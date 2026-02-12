LG demonstra na ISE 2026 o papel estratégico do SuperSign no aumento da receita do varejo

Plataforma de software transforma displays em pontos de venda em ferramentas ativas de marketing para impulsionar upselling, promoções dinâmicas e novas parcerias comerciais.

SÃO PAULO, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na Integrated Systems Europe (ISE) 2026, a LG Electronics está apresentando uma visão estratégica para o varejo: transformar os displays digitais de uma despesa de marketing em um centro de lucro ativo. No coração dessa estratégia está a plataforma de gerenciamento LG SuperSign, que capacita os varejistas a ir além da simples exibição de conteúdo e a implementar táticas de venda que impactam diretamente a receita.

A demonstração da LG em Barcelona focou em como o SuperSign atua como uma plataforma de estratégia de vendas, permitindo que varejistas executem ações direcionadas para aumentar o valor de cada transação.

"O varejista estratégico de hoje pergunta: 'Como cada ativo na minha loja pode gerar receita?'. Na ISE, mostramos que a resposta para os displays digitais é o SuperSign", afirma Leonardo Di Clemente, Gerente de Information Displays da LG Brasil. "Ele não é apenas um sistema de gerenciamento de conteúdo; é uma plataforma para executar táticas de upselling, lançar promoções dinâmicas e até criar um novo negócio de mídia dentro da própria loja. É a ferramenta que transforma o display em um motor de crescimento."

O papel estratégico do SuperSign se manifesta em várias frentes. Ele viabiliza estratégias de upselling e cross-selling, permitindo a exibição de conteúdo direcionado para aumentar o ticket médio, e é crucial para promoções dinâmicas, como 'flash sales', que criam um senso de urgência. Além disso, a plataforma abre a porta para novas fontes de receita, ao permitir que o varejista transforme sua rede de telas em um canal de mídia para comercializar espaços publicitários a marcas parceiras.

Ao capacitar o varejo com essas ferramentas estratégicas, a LG reforçou na ISE 2026 que o investimento em tecnologia de displays, quando gerenciado de forma inteligente, é um caminho direto para o aumento da lucratividade e a criação de negócios mais resilientes e dinâmicos.

Para explorar virtualmente as "Soluções Além das Telas" da LG, acesse o site exclusivo da LG para a ISE 2026. Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2903352/LG_Electronics_Brasil.jpg

FONTE LG Electronics Brasil