LG é reconhecida pelo 9º ano consecutivo com o AHRI Performance Award por soluções de climatização de alta eficiência

Reconhecimento internacional destaca performance de sistemas VRF, chillers e aquecedores de água com bomba de calor da marca

SÃO PAULO, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics foi novamente reconhecida pelo Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (AHRI) com o AHRI Performance Award, uma das certificações mais respeitadas do setor de HVAC (aquecimento, ventilação e ar-condicionado) no mundo. Este é o nono ano consecutivo em que a companhia recebe o prêmio para seus sistemas VRF e chillers, reforçando a consistência de desempenho e a confiabilidade das soluções de climatização da marca.

O prêmio é concedido a fabricantes cujos produtos comprovam, em testes independentes, que entregam exatamente o desempenho declarado em especificações técnicas. Para conquistar a certificação, os equipamentos precisam atender ou superar os níveis de performance prometidos já na primeira avaliação, ao longo de três anos consecutivos.

Nesta edição, a LG foi reconhecida em seis categorias de produtos, incluindo sistemas VRF, chillers resfriados a ar e a água, aquecedores de água residenciais, unidades de tratamento de ar e serpentinas de aquecimento e resfriamento.

Entre os destaques está o Multi V 5, um dos sistemas VRF da LG, reconhecido por sua eficiência operacional e confiabilidade. O sistema conta com recursos de otimização baseados em inteligência artificial e uma plataforma de controle intuitiva, que facilita o gerenciamento em projetos de maior porte.

Os chillers da LG, tanto resfriados a ar quanto a água, também mantiveram sua trajetória de reconhecimento contínuo, apoiados na tecnologia proprietária de compressores da empresa, que contribui para altos níveis de eficiência energética.

Pela primeira vez, os aquecedores de água residenciais com bomba de calor da LG também foram incluídos na avaliação do AHRI. O modelo Inverter Heat Pump Water Heater, equipado com compressor DUAL Inverter, possui certificação ENERGY STAR® e foi desenvolvido para operar com baixo nível de ruído. O produto ainda oferece o modo Turbo via aplicativo LG ThinQ™, garantindo fornecimento confiável de água quente em situações de alta demanda.

"Esse reconhecimento do AHRI em múltiplas categorias reforça a consistência de desempenho do portfólio de climatização da LG", afirma James Lee, presidente da LG Eco Solution Company. "Ele reflete nosso compromisso com qualidade, validação rigorosa de produtos e desenvolvimento de soluções HVAC eficientes e confiáveis para diferentes ambientes e necessidades."

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

