LG destaca inovação em geladeiras com InstaView™ e UVnano™

Tecnologias InstaView™, UVnano™ e DoorCooling+™ do portfólio 2026 da LG garantem eficiência, saúde e praticidade na conservação de alimentos

Resumo da notícia

A LG Electronics destaca suas inovações focadas em eficiência, saúde e praticidade presentes na linha de geladeiras de 2026.

O painel InstaView™ permite visualizar o interior com dois toques, reduzindo a perda de ar frio e economizando energia.

A tecnologia UVnano™ aplica luz ultravioleta no bocal do dispenser de água para eliminar até 99,9% das bactérias.

O sistema DoorCooling+™ garante um resfriamento mais rápido e uniforme até para a porta da geladeira.

Lançamentos como a Side by Side GC-X267GL5P e a French Door GC-V24FFLHB reúnem as inovações em alta capacidade e conectividade LG ThinQ™.

SÃO PAULO, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) reforça seu compromisso com a eficiência em eletrodomésticos ao destacar as inovações tecnológicas presentes em suas linhas de geladeiras. Com foco na conservação de alimentos, cuidados com a saúde e conveniência para o usuário, a empresa detalha o impacto operacional de recursos proprietários como InstaView™, DoorCooling+™ e UVnano™ nas linhas Side by Side e French Door.

Praticidade e redução de perda de frio com InstaView™

LG destaca inovação

A tecnologia InstaView™, aplicada em modelos como a Side by Side GC-X267GL5P (628 litros), integra um painel de vidro que se ilumina com dois toques. Essa solução permite que os usuários visualizem os alimentos sem precisar abrir a porta da geladeira. Na prática, a tecnologia evita a perda frequente de ar frio, ajudando a manter a temperatura interna estável e atuando em conjunto com o compressor Smart Inverter para uma eficiência energética de classificação A.

Saúde e higiene com sistema UVnano™

O cuidado com a higiene no consumo diário é operado pela tecnologia UVnano™, presente em modelos como a geladeira Side by Side GC-X257CSHS (598 litros). O recurso utiliza luz ultravioleta diretamente no bocal do dispenser de água, eliminando até 99,9% das bactérias de forma automática a cada hora, ou sob demanda do usuário. Essa camada extra de proteção contribui para manter o bocal do dispenser mais higienizado e atende à necessidade de soluções seguras para a saúde da família.

Eficiência e resfriamento rápido com DoorCooling+™

Para garantir que os itens armazenados mantenham o frescor por mais tempo, a LG utiliza o sistema DoorCooling+™. Disponível também no novo lançamento French Door GC-V24FFLHB (670 litros), a saída de ar estrategicamente posicionada na parte superior frontal cria um fluxo contínuo de ar frio que alcança as prateleiras da porta. Como resultado, a geladeira atinge a temperatura ideal de maneira mais uniforme e ágil quando comparada a sistemas de resfriamento convencionais.

"O desenvolvimento do nosso portfólio de geladeiras é baseado em soluções que resolvem necessidades reais dos usuários. Tecnologias como o InstaView™ e o DoorCooling+™ melhoram a conservação dos alimentos e trazem conveniência, enquanto o UVnano™ contribui para uma experiência mais segura no uso diário do dispenser de água. Nosso foco é oferecer inovação aliada à eficiência de forma consistente em todas as nossas categorias", afirma Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Todos os modelos de alta capacidade com as tecnologias mencionadas possuem suporte ao aplicativo LG ThinQ™, permitindo que os consumidores controlem as configurações da geladeira e utilizem o sistema Smart Diagnosis diretamente pelo smartphone via Wi-Fi.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/br/sobre-a-lg/press-media/.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

FONTE LG Electronics Brasil