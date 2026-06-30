LG Electronics amplia linha QNED no Brasil com a nova Smart TV QNED evo Mini LED AI 4K QNED80

Disponível em versões de 55, 65 e 75 polegadas, lançamento combina tecnologia Mini LED, ampla gama de cores e processamento inteligente para uma experiência premium de entretenimento

Resumo da Notícia

A nova LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 chega ao Brasil com exclusividade no site oficial da marca, disponível nas versões de 55, 65 e 75 polegadas;

Equipada com tecnologia Mini LED, a TV oferece maior controle de iluminação, brilho refinado e contraste aprimorado para imagens mais detalhadas;

A tecnologia exclusiva Cores Dinâmicas QNED Pro proporciona uma ampla gama de cores certificada para 100% de Volume de Cor;

O Processador AI Alpha 7 Ger9 utiliza inteligência artificial para otimizar imagem e som de acordo com o conteúdo exibido;

O sistema webOS complementa a experiência com recursos inteligentes e personalização por meio da plataforma LG AI TV.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil anuncia a chegada da nova Smart TV LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 ao mercado brasileiro. Disponível em versões de 55, 65 e 75 polegadas, o lançamento amplia a linha QNED da marca ao combinar tecnologia Mini LED, ampla gama de cores e processamento inteligente para oferecer uma experiência premium de entretenimento em diferentes ambientes.

TV

Desenvolvida para consumidores que valorizam qualidade de imagem, imersão e recursos avançados, a nova QNED80 reúne tecnologias que aprimoram contraste, brilho e fidelidade de cores, proporcionando imagens mais realistas para filmes, esportes, séries e jogos. Para consumidores que buscam onde comprar uma Smart TV LG premium no Brasil, o modelo já está disponível na loja oficial LG.com, com condições exclusivas como parcelamento em até 12x sem juros, entrega rápida e benefícios na primeira compra. Confira os principais recursos:

A tecnologia exclusiva de ampla gama de cores da LG oferece uma paleta de cores incrivelmente rica com a tecnologia Cores Dinâmicas QNED Pro

Clareza aprimorada e contraste excepcional com Mini LED

O premiado webOS oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot

O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield.

"A linha QNED desempenha um papel estratégico em nosso portfólio ao levar tecnologias avançadas de imagem para um número cada vez maior de consumidores. A nova LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 combina os benefícios da tecnologia Mini LED com a reprodução de cores característica da linha QNED, oferecendo uma experiência premium para diferentes perfis de uso e tamanhos de ambiente", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

Mini LED para contraste aprimorado e brilho refinado

Um dos grandes destaques da nova LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 é a tecnologia Mini LED, que utiliza LEDs significativamente menores para proporcionar um controle mais preciso da iluminação da tela. O resultado é uma experiência visual com maior contraste, brilho refinado e melhor definição de detalhes em diferentes tipos de conteúdo.

Ao controlar a luz de forma mais precisa, a tecnologia Mini LED contribui para imagens mais equilibradas e realistas, destacando elementos tanto em cenas escuras quanto em ambientes com alta luminosidade.

Cores Dinâmicas QNED Pro com 100% de Volume de Cor

A LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 também incorpora a tecnologia exclusiva Cores Dinâmicas QNED Pro, desenvolvida pela LG para ampliar a capacidade de reprodução de cores e oferecer imagens mais vibrantes e naturais.

Certificada para 100% de Volume de Cor, a tecnologia mantém a intensidade e a fidelidade das cores em diferentes níveis de brilho, permitindo uma experiência visual mais rica e consistente. O resultado são imagens que reproduzem nuances e tonalidades com maior precisão, proporcionando mais realismo em cada cena.

Processamento inteligente com AI Alpha 7 Ger9

A nova LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 é equipada com o Processador AI Alpha 7 Ger9, desenvolvido para potencializar a qualidade de imagem por meio de inteligência artificial avançada.

Com CPU e GPU aprimoradas, o processador realiza otimizações em tempo real para entregar imagens 4K mais nítidas, contraste aprimorado e maior sensação de profundidade. A tecnologia também ajusta automaticamente parâmetros de imagem e som de acordo com o conteúdo reproduzido, contribuindo para uma experiência mais envolvente.

A LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 integra o ecossistema LG AI TV, oferecendo acesso aos recursos inteligentes do sistema operacional webOS. A plataforma reúne funcionalidades voltadas para personalização e conveniência, permitindo que a TV se adapte aos hábitos e preferências de cada usuário.

Por meio do AI Hub, os consumidores podem acessar recursos de recomendação de conteúdo, perfis personalizados e experiências de navegação mais intuitivas, complementando a experiência premium oferecida pela linha QNED.

A nova LG QNED evo Mini LED AI 4K QNED80 chega ao mercado brasileiro nas versões de 55, 65 e 75 polegadas, com venda exclusiva pelo site oficial da marca, acompanhada dos principais benefícios oferecidos pelo canal. Entre as principais vantagens ao consumidor, estão o parcelamento em até 12 vezes sem juros, 5% de desconto na primeira compra, além de entrega rápida, especialmente para a região de São Paulo.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil