LG e THE LED fecham parceria estratégica para acelerar o crescimento no mercado de comunicação visual no Brasil

Aliança prevê fornecimento de paineis profissionais da LG para a THE LED, que ampliará seu portfólio de soluções; LG projeta crescimento de 30% na divisão de Information Displays

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics anunciou no dia 4 de fevereiro uma parceria estratégica com a THE LED, líder nacional em projetos visuais. O acordo prevê o fornecimento de monitores profissionais da LG para a THE LED, que passará a oferecer um portfólio de soluções ainda mais robusto a seus clientes.

O Vice-Presidente de Vendas da LG Electronics Brasil, Rodrigo Fiani, explica o movimento.

DANIEL SONG

"A parceria com a THE LED é estratégica para solidificar nossa liderança no mercado B2B brasileiro. Eles possuem uma expertise ímpar em transformar projetos em realidade e uma carteira de clientes de primeiro nível. Ao unirmos a qualidade superior de nossos monitores profissionais com a capacidade de execução da THE LED, estamos criando uma oferta diversificada e ampliando nosso alcance", diz Fiani.

O executivo ainda traz detalhes sobre o plano global da LG Electronics em avançar na ofertas de soluções de alta performance para negócios.

"Nós projetamos um crescimento de 30% na divisão de painéis profissionais ainda este ano. Esse movimento está totalmente alinhado ao objetivo global da companhia de oferecer soluções de ponta que apoiem a modernização dos negócios de nossos clientes", afirma Fiani.

A colaboração permitirá que a THE LED, conhecida por seus grandiosos projetos em painéis de LED, expanda sua atuação ao integrar em seu portfólio os monitores profissionais da LG. Isso possibilitará o desenvolvimento de novos projetos para clientes do varejo, que demandam diferentes formatos e tecnologias de displays com a garantia de qualidade de uma marca líder de mercado.

"Estamos muito felizes com essa parceria. Sempre tivemos uma ótima relação com a LG e agora, sendo parceiros no varejo, levaremos mais possibilidades para nossos clientes. A LG é uma empresa que reconhecemos por sua qualidade e atendimento, assim como buscamos com a THE LED. Essa parceria, com certeza, trará resultados satisfatórios para o mercado em geral", comenta Richard Albanesi, CEO da THE LED.

O anúncio oficial da parceria aconteceu durante a Integrated Systems Europe (ISE) 2026, em Barcelona, e contou com a presença de altos executivos de ambas as companhias.

Com 15 anos de história, a THE LED é reconhecida por seus cases de sucesso, como o premiado túnel imersivo do Shopping Cidade Jardim, o complexo NBA Park em Gramado, e projetos de digitalização para gigantes como Carrefour, Riachuelo e Ambev.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

SOBRE A THE LED

Com atuação no Brasil e América Latina, a THE LED é a maior empresa de soluções em painéis de LED da América Latina, com mais de 10.000 projetos entregues ao longo de sua trajetória. A companhia atua em um amplo portfólio de aplicações que inclui Retail Media in-store, mídia digital Out of Home (OOH), broadcasts, estúdios virtuais, ambientes imersivos e projetos corporativos, atendendo as maiores marcas do mercado. Reconhecida por sua capacidade de integrar tecnologia, criatividade e excelência operacional, a THE LED opera com estrutura própria, equipes especializadas e soluções completas que vão da engenharia à gestão de conteúdo e performance. A empresa é a única do setor indicada ao Festival de Cannes e acumula prêmios relevantes como POPAI, Prêmio Caio, Shops Awards e Central de Outdoor, consolidando sua posição de liderança e referência em inovação no mercado de comunicação visual digital.

INFINITAS POSSIBILIDADES

A THE LED acredita que a tecnologia só faz sentido quando amplia possibilidades. Por isso, seu propósito é transformar o LED em uma plataforma viva de comunicação, dados e experiência, capaz de conectar marcas e pessoas de forma relevante, mensurável e impactante. O conceito de "Infinitas Possibilidades" reflete a visão da empresa de ir além da tela, criando soluções personalizadas que se adaptam a diferentes contextos, públicos e objetivos de negócio. Ao unir infraestrutura tecnológica, inteligência de mídia, criatividade e execução de alto nível, a THE LED impulsiona novas formas de engajamento, performance e storytelling, redefinindo o papel da comunicação visual no varejo, na mídia e no entretenimento.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS THE LED

Site: Link

Instagram: Link

YouTube: Link

LinkedIn: Link

FONTE LG Electronics Brasil