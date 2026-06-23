LG Channels amplia oferta de conteúdo gratuito e passa a contar com programação da Metrópoles TV

Canal 143 traz ao ecossistema de Smart TVs LG uma programação 24 horas com jornalismo, esportes e entretenimento

Resumo da Notícia

O LG Channels amplia sua oferta de conteúdo gratuito com a chegada da Metrópoles TV à plataforma.

O canal está disponível no número 143 e pode ser acessado gratuitamente por usuários de Smart TVs LG conectadas à internet.

O LG Channels já reúne 212 canais FAST, e o ecossistema webOS oferece mais de 650 canais gratuitos ao somar apps como Pluto TV, Plex e Soul TV.

O conteúdo reúne jornalismo, análises, entretenimento e transmissões esportivas ao vivo, incluindo partidas do Campeonato Brasileiro Série D.

A novidade reforça a estratégia da LG Channels de oferecer aos consumidores brasileiros uma experiência cada vez mais diversificada, com conteúdos gratuitos e relevantes.

A LG segue expandindo sua grade de conteúdos gratuitos no Brasil, com foco em diversidade, curadoria e facilidade de acesso ao usuário.

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics amplia seu portfólio de conteúdo gratuito no Brasil com a chegada da Metrópoles TV à plataforma LG Channels. Disponível a partir deste mês no canal 143, a novidade oferece aos usuários das Smart TVs LG conectadas à internet acesso gratuito a uma programação transmitida 24 horas por dia em formato FAST (Free Ad-Supported Streaming Television).

Divulgação LG

Reconhecido como um dos principais veículos digitais do país, o Metrópoles passa a integrar a grade da LG Channels com uma programação que reúne jornalismo, análises, entretenimento e transmissões esportivas ao vivo. Entre os destaques estão partidas do Campeonato Brasileiro Série D, além de conteúdos produzidos pela redação do grupo.

A chegada da Metrópoles TV amplia o catálogo de conteúdo disponível no LG Channels, fortalecendo a proposta da plataforma de oferecer aos usuários acesso gratuito a uma programação cada vez mais diversificada, com opções de informação, entretenimento e esportes.

"A chegada da Metrópoles TV reforça nosso compromisso de ampliar a oferta de conteúdo nacional de alta qualidade dentro da LG Channels. O veículo reúne credibilidade, forte conexão com a audiência e uma produção diversificada, características que agregam ainda mais valor à experiência dos usuários da plataforma. Seguimos investindo na expansão do nosso ecossistema FAST, valorizando parcerias com produtores e marcas nacionais que ajudam a construir uma oferta de conteúdo mais conectada aos interesses do público brasileiro", afirma Janaína Tadeu, Gerente Latam de Content & Business Strategy para webOS e LG Channels na LG Electronics.

A parceria também representa um novo passo na estratégia de expansão multiplataforma do Metrópoles, levando sua produção editorial para uma audiência ainda mais ampla por meio das Smart TVs.

"A estreia do Metrópoles no LG Channels é um passo natural em nossa estratégia de expansão multiplataforma. Este mês, o conteúdo que já é referência no digital e nas redes sociais chega oficialmente às telas dos brasileiros, unindo a agilidade do tempo real com a experiência imersiva da televisão. Nosso objetivo é ir muito além do factual: vamos entregar análises, entretenimento e esportes, mantendo a credibilidade que o nosso público já confia, agora em um formato de TV dinâmico e acessível", destaca Lilian Tahan, CEO do Metrópoles.

O LG Channels segue em expansão contínua, com inserção de novos canais ao longo do ano e curadoria voltada à diversidade de gêneros e relevância local, incluindo notícias, entretenimento, conteúdo infantil, filmes e programação temática. Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil