LG apresenta soluções de refrigeração de alta eficiência para Data Centers

Com foco em projetos customizados, companhia apresenta tecnologias de ponta, como Chillers Centrífugos de Mancal Magnético, sistemas de resfriamento a líquido (CDU) e o Inverter Screw Chiller a Ar, em resposta à crescente demanda por sustentabilidade e performance.

Resumo da notícia

A LG lança no Brasil seu portfólio completo de climatização (HVAC) de alta eficiência para data centers.

O portfólio foca em entregar máxima eficiência energética e o menor Custo Total de Propriedade (TCO), com tecnologias que reduzem o consumo de energia e oferecem alternativas que eliminam o uso de água.

Produtos de climatização para data centers são algumas das alavancas da companhia para elevar o peso da divisão B2B para 50% da receita até 2030.

SÃO PAULO, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A rápida expansão da indústria de Inteligência Artificial (IA) impôs novos desafios aos operadores de data center em todo o mundo, que precisam atender a uma demanda computacional crescente enquanto melhoram a eficiência energética e cumprem padrões de sustentabilidade cada vez mais rigorosos. No Brasil, onde o mercado de data centers projeta um crescimento robusto nos próximos anos, essa necessidade é ainda mais latente.

Divulgação LG

Em resposta a este cenário, a LG Electronics apresenta seu portfólio completo de soluções de climatização (HVAC) para data centers desenvolvido especificamente para a infraestrutura que suporta aplicações de IA e alta densidade.

"A LG está em uma jornada de transformação para se consolidar como uma líder em soluções B2B, e o Brasil é peça-chave nessa estratégia global", afirma Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas das LG Brasil. "O avanço da Inteligência Artificial e da digitalização depende de uma infraestrutura robusta e altamente confiável. A apresentação do nosso portfólio completo de climatização para data centers reflete nosso compromisso em ser o parceiro tecnológico que entrega a eficiência, a sustentabilidade e a performance que essa nova era exige", conclui.

Um portfólio completo para cada necessidade

O novo portfólio da LG oferece soluções para os mais diversos desafios de climatização de data centers, desde aplicações de alta densidade até grandes infraestruturas.

Nossas tecnologias avançadas buscam atender à crescente demanda por sustentabilidade, oferecendo performance superior e reduzindo o impacto ambiental. Os principais destaques incluem:

Chiller Centrífugo de Mancal Magnético a Ar: representando o que há de mais avançado em tecnologia de refrigeração, este equipamento premium utiliza um compressor que levita sobre mancais magnéticos, eliminando o atrito, o uso de óleo e os custos de manutenção associados.

representando o que há de mais avançado em tecnologia de refrigeração, este equipamento premium utiliza um compressor que levita sobre mancais magnéticos, eliminando o atrito, o uso de óleo e os custos de manutenção associados. CDU (Liquid Cooled Unit): para aplicações que exigem controle térmico de precisão em racks de alta densidade, a CDU da LG utiliza um sistema de resfriamento líquido de alta eficiência que remove o calor de forma mais eficaz que sistemas a ar, garantindo temperaturas estáveis para equipamentos críticos.

para aplicações que exigem controle térmico de precisão em racks de alta densidade, a CDU da LG utiliza um sistema de resfriamento líquido de alta eficiência que remove o calor de forma mais eficaz que sistemas a ar, garantindo temperaturas estáveis para equipamentos críticos. Inverter Screw Chiller a Ar: Ideal para data centers de médio e grande porte, solução combina a robustez dos compressores tipo parafuso com a eficiência da tecnologia Inverter. Projetado para oferecer alta performance, controle preciso de temperatura e confiabilidade, o equipamento opera com condensação a ar, eliminando a necessidade de consumo de água e contribuindo significativamente para a redução do Custo Total de Propriedade (TCO) e para a sustentabilidade da operação. O GWP (Potencial de Aquecimento Global) é a métrica que verifica o impacto de um gás no efeito estufa; a escolha de refrigerantes de baixo impacto ambiental, quando aplicável, portanto, representa um passo fundamental na redução do impacto ambiental direto da climatização. Já o IPLV (Integrated Part Load Value) é um índice de eficiência que mede a performance do equipamento em diferentes cargas de trabalho, simulando seu uso real. Um IPLV alto, como o alcançado por nossas soluções, significa menor consumo de energia na operação diária, o que impacta diretamente o Custo Total de Propriedade (TCO) e a sustentabilidade do data center.

Confiabilidade e inteligência financeira (TCO)

"Este portfólio não se trata apenas de produtos isolados, mas de uma plataforma completa e integrada", afirma Graziela Yang, gerente de Ar-Condicionado Comercial na LG. "Seja com a eficiência inigualável do nosso Chiller de Mancal Magnético ou com a precisão da nossa CDU, a proposta da LG é entregar o menor TCO por meio de inovação. Nossos sistemas de controle, como a plataforma BECON, gerenciam ativamente o consumo de energia de toda a planta, garantindo que a inovação tecnológica se traduza em uma operação mais inteligente, confiável e rentável", afirma.

A confiabilidade dos sistemas é reforçada por componentes como o EC Fan, um ventilador com motor de comutação eletrônica que garante eficiência e durabilidade, e por múltiplos recursos de software que asseguram a operação contínua, um requisito fundamental para infraestruturas de missão crítica.

Um hub de inovação para o mercado brasileiro

Para materializar este avanço e permitir que clientes e parceiros conheçam as tecnologias em primeira mão, a LG inaugura uma nova ala dedicada a data centers em seu Business Solutions Center (BSC), em São Paulo. O espaço funciona como um centro de excelência e colaboração. "A inauguração deste espaço é a materialização do nosso compromisso com o Brasil. Estamos trazendo ao mercado local um portfólio robusto e já validado globalmente, e convidando nossos clientes e parceiros a projetarem conosco os data centers do futuro", conclui.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com .

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil