LG apresenta a nova OLED evo C6, equilíbrio entre performance, entretenimento e inovação para a próxima geração da experiência OLED

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LG Electronics Brasil

22 jun, 2026, 17:01 GMT

Disponível em seis tamanhos, de 42 a 83 polegadas, a nova OLED evo C6 combina taxa de atualização de até 165 Hz, recursos avançados de IA e a reconhecida qualidade de imagem OLED da LG

Resumo da Notícia 

  • Nova OLED evo C6 chega ao Brasil com a maior variedade de tamanhos da linha OLED LG, disponível em versões de 42", 48", 55", 65", 77" e 83";
  • Equipada com o novo Processador α11 AI 4K Gen3 Dual AI, a TV utiliza inteligência artificial avançada para otimizar imagem, nitidez e texturas em tempo real;
  • Recursos como Preto Perfeito, Cores Perfeitas e Intensificador de Brilho garantem imagens mais vibrantes, detalhadas e realistas em qualquer ambiente.

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil anuncia o lançamento da nova LG OLED evo C6, modelo que representa a combinação ideal entre qualidade de imagem, recursos inteligentes, desempenho para jogos e versatilidade de uso. Reconhecida globalmente como uma das séries OLED mais populares da marca, a linha C retorna em sua geração mais avançada para atender consumidores que buscam uma experiência premium completa para entretenimento, games e conteúdos em alta resolução.

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Disponível em seis tamanhos, 42, 48, 55, 65, 77 e 83 polegadas, a OLED evo C6 foi desenvolvida para se adaptar a diferentes perfis de consumidores e ambientes, desde setups gamers compactos até salas dedicadas ao entretenimento em família.

"A série OLED evo C6 é uma das mais importantes do nosso portfólio porque reúne os recursos mais desejados pelos consumidores em um único produto. Ela oferece a qualidade de imagem característica da tecnologia OLED da LG, desempenho avançado para games, recursos de inteligência artificial e uma ampla variedade de tamanhos para diferentes estilos de uso", conta Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

A evolução da OLED mais versátil da LG

A nova OLED evo C6 incorpora o Processador α11 AI 4K Gen3 Dual AI, que atua diretamente sobre os mais de 8,3 milhões de pixels autoiluminados da tela OLED, refinando simultaneamente nitidez, texturas, profundidade e qualidade geral da imagem. Além disso, com o novo mecanismo Dual AI, a TV realiza análises mais sofisticadas de cada cena, entregando imagens mais naturais, detalhadas e próximas da intenção original dos criadores de conteúdo.

Mais brilho, mais detalhes e maior impacto visual

A OLED evo C6 foi projetada para elevar a experiência visual em diferentes condições de uso. O recurso Intensificador de Brilho, impulsionado pelo Processador α11 AI 4K Gen3, utiliza algoritmos avançados para aprimorar a luminosidade da imagem, destacando detalhes e ampliando a percepção de profundidade em conteúdos HDR.

Nas versões de 77 e 83 polegadas, a experiência é ainda mais avançada graças à presença do Intensificador de Brilho Pro e da tecnologia Cores Hiperradiantes, elevando o desempenho visual para consumidores que buscam telas de grande formato com máxima qualidade de imagem.

Preto Perfeito e Cores Perfeitas em qualquer ambiente

A tecnologia OLED continua sendo o principal diferencial da linha C. Com certificações UL para Preto Perfeito e Cores Perfeitas, a OLED evo C6 entrega contraste profundo, fidelidade cromática excepcional e reprodução precisa de cada detalhe da imagem.

O resultado é uma experiência consistente em ambientes claros ou escuros, preservando a profundidade dos pretos e a intensidade das cores independentemente das condições de iluminação.

Preparada para a próxima geração dos games

A OLED evo C6 também foi desenvolvida para atender aos jogadores mais exigentes. Com suporte para resolução 4K em até 165 Hz, além de compatibilidade com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, a TV oferece movimentos extremamente fluidos, baixa latência e excelente responsividade.

A combinação entre contraste infinito, tempo de resposta ultrarrápido e alta taxa de atualização transforma a OLED evo C6 em uma plataforma ideal para jogos competitivos e experiências imersivas de nova geração.

Inteligência artificial mais presente no dia a dia

A experiência inteligente da nova OLED evo C6 é complementada pelo premiado sistema operacional webOS, que incorpora novos recursos baseados em inteligência artificial para tornar a interação mais intuitiva e personalizada.

Por meio do novo botão AI do controle remoto, os usuários podem acessar rapidamente o AI Hub, centralizando funcionalidades inteligentes impulsionadas por Google Gemini e Microsoft Copilot. Todo o ecossistema é protegido pelo LG Shield, oferecendo mais segurança e privacidade para os usuários.

E no Brasil?

A nova LG OLED evo C6 chega ao mercado brasileiro em versões de 42", 48", 55", 65", 77" e 83", consolidando-se como uma das opções mais completas da categoria premium para consumidores que buscam tecnologia de ponta, desempenho avançado para games e a reconhecida qualidade de imagem OLED da LG.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.  

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC. 

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná. 

Life's Good 

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor. 

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FONTE LG Electronics Brasil

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