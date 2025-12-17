LG apresentará na CES 2026 a sua visão do futuro da mobilidade com inteligência afetiva

Soluções inovadoras da LG, que integram displays avançados e IA, recebem o prêmio 'Best of Innovation' na CES 2026, redefinindo a interação entre motorista, passageiros e veículo

SEOUL, Coréia do Sul, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentará na CES 2026 um espaço de experiência imersiva que que materializa a visão da empresa para o futuro da mobilidade, impulsionada pelo que a LG define como Inteligência Afetiva. O estande convida os visitantes a experimentar em primeira mão como a IA pode transformar as áreas do motorista, passageiro dianteiro e assentos traseiros, reimaginando toda a cabine como um espaço mais intuitivo e centrado no ser humano, projetado para aprimorar cada jornada.

Essa nova série de soluções conquistou o prêmio CES 2026 Best of Innovation na categoria Entretenimento Veicular, sendo a primeira vez que a LG Vehicle Solution Company recebe a maior honraria da categoria. O sistema integra tecnologia de tela de ponta, sensoriamento avançado de cabine e IA embarcada, tudo sob uma arquitetura veicular abrangente e definida por IA.

A demonstração destaca três soluções experienciais principais: a Solução de Display de Mobilidade, que transforma o para-brisa em uma interface inteligente; a Solução de Visão Automotiva, que aprimora a segurança e fornece informações contextuais ao motorista e passageiro dianteiro por meio da IA de Visão; e a Solução de Entretenimento Veicular, que oferece recomendações de conteúdo personalizadas, mídias baseadas em memória e tradução em tempo real.

Na área da Solução de Display de Mobilidade, os visitantes podem experimentar como a IA apresenta intuitivamente informações essenciais através de um para-brisa equipado com OLED transparente. Por exemplo, ao se aproximar de um semáforo, a IA exibe o tempo de espera restante acima do sinal, fornecendo seletivamente apenas as informações mais relevantes naquele momento. No modo de condução autônoma, o sistema analisa o ambiente circundante e gera cenas visuais correspondentes: pétalas de cerejeira flutuam pelo display em estradas arborizadas, enquanto um túnel monótono se transforma em uma floresta encantadora, criando uma experiência imersiva, quase de realidade virtual.

A Solução de Visão Automotiva é uma solução avançada de sensoriamento de cabine impulsionada pelo Sistema de Visão Automotiva da LG, projetada para aprimorar a segurança, ao mesmo tempo em que permite interações empáticas e contextuais e entrega de conteúdo personalizado. A solução rastreia em tempo real o movimento do motorista, a direção do olhar, a atenção, a cor da roupa e os gestos, permitindo que o sistema compreenda e responda ao estado do ocupante. Por meio do rastreamento ocular e controle por gestos, o sistema expande o leque de informações baseadas em interesse, enquanto gráficos de exibição anamórficos aumentam a imersão e o realismo. Por exemplo, no modo de condução autônoma, se um passageiro dianteiro olha para um anúncio exibido em um edifício, o reconhecimento do olhar pode acionar informações relacionadas no display do passageiro, proporcionando uma experiência fluída de descoberta e compra de produtos sem interrupções.

A Solução de Entretenimento Veicular oferece entretenimento personalizado e comunicação interativa. Ao reconhecer a paisagem externa do veículo, a IA pode exibir fotos de memórias passadas associadas àquele local no display da janela. Os passageiros podem compartilhar esses momentos em tempo real por meio de videochamadas com familiares. Durante longas viagens, a IA recomenda conteúdo adaptado aos gostos individuais, proporcionando entretenimento que transforma quilômetros em momentos. Em outro cenário, se um funcionário de restaurante se comunica por meio de linguagem de sinais, a IA interpreta os gestos em texto na tela para apoiar uma comunicação bidirecional fluida.

"Estamos materializando nossa visão de mobilidade futura ao incorporar a IA em nossas soluções – muitas das quais, incluindo o sensoriamento de cabine, já estão em produção com OEMs globais", disse Eun Seok-hyun, presidente da LG Vehicle Solution Company. "Ao acelerar a chegada dessas inovações ao mercado, almejamos ser pioneiros na era dos veículos impulsionados por IA nos próximos anos."

As Soluções Veiculares Impulsionadas por IA da LG estarão em exibição no estande da empresa durante a CES 2026, de 6 a 9 de janeiro (#15004, Centro de Convenções de Las Vegas).

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847805/WhatsApp_Image_2025_12_17_at_10_56_32.jpg

FONTE LG Electronics Brasil