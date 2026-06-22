LG é reconhecida pelo segundo ano consecutivo no Troféu Oswaldo Moreira como destaque da indústria de ar-condicionado

Reconhecimento reforça a atuação da companhia em inovação, eficiência energética e desenvolvimento do mercado de climatização no Brasil

Resumo da notícia

A LG foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, na categoria "Destaque da Indústria de Ar-Condicionado".

O reconhecimento reforça a relevância da marca no mercado de climatização e sua contribuição para o desenvolvimento do setor no Brasil.

A conquista reflete o compromisso contínuo da LG com inovação, eficiência energética, qualidade e experiência do consumidor.

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics celebra mais uma conquista no mercado de climatização ao ser reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, no Troféu Oswaldo Moreira, na categoria "Destaque da Indústria de Ar-Condicionado". A premiação reforça a posição da companhia como referência no setor e evidencia a confiança construída junto ao mercado, parceiros e profissionais da indústria ao longo dos anos.

Divulgação LG

Promovido pela Revista do Frio/Clube do Frio, o Troféu Oswaldo Moreira reconhece empresas e profissionais que se destacam na cadeia de climatização, refrigeração, aquecimento e ventilação.

A premiação também reflete o trabalho contínuo da LG no desenvolvimento de soluções que combinam inovação, eficiência e qualidade, para atender às necessidades de um mercado em constante evolução. Nos últimos anos, a companhia tem ampliado seus investimentos em tecnologias voltadas à avanços da inteligência artificial, otimização do consumo de energia, personalização da experiência do usuário e durabilidade, consolidando sua atuação como protagonista na transformação do segmento.

"Receber esse reconhecimento pelo segundo ano consecutivo é motivo de grande orgulho para toda a LG. Essa conquista reflete o trabalho de nossos colaboradores, parceiros e clientes, que fazem parte da construção de uma marca comprometida com inovação, qualidade e eficiência. Seguiremos investindo em tecnologias que contribuam para mais conforto, melhor experiência de uso e evolução do mercado de climatização", afirma Lucas Nogueira, gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics do Brasil.

O reconhecimento chega em um momento importante para a companhia, que segue fortalecendo seu portfólio de soluções conectadas e inteligentes. Recursos como inteligência artificial, conectividade por meio do aplicativo LG ThinQ™, eficiência energética fazem parte da estratégia da marca para oferecer experiências cada vez mais completas aos consumidores.

A conquista também reforça a liderança da LG no segmento. Atualmente, a companhia é a marca nº 1 em ar-condicionado na América Latina há 11 anos¹, resultado de uma trajetória pautada pela inovação contínua, excelência tecnológica e compromisso com a qualidade.

Mais do que um reconhecimento, a premiação simboliza a confiança do mercado na capacidade da LG de antecipar tendências, desenvolver soluções relevantes e contribuir para a evolução do setor de climatização.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

¹ Euromonitor International Limited; Eletrodomésticos, edição 2026, categoria Ar-Condicionado; Volume de vendas no varejo (2015-2025)

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil