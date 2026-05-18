LG lança geladeira Side by Side L267 com tecnologia Bivolt e 638L

Novo modelo premium oferece upgrade inteligente que as famílias buscam, combinando maior espaço interno, conectividade e máxima proteção contra picos de energia

Resumo da notícia

A LG Electronics anuncia o lançamento da nova geladeira Side by Side L267 para o mercado brasileiro

O modelo introduz a tecnologia Bivolt na categoria, proporcionando maior flexibilidade de instalação e proteção contra oscilações de energia

Com capacidade para 638 litros, o produto entrega espaço e praticidade para as rotinas familiares

Tecnologias avançadas como DoorCooling+ e o filtro Hygiene Fresh+ garantem o frescor dos alimentos por mais tempo

A novidade integra conectividade via Wi-Fi, permitindo o gerenciamento do eletrodoméstico por meio do aplicativo LG ThinQ®

SÃO PAULO, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) anuncia o lançamento da nova geladeira Side by Side L267 no Brasil. O novo modelo integra a linha premium de eletrodomésticos da empresa e foi desenvolvido para oferecer um upgrade inteligente às famílias, aliando a alta capacidade de 638 litros a inovações tecnológicas e conectividade que facilitam a rotina.

L267

Mais do que design e espaço, o grande diferencial que a LG traz para a categoria é a tecnologia Bivolt. A novidade permite que a geladeira funcione com total segurança tanto em tomadas de 127V quanto em 220V. Isso significa zero dor de cabeça na hora da instalação em qualquer lugar do Brasil e, principalmente, uma proteção extra contra as comuns oscilações de energia, entregando mais paz de espírito para o consumidor.

Tecnologia Bivolt e design pensado para o dia a dia

A proteção Bivolt previne danos elétricos aos componentes internos da geladeira, e somada à eficiência do silencioso Compressor Inverter, essa característica aumenta muito a durabilidade do aparelho, garantindo que o investimento dure por muitos anos.

Além de confiável, a nova LG Side by Side é gigante por dentro, com seus 638 litros acomodando a compra do mês com folga, mantendo tudo organizado. Para tornar o uso da cozinha ainda mais fluido, o elegante dispenser de água e gelo na porta dá adeus àquela velha frustração de ter que carregar e trocar galões pesados de água.

Conservação inteligente e conectividade na palma da mão

Quando o assunto é manter a comida fresca, a LG L267 vai além do básico, pois o filtro Hygiene Fresh+ usa cinco camadas para eliminar até 99,99% das bactérias e tirar de vez os odores indesejados da geladeira. Ao mesmo tempo, o sistema DoorCooling+ cria uma cortina de ar frio para resfriar os alimentos da porta mais rápido e de forma uniforme, enquanto a gaveta Fresh Balancer cuida da umidade ideal para manter os vegetais crocantes.

Para completar a experiência, a geladeira se conecta ao Wi-Fi da casa e pode ser gerenciada pelo aplicativo LG ThinQ®. Isso permite que o usuário mude a temperatura ou receba um aviso de porta aberta direto no celular, de onde estiver.

"A nova geladeira LG Side by Side L267 é aquele upgrade que a vida das pessoas pede quando a família cresce ou a casa muda. Nós queremos acabar com os pequenos estresses do dia a dia, seja eliminando o peso do galão de água ou entregando a segurança de um produto Bivolt. A ideia é provar, na prática e com muita inovação, que a vida é muito melhor com geladeiras LG", destaca Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Disponibilidade

A nova geladeira LG Side by Side L267 já está disponível para o público brasileiro. O modelo pode ser adquirido diretamente na loja oficial da LG.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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LG ELECTRONICS – SAC

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0800 707 5454 (Demais localidades)

FONTE LG Electronics Brasil