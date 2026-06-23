LG apresenta nova OLED evo G6 e reforça liderança global de 13 anos em TVs OLED

Com as tecnologias mais sofisticadas da marca, modelo inclui o Processador α11 AI 4K Gen3, brilho extremo, cores de última geração e sistema antirreflexo premium para uma experiência visual sem concessões.

Resumo da Notícia

Modelo OLED premium da LG combina Processador α11 AI 4K Gen3, Intensificador de Brilho Ultra e Tecnologia de Cor Hiper Radiante para entregar a melhor experiência de imagem da marca;

Até 3,9 vezes mais brilho em comparação às TVs OLED convencionais, revelando detalhes e destaques com precisão excepcional;

Performance avançada para games com resolução 4K em até 165 Hz, além de compatibilidade com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

LG celebra 13 anos consecutivos de liderança global no segmento de TVs OLED com a chegada de seu modelo mais avançado ao mercado brasileiro.

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil anuncia o lançamento da nova LG OLED evo G6, o modelo mais avançado de seu portfólio de televisores OLED. Desenvolvida para consumidores que buscam o mais alto nível de qualidade de imagem, design e inovação, a nova TV reúne as tecnologias mais sofisticadas da marca para entregar uma experiência visual sem concessões, mesmo nos ambientes mais desafiadores.

OLED evo G6

Disponível em 65 polegadas, a LG OLED evo G6 traduz a evolução da tecnologia OLED da companhia, consolidando um legado que mantém a LG como líder global do segmento de TVs OLED há 13 anos consecutivos. O modelo combina o novo Processador α11 AI 4K Gen3, a tecnologia Cores Hiperradiantes, o Intensificador de Brilho Ultra e a exclusiva Tecnologia Antirreflexo Premium, elevando a qualidade de imagem a um novo patamar.

"A OLED G6 representa nossa visão máxima de inovação em entretenimento doméstico. Reunimos avanços significativos em brilho, reprodução de cores, processamento por inteligência artificial e controle de reflexos para criar uma experiência que se aproxima da perfeição visual, independentemente das condições de iluminação do ambiente", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

A nova geração da experiência OLED

A LG OLED evo G6 estreia a tecnologia Cores Hiperradiantes, desenvolvida para aprimorar todos os aspectos da qualidade de imagem. Em conjunto com os mais de 8,3 milhões de pixels autoiluminados da tecnologia OLED e o poder de processamento do α11 AI 4K Gen3, o resultado é uma reprodução visual extremamente precisa, com brilho superior, contraste absoluto e fidelidade de cores impressionante.

A experiência é complementada pela certificação Reflection-Free Premium, que garante desempenho excepcional mesmo em salas com intensa incidência de luz. Diferentemente de soluções convencionais, a tecnologia da LG reduz reflexos sem comprometer a profundidade dos pretos ou a precisão das cores, preservando a integridade da imagem em qualquer condição de iluminação.

Até 3,9 vezes mais brilho para revelar cada detalhe

Um dos principais destaques da OLED evo G6 é o Intensificador de Brilho Ultra, impulsionado pelo novo Processador α11 AI 4K Gen3. Graças a um avançado algoritmo de aumento de luminosidade e a uma arquitetura de controle de luz redesenhada, a TV alcança até 3,9 vezes mais brilho máximo, proporcionando destaques mais intensos, detalhes mais refinados e uma percepção visual ainda mais realista.

A combinação entre brilho elevado e controle preciso da iluminação permite reproduzir conteúdos HDR com impacto cinematográfico, valorizando cada cena com profundidade e naturalidade.

Preto perfeito, cores perfeitas

A tecnologia OLED da LG continua entregando uma de suas características mais reconhecidas: o controle individual dos pixels para reprodução de pretos absolutos. Na OLED evo G6, essa capacidade é potencializada pelas certificações de Preto Perfeito e Cores Perfeitas, garantindo contraste profundo e reprodução fiel de tons e nuances em qualquer ambiente.

Mesmo em salas iluminadas, a TV preserva a intensidade das cores e a riqueza dos detalhes, oferecendo uma experiência consistente para filmes, séries, transmissões esportivas e conteúdos de alta qualidade.

Inteligência artificial para uma nova geração de entretenimento

No centro da OLED evo G6 está o novo Processador α11 AI 4K Gen3 Dual AI, o mais avançado já desenvolvido pela LG. Utilizando múltiplos mecanismos de inteligência artificial, o processador analisa e otimiza simultaneamente nitidez, texturas, profundidade e qualidade geral da imagem para proporcionar uma experiência visual mais natural e sofisticada.

A plataforma também integra os mais recentes recursos de inteligência artificial do premiado webOS, incluindo experiências impulsionadas por Google Gemini e Microsoft Copilot, além da proteção adicional oferecida pelo LG Shield.

Performance de ponta também para gamers

Além de atender aos consumidores mais exigentes em qualidade de imagem, a OLED evo G6 também foi desenvolvida para oferecer desempenho de elite para jogos. O modelo suporta resolução 4K em até 165 Hz e conta com compatibilidade com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium, garantindo movimentos extremamente fluidos, baixa latência e máxima responsividade.

A certificação Eyesafe complementa a experiência ao reduzir a emissão de luz azul sem comprometer a fidelidade visual, proporcionando maior conforto durante longas sessões de uso.

Disponibilidade

A nova LG OLED evo G6, disponível em 65 polegadas, chega ao mercado brasileiro como a principal referência tecnológica do portfólio premium de TVs da LG, reunindo o que há de mais avançado em processamento de imagem, brilho, reprodução de cores e inteligência artificial para redefinir a experiência de entretenimento em casa.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil