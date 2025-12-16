LG MICRO RGB EVO: A TV LCD MAIS AVANÇADA DA LG IMPULSIONADA PELA PRECISÃO DO PROCESSADOR DE IA DA OLED

Premiada Micro RGB evo da LG define novo padrão para cobertura tripla de cores com 100% de certificação Intertek para BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB

SEOUL, Coréia do Sul, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentará sua primeira TV RGB topo de linha na CES 2026 — a LG Micro RGB evo, vencedora do Prêmio de Inovação CES 2026. Empregando a tecnologia Micro RGB e os menores LEDs RGB individuais de TV da LG, este display marca um avanço significativo em relação ao MiniLED.

LG MICRO RGB EVO

A LG Micro RGB evo representa uma evolução significativa na tecnologia Micro RGB: ela utiliza a precisão do OLED para controlar cada uma das luzes de fundo LED RGB, trazendo 13 anos de excelência técnica do OLED da LG para a categoria RGB. O motor que impulsiona esse desempenho é o recém-atualizado Processador α (Alpha) 11 AI Gen 3 baseado em Dual AI Engine, que apresenta o Dual Super Upscaling para processar simultaneamente dois tipos de upscaling de IA. Isso aprimora a nitidez enquanto entrega imagens naturais e equilibradas que oferecem o mais alto nível de clareza e imersão.

Esse imenso poder de processamento viabiliza o RGB Primary Color Ultra, um avanço que entrega um espectro completo de reprodução de cores. Impulsionada por essa tecnologia, a LG Micro RGB evo atinge um alcance excepcional, certificado pela Intertek para 100 por cento de cobertura da gama de cores em BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB – a maior reprodução de cores possível. Isso oferece precisão ideal para tudo, desde edição digital e cinema HDR até tecnologias de exibição de próxima geração.

Complementando essa perfeição de cores está o Micro Dimming Ultra, orquestrando mais de mil zonas de escurecimento com precisão excepcional. Ele atinge um alto desempenho de contraste entre as TVs LCD, identificando o controle de brilho e cor para revelar detalhes intrincados tanto em cenas escuras quanto brilhantes.

Além da qualidade da imagem, a inovação se estende à experiência do cliente. A interface é profundamente personalizada por meio da premiada plataforma webOS, apresentando Voice ID, AI Picture/Sound Wizard e uma tela inicial "My Page" sob medida. Os recursos atualizados de AI Concierge, AI Chatbot e AI Search aprimoram ainda mais a visualização, ajudando os clientes a explorar informações relacionadas ao conteúdo sem esforço.

"Alcançar a máxima fidelidade visual é o objetivo de qualquer display e, com a LG Micro RGB evo, atingimos um marco anteriormente considerado impossível para esta categoria", disse Park Hyoung-sei, presidente da LG Media Entertainment Solution Company. "Este lançamento marca a evolução da TV RGB, redefinindo os padrões da indústria para oferecer desempenho inabalável para clientes que exigem precisão de cores excepcional."

A LG Micro RGB evo (modelo MRGB95) estará disponível nos tamanhos de 100, 86 e 75 polegadas.

Os visitantes da CES 2026 podem experimentar as mais recentes inovações de entretenimento doméstico da LG no estande da empresa (#15004, Las Vegas Convention Center) de 6 a 9 de janeiro. Para mais atualizações sobre os anúncios da LG, visite a LG Newsroom.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846819/LG_MICRO_RGB_EVO.jpg

FONTE LG Electronics Brasil