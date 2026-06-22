LG apresenta conceito "Solutions Beyond Displays" na InfoComm 2026

Focada em integrar hardware, software e serviços corporativos, marca exibe inovações em painéis DVLED e plataformas de gestão em nuvem

Resumo da notícia

A LG Electronics destaca o tema "Solutions Beyond Displays" na feira InfoComm 2026, com foco na integração de tecnologias comerciais, softwares e serviços.

O ecossistema de soluções reúne inovações avançadas, como integrações de telas com Inteligência Artificial e sistemas de colaboração corporativa.

O portfólio global apresenta novos painéis DVLED e Micro LED projetados para ambientes corporativos, varejo e espaços educacionais.

A marca evidencia sua expansão tecnológica com destaque para a plataforma de gerenciamento remoto LG Business Cloud.

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresenta a evolução do seu ecossistema de painéis profissionais na feira InfoComm 2026, sob o tema "Solutions Beyond Displays". Durante o evento, realizado em Las Vegas, a empresa demonstra a expansão para além da fabricação de hardware, com foco no fornecimento de tecnologias visuais integradas, plataformas de software e serviços profissionais. No estande da companhia, o portfólio destaca inovações em painéis Direct View LED (DVLED), demonstrações de automação inteligente, sistemas de gerenciamento em nuvem e soluções dedicadas para varejo, educação e espaços corporativos.

infocomm

"A InfoComm é o palco ideal para demonstrar como a LG evolui de uma fabricante de telas para uma provedora de soluções completas de infraestrutura para negócios. Nosso foco é apoiar os clientes na simplificação de seus projetos, desde a inovação em painéis DVLED e telas interativas até o gerenciamento em nuvem, garantindo eficiência operacional e experiências mais engajadoras em diversos espaços comerciais", afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil.

Demonstrações de ecossistema e soluções verticais

Pautada pelo tema "Solutions Beyond Displays", a LG destaca tecnologias orquestradas com foco em colaboração e automação. Durante o evento global, a marca exibe experiências imersivas, como um concierge alimentado por Inteligência Artificial (IA) que combina a tecnologia LG Transparent OLED com IA conversacional para interações personalizadas, além de soluções de telepresença e espaços de colaboração dinâmica.

O espaço da marca conta com áreas verticais dedicadas a aplicações para o varejo, ambientes corporativos e educacionais. O segmento inclui o painel interativo LG CreateBoard®, focado em colaboração e ensino. Para o varejo e a hotelaria, o destaque é o novo LG E-Paper Display de 32 polegadas. O display utiliza tecnologia de tinta eletrônica (e-ink) de alta eficiência energética, oferecendo sinalização digital com aparência semelhante ao papel, cores vivas, amplo ângulo de visão e design ultrafino e portátil.

Portfólio DVLED e Micro LED

A exposição abrange as recentes atualizações nas tecnologias Micro LED e DVLED da LG. O line-up exibido na InfoComm reforça as famílias premium da marca, incluindo os mais recentes modelos das séries LG MAGNIT e LG MAGNIT All-in-One (AIO), além das opções Ultra Stretch DVLED. O estande também abriga controladoras compatíveis de parceiros de tecnologia para garantir interoperabilidade e altíssima fidelidade visual em diferentes configurações comerciais e projetos arquitetônicos.

Soluções em software e gerenciamento

Reforçando o movimento da companhia em direção aos serviços digitais, uma seção dedicada apresenta o LG Business Cloud. Trata-se de um ecossistema de software baseado na web para gerenciamento de conteúdo, monitoramento remoto e administração de dispositivos. A plataforma inclui integrações que suportam o controle centralizado e contínuo de telas comerciais distribuídas por várias filiais ou ambientes físicos de um mesmo negócio, simplificando a operação de TI das empresas.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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LG ELECTRONICS – SAC

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0800 707 5454 (Demais localidades)

FONTE LG Electronics Brasil