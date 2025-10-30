LG destaca 10 motivos pelas quais o ar-condicionado é essencial no dia a dia

LG reforça liderança em climatização com dicas de uso que aliam eficiência, conforto e bem-estar

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Mais do que proporcionar ambientes agradáveis em dias quentes, o ar-condicionado tornou-se um aliado indispensável no cotidiano das pessoas. Reconhecida pela Euromonitor como a marca nº 1 em ar-condicionado na América Latina por dez anos consecutivos1, a LG Electronics listou 10 motivos que mostram por que o ar-condicionado é fundamental na vida moderna – unindo bem-estar, economia e qualidade de vida.



"Nosso compromisso vai além da inovação tecnológica. Queremos mostrar como o ar-condicionado pode impactar positivamente diferentes aspectos da vida das pessoas, unindo eficiência, design e saúde em um único produto", afirma Lucas Nogueira, gerente de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

1. Eficiência energética inteligente

Com tecnologia DUAL Inverter, os aparelhos da LG ajustam a velocidade do compressor de forma contínua, evitando picos de energia e oferecendo até 70% de economia na conta de luz.

2. Conforto térmico o ano todo

Alguns modelos da LG contam com a função quente e frio, garantindo climatização tanto no verão quanto no inverno. Essa versatilidade permite manter a temperatura estável em qualquer estação, oferecendo noites de sono mais confortáveis nos dias frios e maior bem-estar em períodos de calor intenso. Linhas como LG Dual Inverter Voice Quente e Frio e LG Artcool Quente e Frio estão entre as opções que trazem essa conveniência para os lares brasileiros.

3. Ar mais limpo para uma vida mais saudável

Filtros avançados e o sistema UVnano™ ajudam a eliminar impurezas, poeira, microrganismos e até odores, promovendo um ambiente mais limpo e saudável.

4. Mais silêncio para noites de sono tranquilas e maior concentração

Graças à tecnologia de compressão otimizada, os aparelhos reduzem significativamente os níveis de ruído. Isso garante descanso de qualidade durante a noite e mais foco em atividades como estudo, trabalho remoto ou momentos de lazer, sem incômodos sonoros.

5. Praticidade ao alcance da voz

Com conectividade Wi-Fi integrada, os equipamentos podem ser controlados por comando de voz via Alexa e Google Assistente, trazendo mais conveniência e facilidade para a rotina.

6. Personalização inteligente de acordo com seus hábitos

Recursos de inteligência artificial aprendem com a rotina do usuário e ajustam automaticamente temperatura e fluxo de ar, oferecendo climatização sob medida com mais conforto e economia

7. Design que valoriza o ambiente

Linhas como a Artcool e o Bi-Split Frio unem sofisticação, acabamento espelhado e dimensões compactas, integrando-se à decoração e valorizando o espaço.

8. Escolha sustentável para sua casa

Com tecnologias que reduzem desperdícios e impacto ambiental, os aparelhos da LG ajudam o consumidor a adotar um estilo de vida mais consciente e sustentável.

9. Soluções para todos os espaços

Dos modelos compactos a sistemas Multi Split, a LG oferece alternativas que se adaptam a diferentes perfis de residência ou ambientes comerciais.

10. Conforto garantido em momentos especiais

Seja durante ondas de calor, reuniões familiares ou celebrações, o ar-condicionado LG se torna um aliado do bem-estar coletivo, oferecendo climatização adequada em qualquer ocasião.

Mais do que apenas climatizar ambientes, os aparelhos da LG oferecem ao consumidor a possibilidade de transformar sua relação com o conforto doméstico: economizar sem abrir mão da qualidade, respirar um ar mais puro, dormir melhor e viver em um espaço que une tecnologia, bem-estar e sustentabilidade. Essa combinação de benefícios reforça o papel da LG como referência em climatização na América Latina e traduz a essência da marca em cada detalhe: colocar a tecnologia a serviço da vida das pessoas.

