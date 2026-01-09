LG ELECTRONICS AMPLIA LINHA XBOOM BY WILL.I.AM PARA TODOS OS ESTILOS DE VIDA COM PERSONALIZAÇÃO IMPULSIONADA POR IA

Conheça quatro novos modelos projetados para festas e aventuras, dentro e fora de casa

SEUL, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) e o inovador global will.i.am apresentam uma linha xboom ampliada na CES 2026, dando continuidade ao sucesso dos modelos de 2025, como o Stage 301 e os originais Bounce e Grab. Com caixas inspiradas em equipamentos de palco para festas e designs robustos voltados a aventuras ao ar livre, a nova coleção combina som potente com personalização orientada por inteligência artificial e estilo versátil. Este novo capítulo da colaboração foca em interações mais inteligentes, maior duração de bateria e projetos que se integram perfeitamente a todos os estilos de vida — transformando o áudio em uma experiência mais conectada e dinâmica.

Recursos de IA que personalizam cada momento de audição

As caixas xboom by will.i.am entregam uma assinatura sonora equilibrada, com graves encorpados para uma experiência completa e confortável. O FYI.RAiDiO agora está profundamente integrado, permitindo que os usuários interajam com dez Personas e DJs de IA por meio de conversas bidirecionais. Com o botão dedicado MY Button ou o aplicativo FYI.RAiDiO, os ouvintes recebem curadoria em tempo real e personalização sensível à localização, ajustada a diferentes contextos e momentos.

Quatro novos modelos para festas, aventuras e o dia a dia

A linha ampliada xboom by will.i.am apresenta os mais recentes alto-falantes Stage 501, Blast, Mini e Rock, todos desenvolvidos para diferentes ambientes de escuta e estilos de vida, com inteligência orientada por IA no centro da experiência. O AI Sound analisa automaticamente o conteúdo de áudio e ajusta as configurações de equalização para destacar melodia, ritmo ou vocais, criando uma audição mais refinada e envolvente. Com o AI Lighting, barras de luz multicoloridas nas caixas xboom se movem em sincronia com o som, adicionando dinamismo visual que eleva a atmosfera. O Space Calibration Pro* analisa a qualidade sonora de acordo com o ambiente e adapta a saída de áudio para garantir som consistente e envolvente, tanto em espaços internos quanto externos.

xboom Stage 501: potência pronta para festas com modo karaokê

Ama noites de karaokê ou cantar com amigos? O xboom Stage 501 torna tudo simples com o AI Karaoke Master, alimentado por aprendizado profundo a partir de mais de 10 mil músicas. O recurso pode remover ou ajustar vocais de praticamente qualquer faixa e até corrigir o tom, permitindo cantar solo, fazer dueto com o artista ou manter os vocais baixos para quem prefere discrição — tudo isso sem arquivos especiais ou assinaturas.

A festa não para: são até 25 horas de reprodução com a bateria removível de 99Wh, para levar a música a qualquer lugar. Conectado à tomada, o Stage 501 entrega até 220W de potência — 160W com bateria — garantindo som forte e preenchendo o ambiente. O gabinete de cinco lados herda o conceito em cunha do Stage 301, com postura atlética e múltiplas configurações — vertical, horizontal, inclinado ou em tripé — enquanto dois woofers, drivers full-range e tweeters Peerless criam áudio rico e energético para qualquer ocasião.

xboom Blast: caixa robusta para uso externo com bateria de longa duração

Planejando um dia de praia, camping ou festa no quintal? O Blast foi feito para longas jornadas, com até 35 horas de reprodução alimentadas por sua bateria de 99Wh, para que a música nunca pare. Combinando essa autonomia com 220W de potência e três radiadores passivos, o Blast cria um palco sonoro amplo que mantém o clima animado onde você estiver.

Seu design robusto, protetores nas bordas e testes de durabilidade em padrão militar o preparam para o uso real ao ar livre. Detalhes inteligentes, como a alça lateral em corda, fazem a diferença — especialmente em locais cheios. Esse recurso permite segurar o Blast na vertical para circular com mais facilidade em encontros e ambientes externos movimentados, enquanto a alça superior em borracha oferece outra opção para transporte rápido.

xboom Mini: design compacto e elegante aliado à versatilidade do dia a dia

Uma caixa que se integra perfeitamente à rotina: assim pode ser descrito o xboom Mini. Ele oferece até 10 horas de reprodução com uma única carga, sendo ideal para cozinhas, varandas ou para ouvir música em movimento. Apesar do tamanho compacto, o Mini entrega som claro e bem definido com o Sound Field Enhance, mesmo em espaços abertos.

O design em formato de cubo e a Magic Strap facilitam o posicionamento, enquanto a resistência à água e poeira IP67 garante durabilidade em ambientes internos e externos. Um encaixe para tripé integrado amplia a versatilidade, e os controles táteis intuitivos tornam o ajuste de volume e a reprodução simples e confortáveis.

xboom Rock: design robusto com padrões militares

Criado para aventuras intensas, o Rock combina durabilidade com recursos inteligentes de compartilhamento para manter a música tocando onde quer que você vá. Com até 10 horas de reprodução, a caixa é testada segundo sete padrões militares, assegurando confiabilidade em ambientes externos desafiadores. Como versão aprimorada do antigo modelo XG2, o Rock agora oferece desempenho superior com potência aumentada para 6W, entregando som mais claro e impactante ao ar livre.

O áudio amplo é reforçado pelo Sound Field Enhance, preservando a qualidade mesmo em espaços abertos. Com o LE Audio Auracast, compartilhar música entre várias caixas é simples — ideal para passeios em grupo e escuta social. Um botão inteligente oferece controle rápido do aplicativo, tornando o Rock um companheiro confiável para trilhas, acampamentos ou qualquer escapada ao ar livre.

"Estamos transformando o som em uma experiência viva e em constante aprendizado", afirmou will.i.am. "Com o FYI.RAiDiO e as personas de IA, as caixas xboom by will.i.am oferecem um vislumbre de uma nova forma de vivenciar o áudio, por meio de uma conexão cultural inspiradora com a inteligência artificial. Esses aprimoramentos aproximarão as pessoas e as conectarão por meio de uma paixão compartilhada por música e criatividade."

"A colaboração com will.i.am continua a impulsionar nossa visão de som inteligente e expressivo", disse Lee Jeong-seok, chefe do negócio de Áudio da LG Media Entertainment Solution Company. "À medida que avançamos para 2026, o áudio portátil seguirá como um importante motor de crescimento para a LG, combinando desempenho refinado, inovação em IA e design que reflete o que os consumidores mais valorizam."

Os mais recentes produtos de áudio "xboom by will.i.am", que serão lançados globalmente em 2026, estarão em exibição durante a CES 2026 no estande da empresa (#15004, Las Vegas Convention Center), de 6 a 9 de janeiro. Para mais atualizações sobre os anúncios da LG, visite o LG Newsroom.

* Aplicável aos modelos Stage 501 e Blast

Sobre a LG Electronics Media Entertainment Solution Company

A LG Media Entertainment Solution Company (MS) é uma inovadora reconhecida em televisores, áudio, displays e plataformas de smart TV. A MS aprimora a experiência de entretenimento com seus TVs OLED — renomados pelo preto perfeito e cores precisas — e TVs LCD premium Micro RGB e QNED, todos impulsionados pela plataforma personalizada webOS. A empresa também oferece soluções de Tecnologia da Informação (monitores gamer e corporativos, laptops, projetores, dispositivos em nuvem e monitores médicos), além de soluções de Signage (Micro LED, sinalização digital, displays para hotelaria e softwares de sinalização), desenvolvidas para maximizar a eficiência no trabalho e entregar alto valor aos clientes. Para mais notícias sobre a LG, visite www.LGnewsroom.com.

Sobre will.i.am

Artista criativo, empreendedor de tecnologia e fundador e CEO da FYI (um mensageiro de IA Web 3.0), will.i.am (William Adams) recebeu, entre outros reconhecimentos, um Prêmio CLIO, um Emmy, nove Grammys, o James C. Morgan Global Humanitarian Award, o TIME 100 Impact Award, o Crystal Award do Fórum Econômico Mundial e uma Fellowship Honorária da Institution of Engineering and Technology (IET). Em 2024, integrou um grupo seleto de artistas que se apresentaram em dois shows do intervalo do Super Bowl (2011, Dallas; 2024, Las Vegas). Em 2025, foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da ONU para a Coalizão de Competências em IA da União Internacional de Telecomunicações e também Professor de Prática na Arizona State University, com foco em temas de IA.

Atua simultaneamente como consultor de inovação criativa, futurista, artista multiplatinado vencedor do Grammy, produtor e entertainer (técnico do "The Voice" na edição do Reino Unido por 13 temporadas; apresentador do programa de rádio "The FYI Show" na SiriusXM), além de empreendedor de tecnologia ao longo de uma carreira multidisciplinar. Investe e desenvolve negócios em diversos setores, incluindo a ferramenta FYI Web 3.0 de criatividade e produtividade, automotivo, tecnologia de consumo, moda, alimentos e bebidas, software e telecomunicações. Mais recentemente, a FYI.AI anunciou o lançamento do EDU.FYI — uma extensão de plataforma educacional com IA, desenvolvida em parceria com a Arizona State University.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

