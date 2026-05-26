LG lança monitor OLED UltraGear 27GX790B de até 720Hz no Brasil

Novo modelo chega com painel WOLED, DisplayPort 2.1 e tecnologia Dual-Mode, permitindo jogar em resolução QHD a 540Hz ou HD a 720Hz

Resumo da Notícia

A LG Electronics anuncia a chegada do monitor gamer UltraGear OLED 27GX790B-B ao Brasil neste mês de maio.

ao Brasil neste mês de maio. O modelo combina tempo de resposta ultrarrápido de 0,02 ms (GtG) com avanços estruturais focados em clareza de movimento e redução de latência.

com avanços estruturais focados em clareza de movimento e redução de latência. O equipamento se destaca por sua taxa de atualização ultraelevada, que pode chegar a até 720 Hz , reposicionando o patamar de desempenho do mercado gamer.

, reposicionando o patamar de desempenho do mercado gamer. O monitor traz o novo painel WOLED de 4ª geração , desenvolvido para entregar alto brilho com maior eficiência térmica.

, desenvolvido para entregar alto brilho com maior eficiência térmica. A tecnologia Dual–Mode permite alternar entre QHD a 540 Hz ou HD a 720 Hz , de acordo com a necessidade da partida.

permite alternar entre ou , de acordo com a necessidade da partida. O modelo conta com DisplayPort 2.1, capaz de lidar com grandes volumes de dados sem necessidade de compressão visual.

SÃO PAULO, 26 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) amplia seu portfólio de monitores no Brasil com a chegada do LG UltraGear OLED 27GX790B-B neste mês de maio. O lançamento reforça a estratégia da marca em oferecer equipamentos com foco em desempenho avançado, combinando inovação em painéis OLED, infraestrutura de transporte de dados e tecnologias voltadas à fluidez de imagem.

Arquitetura WOLED de 4ª geração

OLED UltraGear 27GX790B

O 27GX790B-B é equipado com o painel OLED (WOLED) de 4ª geração da LG, que utiliza uma arquitetura multicamadas (Tandem) para distribuir de forma mais eficiente a emissão de luz. Essa estrutura permite alcançar picos de brilho de até 1.500 nits, mantendo melhor controle térmico durante o funcionamento. O resultado é um contraste elevado, certificado pelo padrão VESA DisplayHDR True Black 500, garantindo maior precisão visual, especialmente em cenas escuras.

0.02ms - Tempo de resposta e precisão nos comandos

Projetado para reduzir ao máximo atrasos entre a ação do jogador e a resposta na tela, o UltraGear OLED 27GX790B-B oferece tempo de resposta de apenas 0,02 ms (GtG). Essa característica reduz significativamente efeitos como ghosting e borrões em movimentos rápidos, contribuindo para uma experiência mais precisa e responsiva — fator essencial para jogadores que atuam em ambientes competitivos.

Até 720Hz - Taxa de atualização extrema e tecnologia Dual–Mode

A taxa de atualização é um dos principais diferenciais do 27GX790B-B e ganha um papel central no posicionamento do produto. O modelo foi desenvolvido para operar em altíssimas frequências, podendo alcançar até 720 Hz, um patamar que redefine a fluidez visual no segmento gamer.

Por meio da tecnologia Dual–Mode, o jogador pode ajustar o funcionamento do painel de acordo com o tipo de jogo ou estratégia:

Resolução QHD (2560 × 1440) a 540 Hz , priorizando definição de imagem;

, priorizando definição de imagem; Resolução HD (1280 × 720) a até 720 Hz, voltada para cenários em que a máxima fluidez e velocidade são determinantes.

Essa flexibilidade, aliada à alta taxa de atualização, rendeu ao modelo a certificação VESA ClearMR 21000, que assegura elevada nitidez mesmo durante movimentos extremamente rápidos.

Infraestrutura DisplayPort 2.1

Para suportar taxas de quadros tão elevadas, o monitor conta com DisplayPort 2.1, padrão que oferece largura de banda suficiente para transmitir imagens em alta velocidade e qualidade nativa. Com isso, o modelo dispensa o uso de compressão DSC, garantindo respostas mais rápidas e maior integridade de imagem durante o jogo.

Mesmo com foco em velocidade, o modelo preserva a qualidade das cores, cobrindo 99,5% da gama DCI-P3. Para garantir que as imagens não sofram "cortes" horizontais durante o jogo, o equipamento traz suporte às tecnologias NVIDIA® G-SYNC® Compatible e AMD FreeSync™ Premium Pro, sincronizando a taxa de atualização do monitor com a placa de vídeo.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988052/OLED_UltraGear_27GX790B.jpg

FONTE LG Electronics Brasil