Equipada com o processador α7 AI Gen8, nova linha LG UHD TV com modelos UA85 e UA75 torna a experiência de AI premium uma realidade para todos

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A LG Electronics do Brasil redefine o padrão de Smart TVs com linha LG UHD AI 4K 2025. O grande destaque é a incorporação do processador α7 AI Gen8, chips de alta performance que antes equipavam majoritariamente categorias premium e que agora chega para democratizar o acesso a tecnologias de ponta. A iniciativa materializa a filosofia global da marca de melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia, ao entregar uma experiência de entretenimento inteligente e imersiva para um público muito mais amplo.

LG democratiza AI em smart TVs LG com processadores Alpha 7 nas LG UHD 4K

"A verdadeira inteligência está em ser intuitiva. Com o processador α7 AI Gen8, a TV não apenas exibe uma imagem incrível, mas pensa por você, otimizando cena a cena com o AI Picture Pro e criando um som de cinema com o AI Sound Pro", afirma Diego Oliveira, Gerente de TV da LG Brasil. "É a materialização da nossa visão de 'AI para todos', entregando uma experiência premium de forma acessível e transformando a maneira como as famílias brasileiras interagem com a tecnologia."

O poder de processamento do α7 AI Gen8 permite que a nova linha UHD ofereça um conjunto de otimizações de imagem sofisticadas. O AI Picture Pro atua como um especialista de imagem em tempo real, utilizando deep learning para reconhecer o gênero do conteúdo, remover ruídos e aprimorar a qualidade cena a cena. Complementarmente, o 4K Super Upscaling garante que mesmo conteúdos de resolução inferior, como os de TV a cabo ou streaming, sejam exibidos com nitidez e clareza próximas ao 4K nativo, assegurando a melhor qualidade visual em qualquer situação.

A experiência sonora também foi elevada a um novo patamar, com o AI Sound Pro, tecnologia capaz de analisar a fonte de áudio e convertê-la em um som surround virtual de 9.1.2 canais, criando uma atmosfera tridimensional e envolvente que preenche o ambiente. A inteligência se aprofunda com o AI Acoustic Tuning, que utiliza o microfone do controle Smart Magic para mapear a acústica da sala e calibrar o som de forma personalizada, garantindo uma performance de áudio perfeitamente equalizada para o seu espaço.

A inteligência se estende à experiência de uso com o novo sistema operacional webOS 25, que torna a TV verdadeiramente pessoal. A plataforma introduz o AI Voice ID, uma funcionalidade que reconhece a voz de cada membro da família para carregar perfis individuais e oferecer recomendações de conteúdo exclusivas. Este recurso trabalha em conjunto com o AI Concierge, que atua como um assistente pessoal, sugerindo filmes, séries e aplicativos com base no histórico e nas preferências de cada perfil, simplificando a descoberta de novos favoritos.

Com o novo sistema operacional webOS 25. A plataforma introduz funcionalidades de personalização avançadas, como o AI Voice ID, que reconhece a voz de diferentes usuários para oferecer recomendações de conteúdo e perfis individuais. Já o AI Concierge atua como um assistente pessoal, sugerindo filmes e séries com base no histórico de cada perfil.

É importante ressaltar que, para utilizar funções como AI Voice ID, AI Acoustic Tuning, AI Concierge, entre outras, o usuário precisa do controle AI Magic Remote que acompanha o modelo UA8550 e pode ser adquirido separadamente para o modelo UA7500, pois não vem incluído na caixa. Caso o usuário não possua o controle AI Magic Remote, essas funções também podem ser acessadas pelo aplicativo LG ThinQ.

A nova linha LG UHD TV 4K, que inclui os modelos UA85 e UA75 em tamanhos que vão de 43 a 86 polegadas, já está disponível nos principais varejistas do país e na loja oficial da LG Brasil.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808671/processador_a7_AI.jpg

FONTE LG Electronics Brasil