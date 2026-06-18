LG apresenta Magnit LSAH007 na Infocomm 2026

Modelo Micro LED de 136 polegadas combina alta performance e flexibilidade para ambientes corporativos e residenciais

Resumo da notícia

O destaque será o MAGNIT LSAH007, tela Micro LED All-in-One de 136 polegadas, desenvolvida para ambientes corporativos e residenciais de alto padrão.

O MAGNIT combina tecnologia Micro LED, contraste elevado, pretos mais definidos e alto nível de fidelidade de cores.

A tecnologia Micro LED garante preto absoluto, cores precisas e alto contraste, proporcionando uma experiência visual detalhada e imersiva, ideal para aplicações premium em ambientes corporativos e residenciais.

Com uma vida útil de até 100.000 horas, o modelo oferece durabilidade muito superior às TVs tradicionais, além de proporcionar uma qualidade de imagem imersiva.

Ideal para home cinemas, salas presidenciais, lobbies corporativos, showrooms e lojas conceito, aprimorando experiências visuais.

SÃO PAULO, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics estará na InfoComm 2026, entre os dias 17 e 19 de junho, em Las Vegas, apresentando o MAGNIT LSAH007 como um dos destaques de seu estande. O modelo Micro LED de 136 polegadas oferece qualidade de imagem superior e design modular, ideal para aplicações em salas presidenciais, lobbies corporativos, showrooms e home cinemas.

"O mercado brasileiro está cada vez mais exigente quando o assunto é tecnologia para displays de grandes dimensões, especialmente em ambientes corporativos e residenciais de alto padrão. O MAGNIT LSAH007 é a resposta da LG para essas demandas, oferecendo qualidade de imagem incomparável, facilidade de instalação e uma vida útil que garante alto retorno sobre o investimento. Estamos entusiasmados em apresentar essas novidades na InfoComm 2026 e em reafirmar nossa tecnologia no segmento de displays no Brasil." afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil.

O MAGNIT LSAH007 foi desenvolvido para atender à demanda por soluções visuais de grande escala com alta qualidade de imagem e maior flexibilidade de instalação. Seu design modular permite transporte e montagem em locais de difícil acesso, como em prédios com elevadores ou portas padrão. Além disso, a tecnologia Micro LED, com pixel pitch de 0.78mm, garante contraste elevado, cores precisas e uma experiência visual detalhada que supera o desempenho das TVs convencionais. Com vida útil estimada de até 100.000 horas, o modelo oferece confiabilidade e durabilidade para aplicações de uso prolongado, seja em ambientes corporativos ou residenciais.

Na prática, o MAGNIT pode ser aplicado em ambientes que demandam soluções visuais de alto impacto: em home cinemas, ele entrega experiências cinematográficas para filmes e séries; no mercado corporativo, é excelente para apresentações executivas e exibição de vídeos institucionais, valorizando auditórios, salas de reunião (boardrooms) e áreas de recepção. Por seus diferenciais em qualidade visual e flexibilidade de aplicação, a solução é indicada para setores como corporativo, hospitalidade, varejo premium e lojas conceito, contribuindo para experiências mais imersivas e sofisticadas.

Durante a InfoComm, a LG apresentará suas estratégias "Beyond Displays Solutions", destacando um portfólio que vai além dos equipamentos e integra tecnologias de gestão em nuvem, serviços especializados e parcerias estratégicas. O público poderá conhecer mais sobre as soluções LG visitando o estande C7836, localizado no Central Hall do Las Vegas Convention Center.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil