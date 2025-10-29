LG DUAL Inverter leva evolução em performance e economia aos lares brasileiros

Com compressor de rotor duplo e 10 anos de garantia, a tecnologia exclusiva da LG oferece até 70% de economia e refrigeração 40% mais rápida que modelos convencionais

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um cenário onde eficiência energética e conforto são decisivos, a LG Electronics do Brasil, líder em vendas de ar-condicionado na América Latina, reforça o padrão de excelência em climatização residencial com sua consolidada tecnologia DUAL Inverter. Mais do que uma inovação, trata-se de um legado de engenharia que há anos posiciona a marca na vanguarda, entregando uma performance superior, validada pela confiança de 10 anos de garantia em seu componente principal.

Enquanto a tecnologia Inverter representou um avanço ao introduzir o compressor de velocidade variável, a posição de inovação da LG se consolidou há anos com o desenvolvimento e patenteamento do compressor DUAL Inverter. Sua arquitetura exclusiva, que utiliza um rotor duplo, é a assinatura da marca, projetada para garantir mais estabilidade, reduzir drasticamente a vibração e ampliar a faixa de velocidade de operação.

Essa engenharia, comprovada ao longo do tempo, se traduz em benefícios diretos e consistentes para o consumidor. Os aparelhos equipados com a tecnologia LG DUAL Inverter estabeleceram um patamar de economia de energia de até 70% em comparação com modelos convencionais. Da mesma forma, a refrigeração até 40% mais rápida e a operação super silenciosa — com modelos que atingem níveis de ruído a partir de 19 decibéis — não são novidades, mas sim o resultado consistente de uma tecnologia madura e otimizada para o lar brasileiro.

"A tecnologia DUAL Inverter não é uma tendência, é o nosso legado e o pilar que sustenta a liderança da LG há anos. O compressor de rotor duplo é a assinatura da nossa engenharia, uma solução comprovada que continua a definir o padrão de excelência do mercado. A garantia de 10 anos não é uma promessa, mas a prova material da confiança que temos em uma tecnologia que já demonstrou sua superioridade e durabilidade nos lares de todo o Brasil", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

A confiança na durabilidade, um valor central da marca, é materializada pela já tradicional garantia de 10 anos no compressor DUAL Inverter. Para complementar a experiência, modelos da linha Artcool Quente/Frio contam com a tecnologia UV Nano™, que elimina até 99,99% de vírus e bactérias, e a conectividade via LG ThinQ®, que integra o aparelho à rotina de casas inteligentes.

A linha de ar-condicionado LG DUAL Inverter segue disponível nos principais varejistas do Brasil, representando a escolha certa para o consumidor que busca uma solução de climatização cuja eficiência, silêncio e performance já foram mais do que comprovadas.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios:Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

