LG Channels amplia oferta e ultrapassa marca de 650 canais gratuitos

Plataforma FAST integra catálogos da Soul TV, Plex e Pluto TV, garantindo vasta variedade de entretenimento sem custos em Smart TVs LG

webOS para entretenimento | LG BR

SÃO PAULO, 31 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anuncia um marco importante para o LG Channels, sua plataforma gratuita de streaming. O serviço FAST (Free Ad-supported Streaming Television), disponível nas Smart TVs da marca, passa a oferecer mais de 6501 canais aos consumidores brasileiros. Essa ampla oferta é resultado da soma dos canais disponibilizados diretamente pelo LG Channels com os conteúdos integrados de parceiros estratégicos, incluindo Soul TV, Plex e Pluto TV, que agora podem ser acessados dentro do ecossistema da plataforma, proporcionando uma experiência de navegação unificada e robusta.

LG

"Atingir a marca de mais de 650 canais no LG Channels demonstra a força do nosso compromisso em oferecer a melhor experiência de curadoria de conteúdo do mercado. Ao somarmos nossa oferta direta aos catálogos de parceiros como Soul TV, Plex e Pluto TV, entregamos ao consumidor brasileiro uma diversidade de entretenimento inigualável", afirma Janaína Tadeu, Gerente Latam de Content & Business Strategy para plataforma WebOS e LG Channels. "Queremos que o usuário encontre tudo o que precisa na tela da sua TV, combinando a facilidade de acesso da nossa interface com a riqueza de conteúdos locais e globais."

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

* 1 A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil