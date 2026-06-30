Soundbars LG criam imersão de estádio para noites de jogos

Com áudio espacial Dolby Atmos, integração WOW Orchestra e ajustes via IA, as soundbars da LG redefinem a experiência de assistir futebol com amigos em casa

LG Soundbars | LG Brasil

Resumo da Notícia

A LG Electronics destaca como suas soundbars transformam a sala de estar, recriando a emoção das arquibancadas para quem não abre mão de ver os jogos com a turma reunida.

Modelos premium, como o LG S95TR e LG S90TY, usam tecnologia Dolby Atmos e alto-falantes de disparo superior para fazer o som envolver todo o ambiente em três dimensões.

A função WOW Orchestra une o som da TV e da soundbar, garantindo que todos ouçam cada lance com total clareza, não importa onde estejam sentados.

A tecnologia AI Sound Pro faz o trabalho pesado e ajusta o áudio em tempo real: destaca a voz do narrador durante os passes e aumenta a vibração da torcida na hora do gol.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca como seu portfólio de soundbars está redefinindo as noites de jogos em casa, através de modelos como S95TR, S90TY, S70TY, SH5A e S40T. O futebol é uma paixão que naturalmente aproxima as pessoas, mas o som das TVs convencionais sozinhas muitas vezes não dá conta de transmitir a verdadeira emoção da partida. Para resolver isso, a LG uniu inovação acústica, processamento inteligente e áudio tridimensional para derrubar as paredes da sala, trazendo a energia contagiante de uma arena esportiva direto para o sofá. Para mais informações e para comprar diretamente, acesse LG.com/br.

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Melhor som para TV: experiência imersiva para jogos e esportes

O som de um jogo ao vivo é complexo: mistura a voz do locutor, os barulhos intensos do gramado e a cantoria contínua da torcida. Para quem busca uma soundbar LG com Dolby Atmos para melhorar o som da TV, os modelos da marca já estão disponíveis no Brasil, oferecendo recursos avançados e integração com Smart TVs.

Modelos de alta capacidade, como o LG S95TR (equipado com 9.1.5 canais e 810 Watts de potência) e o LG S90TY, trazem a tecnologia Dolby Atmos e os inovadores alto-falantes de disparo superior (up-firing speakers) angulados. Ao jogar o som para o teto, ele rebate e volta para os ouvintes, fazendo com que o sistema crie uma cúpula sonora que imita com perfeição o barulho que desce das arquibancadas mais altas. Ao mesmo tempo, o canal central superior garante que a fala dos comentaristas fique clara e bem de frente para quem assiste, sem ser engolida pela festa da multidão.

Integração com Smart TVs LG: cobertura sonora para toda a torcida

Quando a casa está cheia, as pessoas se espalham pelas poltronas e pelos cantos da sala, e a tecnologia WOW Orchestra da LG entra em campo exatamente para garantir que ninguém perca nenhum detalhe. Em vez de desligar os alto-falantes de TVs LG compatíveis, o sistema faz com que a televisão e a soundbar trabalhem juntas, ampliando o palco sonoro e preenche as laterais da sala, acabando com os pontos cegos de áudio. Tudo isso acontece sem bagunça visual, graças à tecnologia WOW CAST, que permite ligar o soundbar a TV LG, eliminando o excesso de cabos, deixando o ambiente impecável para receber as visitas.

"A paixão pelo futebol é vivida em grupo, e o que as nossas soundbars fazem é encurtar a distância entre a arena e a sua casa", explica Marcos Choi, especialista em Áudio da LG Electronics Brasil. "Usamos algoritmos de IA que entendem o clímax de uma partida, somados a tecnologias como o WOW Orchestra e o Dolby Atmos para envolver todo o espaço. O resultado é um som vibrante que coloca a turma toda nas arquibancadas, transformando qualquer noite de jogo em um momento inesquecível."

Inteligência Artificial que entende o jogo

Quem acompanha esporte sabe que a intensidade do som muda a cada segundo. Para que o anfitrião não precise ficar com o controle remoto na mão ajustando o volume o tempo todo, a LG implementou sistemas de IA que atuam de forma transparente. O recurso AI Sound Pro funciona como um equalizador dinâmico. Durante passes e análises táticas, ele destaca as frequências da voz humana.

Na hora do gol, a IA percebe a explosão de emoção na transmissão, joga a energia para o subwoofer e expande os canais virtuais surround. É o impacto físico da comemoração sendo sentido por todos na sala. Já o AI Room Calibration Pro mapeia o espaço em apenas quinze segundos, ajustando o áudio para driblar obstáculos como tapetes grossos, móveis pesados e paredes irregulares, entregando a melhor acústica possível.

Design e versatilidade para cada espaço

A tecnologia dos equipamentos da LG se adapta a qualquer estilo de casa. Se a ideia é manter a decoração totalmente alinhada, modelos como o S70TY entregam som de ponta com um design elegante. Para espaços menores, a S40T entrega uma acústica surpreendente em formato compacto, enquanto opções flexíveis, como as caixas Bluetooth da linha LG xboom, complementam o momento de quem busca portabilidade e descontração para o pós-jogo. Assim, a LG garante que a tecnologia seja o principal jogador na hora de unir as pessoas.

O produto está disponível para compra no Site Oficial da LG, onde os consumidores encontram condições diferenciadas, como parcelamento, entrega rápida e benefícios exclusivos , e para ficar por dentro das principais novidades da marca ou para conhecer o portfólio completo de áudio da LG, visite também nossa Sala de Imprensa.

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SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil