LG Business Solutions apresenta soluções digitais para o varejo na Infocomm 2024

Lançamentos em Display da LG prometem transformar a experiência do cliente, otimizando a comunicação visual no ponto de venda

SÃO PAULO, 3 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A LG Business Solutions está orgulhosa em anunciar a apresentação de suas novidades em sinalização digital voltadas para o setor de varejo na Infocomm 2024. O evento, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, é um dos mais importantes para a indústria de tecnologia da informação e audiovisual profissional, reunindo especialistas e líderes do setor para explorar as tendências e inovações mais recentes.

Soluções em sinalização digital da LG. Crédito: Divulgação LG

"A LG continua a inovar no setor de varejo com tecnologias e monitores que não só aprimoram a experiência do cliente, mas também melhoram a eficiência operacional. Na Infocomm 2024, mostramos como nossas soluções podem transformar lojas de varejo em ambientes dinâmicos e interativos", afirma Rodrigo Fiani, vice-presidente de Vendas de IT, B2B e ar-condicionado da LG Business Solutions Brasil. Confira os destaques das soluções para varejo da LG!

VAREJO HIGH FASHION

Com as soluções de tela da LG, é possível exibir uma variedade de informações e anúncios de forma flexível e com design elegante, especialmente em espaços limitados e personalizados a cada produto premium. Os monitores de sinalização de alta definição permitem mostrar anúncios dos produtos em diferentes cenários de uso, ou com composições personalizadas de styling - que combinados com promoções em tempo real, podem aumentar as vendas significantemente.

Outro grande destaque são os painéis OLED Transparentes interativos, ideais para vitrines e exposições dos produtos, uma vez que permitem a visualização do produto real atrás da tela transparente, oferecendo uma experiência de compra imersiva. Além disso, possuem design fino e leve, ideal para ambientes de varejo sofisticados.

DRIVE THRU & FAST FOOD

A sinalização externa de Alto Brilho da LG oferece excelente visibilidade mesmo sob condições de luz solar direta ou parcial, juntamente com alta confiabilidade para a operação. Com a plataforma WebOS, soluções inteligentes podem ser implementadas para maximizar a praticidade e agilizar as operações drive thru de ritmo acelerado com precisão, reduzindo o tempo de permanência do cliente na fila e aumentando as vendas.

Esses monitores se configuram como uma poderosa ferramenta de marketing, dado seu alto brilho que atrai a atenção do público, além de poder realizar múltiplas tarefas nas pistas de drive-thru pois servem não só como menu board digital, mas também possibilitam a sugestão de novos itens e a promoção de ofertas e pacotes combo. Há modelos que possibilitam a exibição de dois conteúdos na mesma tela, a sinalização em tela dupla face permite a segmentação de clientes que estão em ambos os lados, melhorando a utilização do espaço.

Outra inovação para o ambiente de Fast Foods é o LG Kiosk, um totem de autoatendimento que oferece uma maneira conveniente de aprimorar a jornada do cliente, elevando a experiência de compra com tecnologia inovadora e confiável. Ele possui uma excelente sensibilidade ao toque, com tela de cores vivas e brilhantes, e sistema WindowsOS, altamente compatível com aplicativos de quiosque de terceiros. Além disso, contam com Tecnologia Assistiva inclusiva, com teclado tátil para cegos ou pessoas com baixa visão.

BARES, RESTAURANTES & CAFÉS:

A sinalização em bares, restaurantes e cafés permite a exibição de entretenimento (como jogos ao vivo) e menu/propaganda de forma simultânea. Para esses ambientes, a sinalização OLED transparente interativa de última geração quebra as barreiras entre a tela e a realidade, integrando-se perfeitamente nos espaços e oferecendo novas formas de comunicação visual. Abre-se assim um novo nível de criatividade que a sinalização convencional não consegue oferecer como por exemplo em uma utilização como vitrine dos produtos alimentícios, trazendo informações nutritivas e composição dos ingredientes de uma maneira dinâmica e inovadora.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

