LG Electronics celebra 10 anos de P&D de software automotivo no Vietnã.

Centro de P&D da LG no Vietnã tornou-se uma base estratégica de desenvolvimento de software para mobilidade, fortalecendo a colaboração global de pesquisa e desenvolvimento da LG Vehicle Solution Company

Resumo da Notícia

A LG Electronics celebra o 10º aniversário de sua operação de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Vietnã, que se consolidou como uma importante base de desenvolvimento de software para a LG Vehicle Solution Company.

A operação dedicada ao desenvolvimento de software automotivo da LG Vietnam R&D conta com mais de 1.250 engenheiros de software distribuídos entre Hanói e Da Nang.

A LG Vietnam R&D desenvolve softwares automotivos essenciais, incluindo soluções para infotainment, telemática e painéis de instrumentos.

Ao conectar a LG Vietnam R&D aos seus centros de pesquisa na Coreia do Sul, Europa e América do Norte, a LG construiu uma rede global ágil de desenvolvimento de software automotivo para atender projetos de montadoras em diferentes mercados.

A LG fortalece a formação de talentos locais em software por meio de programas como LG Track e LG Dream Code. Além disso, 18 dos 25 participantes aprovados recentemente no programa Coding Expert, do Grupo LG, são colaboradores da unidade de P&D do Vietnã.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) celebra o 10º aniversário de sua organização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Vietnã, uma base estratégica de desenvolvimento de software que desempenha um papel cada vez mais importante no fortalecimento da competitividade da empresa em software automotivo.

Divulgação LG

Durante o evento comemorativo realizado em 17 de junho, em Hanói, a LG reafirmou seu compromisso de expandir continuamente o papel de sua subsidiária de P&D no Vietnã como um polo internacional de inovação da LG Vehicle Solution (VS) Company. O foco principal da operação continuará sendo o desenvolvimento de software para telemática, infotainment e outras áreas centrais da tecnologia automotiva.

Evolução para uma organização especializada em desenvolvimento de software automotivo

Desde sua criação, em 2016, a operação de P&D da LG no Vietnã cresceu de uma equipe de aproximadamente 30 profissionais para um importante centro de desenvolvimento de software automotivo. Após sua formalização como entidade jurídica em 2023, passou a operar como uma subsidiária dedicada de P&D, reunindo mais de 1.250 engenheiros de software — cerca de 850 em Hanói e 400 em Da Nang.

A subsidiária é responsável pelo desenvolvimento de softwares essenciais para os negócios da LG VS, incluindo sistemas de infotainment, telemática e painéis de instrumentos. Com base nessas competências, a LG Vietnam R&D vem acelerando a inovação ao aplicar inteligência artificial em todo o processo de desenvolvimento de software automotivo.

Ideias para aplicação de IA identificadas pelos próprios desenvolvedores em suas atividades diárias estão sendo incorporadas a projetos reais, contribuindo para a construção de uma cultura de inovação voluntária e colaborativa em toda a organização. Essa abordagem reflete a evolução contínua da LG Vietnam R&D no fortalecimento de suas capacidades em software automotivo.

Fortalecimento das conexões entre as redes globais de P&D e produção

A subsidiária de P&D da LG no Vietnã participa de projetos de desenvolvimento de software automotivo para clientes globais da LG VS Company.

Ao conectar a operação vietnamita aos centros de pesquisa da LG na Coreia do Sul, Europa e América do Norte, a empresa estabeleceu uma rede global de desenvolvimento de software automotivo capaz de responder rapidamente às diferentes necessidades dos clientes em cada região.

Formação de talentos locais em software

Para apoiar o crescimento contínuo de suas operações de P&D no Vietnã, a LG investe no desenvolvimento de talentos locais nas áreas automotiva e de software.

Por meio do programa de bolsas LG Track, a empresa identifica desenvolvedores promissores desde o início de suas carreiras. Já o LG Dream Code, competição anual de programação, funciona como um importante canal de formação e recrutamento de futuros profissionais.

A edição deste ano do LG Dream Code, realizada em 24 de maio nos centros de P&D da LG em Hanói e Da Nang, reuniu aproximadamente 670 estudantes universitários de todo o Vietnã. Os participantes da etapa final recebem consideração adicional nos processos seletivos da LG Vietnam R&D.

O elevado nível técnico da subsidiária também foi reconhecido em programas internos de validação do Grupo LG. Na edição mais recente do Coding Expert, certificação interna promovida pelo grupo, 18 dos 25 profissionais aprovados — cerca de 63% do total — eram colaboradores da LG Vietnam R&D, representando a maior participação entre todas as afiliadas da LG.

"Ao longo da última década, a subsidiária de P&D da LG no Vietnã tornou-se um dos pilares da nossa rede global de desenvolvimento de software automotivo", afirmou Lee Sang-yong, líder do laboratório de P&D da LG Vehicle Solution Company. "Olhando para o futuro, continuaremos aproveitando nossa rede global de pesquisa e desenvolvimento para fortalecer ainda mais nossas capacidades em software automotivo."

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil