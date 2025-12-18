LG Sound Suite: o primeiro sistema de áudio soundbar do mundo com tecnologia Dolby Atmos FlexConnect

Com estreia na CES 2026, a modular LG Sound Suite da LG, com Dolby Atmos FlexConnect, torna o áudio residencial mais simples e flexível.

SEOUL, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Na CES 2026, a LG Electronics (LG) irá transformar o entretenimento doméstico com a LG Sound Suite, um sistema de áudio residencial que oferece aos consumidores uma flexibilidade sem precedentes. No seu cerne está a soundbar H7 – a primeira do mundo com Dolby Atmos® FlexConnect™ – proporcionando um som Dolby Atmos imersivo que se adapta ao layout de qualquer sala, sem a necessidade de configurações complexas.

A LG Sound Suite funciona em perfeita sintonia com as TVs premium da LG, permitindo que os usuários conectem sem fio qualquer um de seus componentes – incluindo os alto-falantes surround M7 e M5, e o subwoofer W7– com ou sem a soundbar H7, para 27 configurações possíveis. Essa flexibilidade significa que os consumidores podem criar a configuração perfeita para seu espaço, seja começando com uma instalação menor ou montando um home cinema completo de 13.1.7 canais. Quando a soundbar H7 atua como dispositivo principal, o Dolby Atmos FlexConnect funciona com qualquer TV via HDMI, dando aos consumidores total liberdade para suas necessidades de entretenimento. A LG também levará o Dolby Atmos FlexConnect à sua linha de TVs premium de 2026 e a modelos selecionados de 2025 por meio de uma futura atualização de software, ampliando ainda mais as formas de aproveitar o Dolby Atmos.

O Dolby Atmos FlexConnect oferece a maneira mais simples e versátil de levar o som imersivo Dolby Atmos para a sua tela preferida. Desfrute de um áudio impressionante que torna cada explosão mais intensa, cada música mais realista e cada momento mais memorável. A configuração nunca foi tão fácil – é flexível e otimizada de forma inteligente para o seu ambiente.

O áudio está reconquistando seu lugar de destaque na sala de estar, à medida que o streaming substitui os formatos físicos. As principais plataformas agora oferecem filmes, séries e esportes em Dolby Atmos e outros formatos avançados, tornando o som cinematográfico amplamente acessível. Essa mudança impulsionou o renascimento do home cinema, com consumidores em busca de áudio imersivo para complementar os visuais impressionantes de suas TVs.

A LG Sound Suite atende a essa demanda com conveniência sem fio, simplicidade e alto desempenho, trazendo o verdadeiro som surround de volta ao centro do lar. Com conectividade Bluetooth e Wi-Fi, a LG Sound Suite oferece pareamento contínuo para streaming e integração de dispositivos, tornando a configuração tão simples quanto desfrutar do som.

Para elevar ainda mais a experiência, a LG adiciona sua própria camada de inovação. A funcionalidade Sound Follow utiliza tecnologia de banda ultralarga (UWB) para ajustar o "sweet spot" de audição com base na localização do usuário. Combinado com o Dolby Atmos FlexConnect, garante uma imersão personalizada, fazendo com que qualquer assento seja o melhor lugar da casa. Além disso, a tecnologia Room Calibration Pro analisa as características acústicas do ambiente e aplica processamento de IA para refinar o som, proporcionando uma experiência de áudio equilibrada e que preenche todo o espaço.

A soundbar H7 é equipada com o processador mais avançado da LG, o α (Alpha) 11 AI Gen 3, o mesmo chip que alimenta as TVs OLED topo de linha da marca. A integração dessa tecnologia ao sistema de áudio oferece desempenho e inteligência superiores. Com o AI Sound Pro+, o áudio estéreo pode ser convertido em som surround multicanal, enquanto a separação de objetos por IA garante que vozes, músicas e efeitos sonoros sejam nítidos e equilibrados.

Cada componente da LG Sound Suite conta com alto-falantes Peerless, um nome sinônimo de excelência em áudio há mais de um século. Ao combinar a simplicidade e a flexibilidade do Dolby Atmos FlexConnect com o desempenho acústico de alto calibre dos alto-falantes Peerless, a LG Sound Suite inaugura uma nova era de som imersivo.

"Junto com a Dolby, tornamos o áudio imersivo flexível para qualquer lar. A LG Sound Suite é um testemunho do nosso foco conjunto na inovação em áudio", disse Lee Jeong-seok, diretor da Divisão de Negócios de Áudio da LG Media Entertainment Solution Company. "O sistema combina o Dolby Atmos FlexConnect com seu design modular sem fio e o ajuste por IA, para que os consumidores possam criar o sistema que desejam e desfrutar de um som cinematográfico em qualquer lugar."

"A Dolby e a LG estão desbloqueando um novo nível de flexibilidade de áudio para quem busca um som superior com Dolby Atmos", disse John Couling, Vice-Presidente Sênior de Entretenimento da Dolby Laboratories. "Não importa se seus alto-falantes estão em uma prateleira ou em um canto, o Dolby Atmos FlexConnect se integra naturalmente a qualquer casa, sem a complexidade dos sistemas tradicionais."

A LG Sound Suite estará em exibição na CES 2026, de 6 a 9 de janeiro, no estande da LG. Para acompanhar as últimas inovações e produtos da LG, visite a Sala de Imprensa da LG.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

