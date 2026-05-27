LG Electronics apresenta soluções de resfriamento para data centers de IA no Data Center World 2026

Empresa destaca portfólio completo de soluções de resfriamento e parcerias estratégicas voltadas à maximização da eficiência e performance de data centers

Resumo da notícia

A LG Electronics destaca suas soluções completas de resfriamento para data centers de IA (AIDCs) no DCW 2026, com um portfólio de ponta a ponta que vai desde o resfriamento de chips até a infraestrutura energética do data center como um todo.

Entre as principais tecnologias estão os sistemas de resfriamento Direct-to-Chip (DTC) e por imersão da LG, o software integrado DCCM, a plataforma de orquestração de cargas de trabalho baseada em IA da PADO e uma solução de DC Grid que ajuda a reduzir perdas de energia.

A iniciativa reforça o posicionamento da LG como fornecedora integrada de soluções de resfriamento, com foco em desempenho e eficiência energética.

SÃO PAULO, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresenta suas soluções integradas de resfriamento para data centers de IA (AIDCs) durante a conferência Data Center World (DCW) 2026, realizada em Washington, D.C., entre os dias 20 e 23 de abril. O evento global, focado em tecnologias para data centers e infraestrutura, destaca o portfólio completo da LG, evidenciando sua atuação como provedora integrada de soluções de resfriamento.

Linha completa de resfriamento Direct-to-Chip para cargas de IA

Divulgação LG

No DCW 2026, a LG apresenta sua linha de resfriamento Direct-to-Chip (DTC), que utiliza tecnologias de resfriamento líquido para atender às altas demandas térmicas e de energia dos data centers. A placa fria (cold plate) incorpora uma estrutura de aletas skived, que otimiza o fluxo do fluido refrigerante e melhora a dissipação de calor de chips de alto desempenho.

A Unidade de Distribuição de Refrigerante (CDU) de 1,4 MW combina design compacto com tecnologias de controle e sensoriamento da LG, garantindo operação estável e maior eficiência energética por meio de bomba com inversor.

Também estão em exibição o sistema Computer Room Air Handler (CRAH), com ventiladores e motores EC de alta eficiência, e o chiller centrífugo refrigerado a ar (ACC), um sistema de refrigeração de alta capacidade usado para controlar a temperatura de grandes volumes de equipamentos, ampliando a atuação da LG do nível dos servidores até a infraestrutura completa do data center.

Parcerias em soluções de resfriamento por imersão

A LG amplia seu portfólio com soluções de resfriamento por imersão por meio de parcerias que respondem à crescente demanda de ambientes de IA de alta densidade.

A linha inclui sistemas de tanques de imersão desenvolvidos com a empresa norte-americana Green Revolution Cooling (GRC), além de fluidos refrigerantes desenvolvidos em conjunto com a SK Enmove, especializada em óleos base e lubrificantes premium.

Essas soluções submergem diretamente os equipamentos de TI em líquidos dielétricos, proporcionando maior estabilidade térmica mesmo em ambientes de alta temperatura.

Capacidades avançadas de controle e operação

Para complementar o hardware, a LG fortalece suas capacidades de controle e operação com o Data Center Cooling Management (DCCM). O software permite monitoramento integrado e controle orientado por dados em toda a infraestrutura de resfriamento, incluindo CDU, CRAH e ACC.

O DCCM possibilita operação contínua por meio da detecção precoce de anomalias e diagnósticos baseados em sensores virtuais. Também contribui para uma gestão de riscos mais robusta com manutenção preditiva, além de otimizar operações em tempo real com base nas cargas de trabalho de TI.

A ferramenta conta ainda com visualização em 3D, permitindo que operadores acompanhem o status dos sistemas e gerenciem o data center com maior eficiência.



Maximizando a capacidade computacional por megawatt

Além das tecnologias de resfriamento, a LG também destaca soluções de software e infraestrutura energética voltadas ao aumento da eficiência e da capacidade total de processamento dos data centers.

Entre elas, está a plataforma de orquestração de cargas de trabalho baseada em IA da PADO, empresa originada do LG North America Innovation Center (LG NOVA).

Atuando como um orquestrador inteligente de computação com foco em eficiência energética, a plataforma analisa sistemas de TI, resfriamento e energia, utilizando um gêmeo digital multifísico e aprendizado por reforço para realizar ajustes operacionais em tempo real. Por exemplo, é possível redirecionar energia de servidores ociosos para sistemas que executam cargas de IA mais intensas, aumentando em até 25% a utilização.

Solução DC Grid para maior eficiência energética

Uma outra solução apresentada no evento é a de rede em corrente contínua (DC Grid) para operações de data centers, desenvolvida em parceria com LS Electric, LS Cable & System e LG Energy Solution.

A solução reduz perdas de energia ao minimizar etapas de conversão comuns em sistemas de corrente alternada (AC), onde cerca de 25% da energia pode ser perdida em forma de calor.

Com a solução DC Grid, equipamentos do data center, incluindo chillers, podem operar diretamente em corrente contínua, reduzindo a perda inicial para cerca de 15%*. Quando combinada com fontes renováveis, como energia solar, essa perda pode cair para até 10%. O resultado é maior eficiência energética e potencial redução dos custos operacionais totais.

"Data centers de IA exigem tecnologias avançadas de resfriamento, mas também demandam uma integração maior entre energia e operações", afirma James Lee, presidente da LG ES Company. "A LG continuará expandindo suas capacidades em AIDCs, oferecendo soluções que melhoram o desempenho e aumentam a eficiência energética", finaliza.

Os visitantes do DCW 2026 poderão conhecer as soluções mais recentes da LG para AIDCs, incluindo a linha DTC, sistemas de imersão, software DCCM, a plataforma PADO e a solução DC Grid, no estande da empresa (#416, Walter E. Washington Convention Center), de 20 a 23 de abril.

*O teste foi realizado em condições limitadas, e os resultados podem variar dependendo das condições de teste.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil