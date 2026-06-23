LG Channels anuncia a chegada da CazéTV ao seu portfólio de canais

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LG Electronics Brasil

23 jun, 2026, 13:37 GMT

Parceria fortalece a liderança da plataforma de streaming gratuito das Smart TVs LG, que oferece mais de 650 canais e se destaca pela ampla diversidade de conteúdos no mercado brasileiro

Resumo da Notícia 

  • A LG e a CazéTV se unem para levar o melhor do entretenimento esportivo à grade do LG Channels.
  • A LG consolida-se como líder do segmento, oferecendo mais de 650 canais1 totalmente gratuitos para os usuários de Smart TVs da marca.
  • A parceria será destacada em ações de comunicação da LG, com presença na home do LG Channels e em canais digitais da marca, ampliando o alcance da novidade.

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) anuncia uma parceria estratégica de distribuição e inovação em conteúdo junto à CazéTV para o mercado brasileiro ao acrescentar transmissões esportivas do canal ao catálogo do LG Channels, plataforma de streaming gratuita (FAST) nativa das Smart TVs da marca. A chegada do canal reforça o catálogo da plataforma líder do segmento, com o objetivo de descomplicar a vida do fã de esportes brasileiro e criar um caminho direto e rápido para acompanhar seus esportes favoritos.

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Divulgação LG
Divulgação LG

"Sabemos o quanto o brasileiro é apaixonado por esportes, e a nossa ideia com a CazéTV é entregar ao nosso consumidor toda a variedade de modalidades que eles transmitem, em um formato atual e irreverente", afirma Anna Karina Pinto, diretora de Marketing da LG Electronics Brasil. "Neste momento, iniciamos a parceria com destaque na home do LG Channels, transformando a TV LG na melhor e mais prática arquibancada da casa. É a tecnologia e a inovação na interface atuando para tornar a diversão mais fluida e próxima das pessoas, entregando o que há de melhor atualmente em entretenimento".

A elite do esporte no LG Channels 

Com base na excelência da cobertura esportiva da plataforma comandada por Casimiro Miguel, a LG destaca que a parceria estratégica entre LG Channels e CazéTV representa o que há de melhor no esporte. A mensagem também ganhará destaque nas comunicações dos canais digitais da LG, criando uma conexão direta entre a linguagem do canal e a identidade da marca. Com isso, a novidade reforçada de forma consistente em diferentes pontos de contato, ampliando seu alcance, fortalecendo o engajamento do público e consolidando a parceria entre LG Channels e CazéTV.

A chegada da CazéTV agrega ainda mais valor ao WebOS, sistema operacional da LG, que recentemente ultrapassou a expressiva marca de 650 canais disponíveis. Tamanha oferta é fruto dos canais exclusivos da LG somados aos catálogos de parceiros estratégicos integrados ao ecossistema, garantindo opções que vão de esportes e notícias a filmes e infantis, configurando as Smart TVs LG (Free Ad-supported Streaming Television) com a maior diversidade de programação FAST do mercado brasileiro atualmente.

"A CazéTV sempre buscou aproximar o esporte do público por meio de uma distribuição ampla e acessível. A parceria com o LG Channels fortalece essa visão ao levar nossos conteúdos e transmissões para mais uma plataforma relevante no dia a dia dos brasileiros, facilitando o acesso e ampliando o alcance da nossa comunidade", afirma Paulo Planet, head de Distribuição e Plataformas da CazéTV.

"O brasileiro consome conteúdos de esporte, ao vivo ou não, com uma paixão única e com mais fidelidade comparado a outros países. Estamos fechando este primeiro semestre de 2026 com 19 canais de esportes gratuítos no LG Channels cobrindo os mais diversos segmentos, desde Futebol, automobilismo até MMA e baseball. Esporte sempre figura no Top 3 dos gêneros mais acessados, que somados representam mais de 50% dos acessos do LG Channels" afirma Janaína Tadeu, gerente Latam de Content & Business Strategy para webOS e LG Channels na LG Electronics. "Integrar CazeTV a nossa oferta fortalece a estratégia editorial deste ano de ampliar a presença dos mais relevantes canais de esportes dentro do LG Channels, que é o aplicativo proprietário da LG. Garantindo aos usuários das TVs da LG o acesso gratuíto e à um click ao que tem de mais premium na cobertura esportiva nacional".  finaliza.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.  

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

Avisos legais

1 A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC. 

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná. 

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FONTE LG Electronics Brasil

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