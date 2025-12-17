LG e Cinemark unem cinema e tecnologia em ação exclusiva na pré-estreia de A Empregada

Ação conecta cultura pop, tecnologia OLED e áudio premium para traduzir o conceito Life's Good em experiências de entretenimento

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Unindo a emoção das telonas à excelência tecnológica, a LG Electronics do Brasil realiza ação inédita em parceria com a Paris Filmes e a rede Cinemark. Aproveitando o lançamento filme "A Empregada", a LG levou influenciadores e jornalistas à pré-estreia do aguardado suspense baseado no best-seller de Freida McFadden. A ação, que aconteceu em 16 de dezembro no Cinemark do Shopping Eldorado, ainda contou com uma ativação especial que proporcionou aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos de ponta com condições exclusivas.

LG e Cinemark unem cinema e tecnologia

O evento de pré-estreia foi fechado à imprensa e convidados, oferecendo cenários interativos e uma atmosfera premium. O encontro reforçou como a inovação pode dialogar com a cultura pop para proporcionar momentos de lazer e descompressão, pilares essenciais do conceito de viver bem.

Entre os dias 17 e 21 de dezembro, quem passar pelo Cinemark Eldorado poderá conferir de perto a qualidade de imagem de Smart TV LG OLED AI B5 4K de 77 polegadas 2025, a potência sonora da caixa de som LG xboom Stage301 by will.i.am. e do LG Home Theater Soundbar S60TR. Para celebrar o momento cultural, a LG disponibilizará um cupom de desconto de 20% OFF, válido na loja oficial da marca, incentivando o público a levar a experiência imersiva do cinema para o conforto de casa.

"Sabemos que a experiência da sala de cinema é única e insubstituível. O que propomos com a LG é garantir que essa conexão emocional não se perca ao chegar em casa. Acreditamos que a vida é melhor com mais emoção, e é isso que nossa tecnologia busca entregar", afirma Anna Karina Pinto, Diretora de Marketing da LG Brasil. "Ao nos unirmos à Paris Filmes e ao Cinemark, reforçamos a filosofia Life's Good ao lado de parceiros que trabalham para levar mais qualidade e bem-estar ao dia a dia das pessoas. Esta ação, que ainda conta com o benefício exclusivo de 20% OFF, é o nosso convite tangível para que o consumidor transforme seu entretenimento doméstico e vivencie nossa filosofia 'Life's Good' com a máxima qualidade audiovisual."

A exposição dos produtos no Shopping Eldorado visa demonstrar, na prática, como a tecnologia OLED e a engenharia de som da linha xboom by will.i.am são capazes de reproduzir a fidelidade exigida pelas grandes produções cinematográficas, elevando o padrão de consumo de conteúdo dos brasileiros. Para mais informações sobre os produtos em exposição acesse o site oficial da LG.

LG na CES 2026: o futuro em sintonia com você

A CES 2026 será o palco para a visão de futuro da LG, guiada pelo tema "Inovação em sintonia com você". No evento, o destaque será a Inteligência Afetiva, tecnologia que entende o contexto e antecipa as necessidades do usuário para oferecer uma experiência verdadeiramente conectada e intuitiva. Essa jornada de inovação se estende desde o "Lar Sem Esforço" até a nova era da mobilidade, com o propósito de tornar o dia a dia mais simples e intuitivo. Um portfólio de inovações com inteligência artificial dará forma a essa visão. Para descobrir as tecnologias que irão moldar o futuro, acompanhe a coletiva de imprensa LG World Premiere, com transmissão ao vivo no site da LG e em seu canal global no YouTube.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848102/LG_e_Cinemark_unem_cinema_e_tecnologia.jpg

FONTE LG Electronics Brasil