LG celebra 11 anos como marca Nº 1 em ar-condicionado na América Latina

Reconhecimento reforça trajetória de inovação, eficiência energética e confiança dos consumidores na região

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics comemora o marco de 11 anos como marca nº1 em ar-condicionado na América Latina, segundo dados da empresa global de pesquisa de mercado Euromonitor International (2015-2025)[1]. A conquista reflete a consistência da estratégia da companhia na região, baseada no desenvolvimento de soluções eficientes, duráveis e alinhadas às necessidades dos consumidores.

Divulgação LG

Ao longo dos anos, a LG tem investido continuamente em tecnologia e inovação para oferecer soluções de climatização que combinam desempenho, eficiência energética e confiabilidade. Esse compromisso com qualidade e evolução constante contribuiu para consolidar a presença da marca e fortalecer sua posição no mercado latino-americano.

"Manter a liderança da marca na américa latina por mais de uma década é resultado de um trabalho consistente focado em inovação, qualidade e na experiência do consumidor", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil. "Seguimos investindo no desenvolvimento de soluções que entreguem eficiência, conforto e confiança para diferentes perfis de usuários e ambientes."

A trajetória da LG no setor de climatização acompanha a evolução do mercado e das expectativas dos consumidores, com um portfólio que busca aliar tecnologia, eficiência energética e facilidade de uso. Com esse marco, a companhia reforça seu compromisso de continuar avançando no desenvolvimento de soluções que contribuam para ambientes mais confortáveis e eficientes em toda a região.

Inovação e inteligência artificial

A LG tem se destacado pela aplicação de inteligência artificial em seus produtos. O modelo mais recente da linha, o LG DUAL Inverter AI Air, por exemplo, aprende os hábitos dos usuários e ajusta automaticamente a temperatura, a direção e a intensidade do fluxo de ar, proporcionando maior conforto e eficiência energética. A conectividade via aplicativo LG ThinQ permite o controle remoto dos aparelhos, o monitoramento do consumo de energia e a programação de seu funcionamento.

Eficiência energética e sustentabilidade

Em um cenário de crescente preocupação com o consumo de energia, a LG se destaca com a tecnologia DUAL Inverter, presente em toda a linha de produtos, que garante alta eficiência energética. Além disso, a empresa utiliza o gás refrigerante R-32, que tem menor impacto ambiental e contribui para a sustentabilidade.

Design e versatilidade

A LG entende que o ar-condicionado não deve ser um obstáculo ao design de interiores. Por isso, a empresa oferece um portfólio com produtos de design moderno e sofisticado, como as linhas ARTCOOL, UNIQ e AI Air, que se integram harmoniosamente a diferentes estilos de decoração. Esse cuidado com a estética também já foi reconhecido internacionalmente: modelos da marca receberam prêmios como o Red Dot Design Award e o iF Design Award, duas das mais importantes premiações globais de design, que destacam inovação, funcionalidade e integração com o ambiente.

Além da estética e da tecnologia, a LG também investe na durabilidade dos equipamentos. Os aparelhos contam com estruturas projetadas para suportar diferentes condições de uso, incluindo proteção contra corrosão nas serpentinas, camadas especiais de revestimento protetor e sistemas que ajudam a proteger o equipamento contra oscilações de energia. Esses recursos contribuem para aumentar a vida útil do produto e garantir maior confiabilidade ao longo do tempo, mesmo em ambientes com alta umidade ou exposição a variações elétricas.

Compromisso com o consumidor e com o mercado

A LG também investe em serviços e suporte, com uma ampla rede de assistência técnica autorizada e programas de capacitação para instaladores. A empresa oferece garantia de 10 anos no compressor DUAL Inverter e 2 anos de garantia no produto[2], reforçando a confiança na durabilidade e na engenharia de seus equipamentos.

Com um ecossistema completo de soluções e serviços, a LG se consolida como parceira de consumidores, arquitetos, designers de interiores e distribuidores, contribuindo para a criação de ambientes mais inteligentes, funcionais e bonitos.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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[1] Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

[2] Garantia de 10 anos válida para o compressor DUAL Inverter. A garantia de 2 anos refere-se à cobertura completa de peças e serviços para modelos residenciais elegíveis adquiridos a partir de 1º de setembro de 2025.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987776/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil