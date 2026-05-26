LG convoca a torcida para viver o futebol em 2026 com a nova QNED73

Com Cores Dinâmicas QNED e recursos focados no torcedor, como Alerta de Esportes, linha usa AI para transformar sua sala em verdadeira arena

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Quando a bola rolar, a emoção do futebol não vai caber só nos estádios. Para levar toda a atmosfera das arenas direto para a casa do torcedor, a LG Electronics reforça ao mercado brasileiro a nova linha Smart TV LG 4K QNED73, disponível nas versões de 50, 55, 65, 75 e 86 polegadas. Equipada com o poderoso processador Alpha 7 AI 4K de 8ª geração, a novidade inaugura a sua própria Arena Esportiva LG, transportando a energia das arquibancadas para dentro da sala e transformando cada partida em um espetáculo particular.

Cores que vestem a camisa

LG convoca a torcida para viver o futebol em 2026

Em busca do título, cada detalhe importa! O grande diferencial visual para o campeonato é a tecnologia Cores Dinâmicas QNED, que une diferentes tecnologias de painéis LG para entregar 100% de volume de cor, possibilitando um forte, inclusive, um resgate nostálgico dos clássicos uniformes brasileiros da década de 1970. A QNED73 combina diferentes tecnologias de painel da LG para garantir contraste refinado, brilho poderoso e fidelidade impressionante, seja no verde do gramado, na explosão da torcida ou naquele chute indefensável no ângulo.

"Neste ano, a LG sabe que o brasileiro não quer perder nenhum lance, e por isso, a QNED73 foi pensada para ser a verdadeira parceira do torcedor. Usamos a AI para dar um show na imagem e no som, mas também criamos recursos muito práticos, que avisam na tela quando o jogo vai começar ou quem fez o gol. É a tecnologia trabalhando a nosso favor para garantir a melhor festa na sala de casa", comenta Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil.

AI que joga junto com o torcedor

Para minimizar gargalos da transmissão de sinais de imagem comprimidos, as QNED73 contam com processador alpha 7 AI 4K Gen 8, que utiliza a inteligência artificial para realizar o AI Super Upscaling 4K, tecnologia que identifica e reconstrói texturas fundamentais da partida, como a grama do campo e o contorno rápido da bola, aproximando a imagem da TV aberta ou a cabo à glória do 4K nativo com fluidez perfeita.

O clima de estádio fica completo com um som poderoso, graças ao recurso AI Sound Pro, que transforma o áudio comum da transmissão em um som 3D super envolvente com 9.1.2 canais virtuais. Para quem quer sentir a vibração da arquibancada, o Modo Esportes otimiza automaticamente imagem e som para transmissões esportivas. A calibragem inteligente destaca movimentos rápidos com fluidez e ajusta o áudio para evidenciar a narração e o som da torcida, criando uma experiência que simula o clima real de estádio.

E com o Alerta de Esportes, o torcedor não perde nenhum detalhe. A TV envia notificações personalizadas sobre o seu time favorito, avisando quando o jogo vai começar, gols marcados e atualizações importantes, mesmo que você esteja assistindo a outro conteúdo. Tudo isso com controle de spoilers, para quem prefere ver a partida depois. Você pode estar maratonando uma série ou jogando videogame, e a TV te avisa de forma discreta sobre os gols e placares do seu time, tudo com proteção contra spoilers indesejados se você quiser assistir depois.

Jogos em nuvem direto na TV, incluindo Xbox

A nova QNED73 também é um hub completo de entretenimento. Com suporte a plataformas de jogos em nuvem, incluindo Xbox, é possível jogar diretamente na TV, sem necessidade de console. Basta conexão com a internet e controle compatível para acessar uma biblioteca de títulos e começar a jogar instantaneamente. É necessário ter uma assinatura Xbox Game Pass.

Para completar a experiência, a TV oferece mais de 650 canais gratuitos por meio do LG Channels e apps parceiros, com programação variada para toda a família, incluindo notícias, esportes, filmes, séries, infantil e muito mais, sem custo adicional. A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.

A QNED73 ainda traz Inteligência Artificial que reconhece o perfil do usuário e faz recomendações personalizadas de conteúdo, entendendo preferências de filmes, séries, esportes e jogos. É uma TV que aprende com você e evolui a cada uso. O poderoso processador com AI também realiza aprimoramento inteligente de imagem e som, elevando conteúdos para perto da qualidade 4K e criando áudio imersivo que preenche o ambiente.

Plataforma inteligente com atualizações gratuitas

A experiência é integrada ao webOS, plataforma inteligente da LG, fácil de usar e altamente personalizada. O sistema oferece atualizações gratuitas, garantindo melhorias contínuas, novos recursos e ainda mais segurança ao longo do tempo. Além disso, a navegação fica ainda mais prática com o Controle AI Magic, que funciona como um mouse na tela: basta apontar e clicar. Com suporte a comando de voz e recursos de AI integrados, buscar conteúdos, ajustar configurações ou acessar aplicativos se torna rápido e intuitivo para toda a família.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988101/LG_convoca_a_torcida.jpg

FONTE LG Electronics Brasil