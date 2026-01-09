LG Electronics anuncia programa de certificação "Projetado para o Portal de Jogos LG" para controles

LG Electronics e Razer apresentam o primeiro controle do mundo com Bluetooth de latência ultrabaixa na CES 2026, um novo padrão em desempenho em jogos em nuvem

LAS VEGAS, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) e a Razer™, a principal marca global de lifestyle para gamers, apresentam o novo Razer Wolverine V3 Bluetooth® para Smart TVs LG na CES® 2026. O dispositivo é o primeiro controle certificado no recém-introduzido programa de certificação "Designed for LG Gaming Portal" e também é o controle de jogos mais rápido do mundo.

Divulgação LG

Apresentando um grande salto no desempenho dos jogos em nuvem, o novo controle de jogos é o primeiro do mundo a adotar Bluetooth com latência ultrabaixa, controles integrados para TV e recursos profissionais para oferecer uma experiência de jogo sem fio fluida em TVs com webOS LG, com latência ultrabaixa e controle preciso, apoiado por um tempo de resposta impressionante inferior a 3 milissegundos.

"Projetado para o Portal de Jogos LG" é um programa recém-lançado pela LG que visa criar uma experiência de jogo ideal para jogadores que utilizam equipamentos como controles, oferecendo latência, conectividade e interoperabilidade aprimoradas entre controles e a experiência de jogo do Portal de Jogos LG.

As TVs LG foram reconhecidas como algumas das melhores para jogos, sendo as modelos selecionadas de TV OLED 2025* da empresa sendo as primeiras no mundo a suportar jogos em nuvem 4K 120Hz HDR de alta qualidade via GeForce Now.

"Temos orgulho de apresentar o Wolverine V3 Bluetooth como o primeiro controle certificado para o LG Gaming Portal", disse Chris Jo, chefe do Centro de Negócios da Plataforma WebOS na LG Media Entertainment Solution Company. "O novo controle permitirá que os jogadores aproveitem a resposta rápida e o controle decisivo para acompanhar a ação acelerada e transformar isso em uma grande vitória no LG Gaming Portal."

Wolverine V3 Bluetooth estará em exibição na CES 2026 no The Preview, no estande da LG e no estande da Razer. Para se manter atualizado com todos os anúncios da LG na CES, visite o site da LG e o canal global do LG no YouTube.

* Experiência de jogos em nuvem HDR 4K 120Hz via GeForce Now disponível nas TVs premium selecionadas da LG, incluindo as mais novas séries OLED W, G, C rodando webOS 26.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858479/Imagem1.jpg

FONTE LG Electronics Brasil