em Inox e Black (Preta) com painel digital, além de versões Inox e Branca com design minimalista (sem painel externo).

Produção em escala mundial no Paraná

A capacidade de lançar uma linha robusta e democratizar esses recursos no mercado nacional é sustentada pela infraestrutura da nova fábrica paranaense. A unidade de Fazenda Rio Grande recebeu um investimento produtivo de R$ 1,5 bilhão e possui 770 mil metros quadrados de área total.

Sob padrões globais de manufatura e automação, a linha de montagem possui flexibilidade para entregar uma geladeira a cada 14 segundos em seu ritmo máximo. Com capacidade inicial para produzir mais de 600 mil unidades por ano, a planta reduz o tempo de entrega ao varejo (lead time) em até 80%, garantindo alta disponibilidade da nova Duplex B472 em todo o país.

Para detalhes sobre as especificações de cada modelo da linha Duplex B472 e informações sobre onde encontrar, acesse o catálogo de geladeiras no site oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite a Sala de Imprensa LG Newsroom.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse a Sala de Imprensa da LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma nova fábrica de Linha Branca na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná.

A vida é melhor com LG

A carga mental da vida moderna é um peso invisível que chega a consumir 87 dias por ano das pessoas. Para combater esse impacto, a LG Electronics lança a campanha global Life's Good 2026, que chega ao Brasil com o mote 'A vida é leve no seu tempo'. Unindo inovação e saúde emocional, a marca demonstra como o seu conceito de Inteligência Afetiva transforma eletrodomésticos e eletrônicos em aliados silenciosos na gestão do lar. Ao assumir de forma proativa as tarefas e pequenas decisões diárias que mais geram desgaste, a tecnologia da LG alivia essa sobrecarga e devolve aos consumidores o seu ativo mais valioso: espaço na mente e liberdade para desfrutar de mais espontaneidade, descanso e conexões humanas.

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FONTE LG Electronics Brasil