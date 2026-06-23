LG apresenta linha de TVs OLED 2026 com processamento avançado de AI

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LG Electronics Brasil

23 jun, 2026, 13:34 GMT

Com telas de 42 a 83 polegadas e novos processadores α11 e α8, séries G6 e C6 unem versatilidade e algoritmos de AI para uma qualidade de imagem superior

Resumo da Notícia 

  • A LG Electronics anuncia a nova linha 2026 de Smart TVs OLED no Brasil, apresentando em detalhes os modelos G6 e C6.
  • A série C6 foca em extrema versatilidade, oferecendo telas de 42 a 83 polegadas para atender desde setups compactos para gamers até grandes salas de cinema.
  • A performance de imagem e som é suportada pelos novos processadores α11 AI 4K Gen3 (modelos G6 e C6).
  • O portfólio traz recursos práticos para melhorar a qualidade de imagem, como o Intensificador de Brilho Ultra e a Tecnologia Antirreflexo Premium na G6.
  • A linha inclui suporte nativo a Dolby Vision, Dolby Atmos e tecnologias voltadas para jogos, como NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync.
  • LG se mantém como líder em TVs OLED por 13 anos consecutivos.

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) anuncia o lançamento de sua linha 2026 de Smart TVs OLED no mercado brasileiro. O novo portfólio da marca, que se mantém líder no segmento de TVs OLED por 13 anos consecutivos, expande a oferta de tamanhos e reforça investimento em ferramentas práticas de AI projetadas para facilitar a rotina de entretenimento em casa. A atualização da linha reflete o foco contínuo da empresa no segmento de painéis de pixels autoiluminados e na adaptação natural da tecnologia ao estilo de vida dos consumidores.

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Divulgação LG
Divulgação LG

Conheça os detalhes de cada modelo

Para ajudar na adaptação aos mais diversos espaços residenciais e perfis de uso, a linha OLED 2026 no Brasil é estruturada em três séries principais, cada uma com suas características:

  • LG OLED evo G6: Disponível no tamanho de 65 polegadas, este modelo premium é pensado para entregar o máximo controle de iluminação e cor. A G6 é equipada com o Processador α11 AI 4K Gen3 e se destaca por unir o Intensificador de Brilho Ultra, a Tecnologia de Cor Hiper Radiante e a exclusiva Tecnologia Antirreflexo Premium. Esse conjunto atua para reduzir reflexos de forma eficiente e manter a nitidez da imagem mesmo nas salas mais iluminadas.
  • LG OLED evo C6: Focada na versatilidade, a série oferece a maior variedade de tamanhos, com opções de tela de 42", 48", 55", 65", 77" e 83". Isso permite que o aparelho atenda tanto quem busca uma tela ágil para jogos quanto quem prefere displays amplos para a família. Assim como a G6, a série conta com o Processador α11 AI 4K Gen3. As versões maiores, de 77" e 83", trazem o Intensificador de Brilho Pro e a Tecnologia de Cor Hiper Radiante, enquanto os demais tamanhos utilizam o Intensificador de Brilho padrão.

O papel da AI na otimização de imagem e som

Os processadores α11 e α8 utilizam algoritmos de AI para analisar dados de áudio e vídeo em tempo real, com tecnologia que compreende os padrões da cena e aplica ajustes automáticos de cor, percepção de profundidade e clareza vocal. Na prática, a televisão trabalha de maneira ativa para entregar uma cena equilibrada e um som envolvente, sem a necessidade de configurações manuais complexas por parte do usuário.

Suporte voltado para cinema e jogos

Todos os aparelhos da linha funcionam com o sistema inteligente webOS e oferecem suporte a Dolby Vision e Dolby Atmos, além da função FILMMAKER MODE, recursos desenhados para reproduzir os conteúdos audiovisuais com a mesma riqueza de detalhes pretendida pelos criadores originais. Para o público gamer, o portfólio entrega alta compatibilidade com tecnologias como NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, essenciais para reduzir o tempo de resposta e evitar falhas e "quebras" na imagem durante o gameplay.

"Nossa linha OLED 2026 foi desenhada para se adaptar ao estilo de vida das pessoas de forma muito prática. Com as três séries detalhadas, permitimos que o consumidor escolha exatamente a tela e as especificações que melhor funcionam para a sua rotina", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil. "O uso prático da AI nos novos processadores ajuda a TV a entender e otimizar o conteúdo, tornando a experiência de assistir a um filme ou jogar muito mais fluida e envolvente para o usuário."

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.  

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC. 

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná. 

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FONTE LG Electronics Brasil

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