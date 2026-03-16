LG CreateBoard transforma salas de reunião em hubs de colaboração inteligente

Lousa digital interativa da LG integra as funções de quadro branco, projetor e sistema de videoconferência em uma única tela, eliminando a complexidade tecnológica e impulsionando a produtividade.

SÃO PAULO, 16 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em um mundo corporativo cada vez mais híbrido e dinâmico, a LG Electronics está redefinindo o conceito de colaboração com o LG CreateBoard, sua lousa digital interativa. A solução foi projetada para transformar qualquer sala de reunião em um hub de produtividade, ao integrar as funcionalidades de um quadro branco, um projetor de alta definição e uma plataforma de videoconferência em um único dispositivo elegante e intuitivo.

createboard

O LG CreateBoard elimina a fricção tecnológica que muitas vezes prejudica o andamento das reuniões. Com ela, não é mais preciso se preocupar com cabos, adaptadores ou configurações complexas. A lousa digital oferece uma experiência de escrita natural com suporte para até 40 toques simultâneos, permitindo que várias pessoas trabalhem no mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Equipada com sistema operacional integrado e compatibilidade com as principais plataformas de conferência, ela permite iniciar uma videochamada, compartilhar a tela de um notebook sem fio e fazer anotações em uma apresentação com apenas alguns toques.

"O objetivo da tecnologia em uma sala de reunião deve ser o de desaparecer. As equipes precisam focar na discussão e na criatividade, não em conectar cabos ou configurar um projetor", ressalta Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil. "O LG CreateBoard foi projetado exatamente com essa filosofia: é uma solução all-in-one que torna a colaboração mais fluida, intuitiva e produtiva, seja a equipe presencial, remota ou híbrida. É a tecnologia trabalhando para que as boas ideias fluam sem interrupções."

Ideal para ambientes corporativos e educacionais, o LG CreateBoard vem equipado com softwares que facilitam a criação, gravação e compartilhamento de conteúdo, garantindo que as informações discutidas na reunião sejam facilmente distribuídas e aproveitadas posteriormente. A solução representa um passo definitivo para a modernização dos espaços de trabalho, tornando-os mais inteligentes, conectados e preparados para os desafios do futuro.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil