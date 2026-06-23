LG Electronics amplia portfólio de TVs premium com nova linha QNED 2026

Nova geração combina tecnologia avançada de cores, inteligência artificial e opções de telas grandes para democratizar o acesso à experiência premium da marca

Resumo da Notícia

A nova linha LG QNED 2026 chega ao Brasil como a porta de entrada para a experiência premium da marca, oferecendo tecnologia avançada a um público mais amplo;

chega ao Brasil como a porta de entrada para a experiência premium da marca, oferecendo tecnologia avançada a um público mais amplo; Equipada com Dynamic QNED Color Pro , a linha entrega cores mais puras, maior precisão e contraste aprimorado para uma experiência visual superior;

, a linha entrega cores mais puras, maior precisão e contraste aprimorado para uma experiência visual superior; Portfólio completo contempla diferentes necessidades de espaço e uso, chegando nos modelos QNED85, QNED80 e QNED70;

A família QNED 2026 conta com opções de 50" a 100" , oferecendo versatilidade para diferentes ambientes e perfis de consumidores.

, oferecendo versatilidade para diferentes ambientes e perfis de consumidores. Combinando qualidade de imagem, recursos inteligentes e telas grandes, a linha reforça a estratégia da LG de tornar o entretenimento premium mais acessível e imersivo;

SÃO PAULO, 23 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics Brasil anuncia a chegada da nova linha LG QNED 2026 ao mercado brasileiro, reforçando sua estratégia de ampliar o acesso dos consumidores a tecnologias premium de imagem e entretenimento. Posicionada como a porta de entrada para a experiência premium da marca, a nova linha reúne tecnologias avançadas de imagem, incluindo a tecnologia Mini LED, inteligência artificial e opções de telas grandes para quem busca elevar o nível da experiência audiovisual em casa.

Divulgação LG

Composta pelos modelos QNED70, QNED80 e QNED85, a nova geração chega ao Brasil trazendo a tecnologia Dynamic QNED Color Pro, desenvolvida para entregar cores mais puras, vibrantes e precisas. A tecnologia Mini LED adiciona um controle de iluminação significativamente mais preciso, permitindo níveis superiores de brilho, contraste aprimorado e maior riqueza de detalhes em cenas claras e escuras. A combinação dessas tecnologias proporciona imagens mais realistas e imersivas, aproximando o consumidor da qualidade visual encontrada nas categorias mais avançadas do mercado.

"A linha QNED desempenha um papel estratégico em nosso portfólio ao oferecer uma experiência premium para consumidores que desejam dar um salto significativo em qualidade de imagem e recursos inteligentes. Com a geração 2026, ampliamos essa proposta ao incorporar tecnologias avançadas como o Mini LED na QNED85, além de formatos de tela cada vez maiores, permitindo que mais consumidores tenham acesso a uma experiência audiovisual de alto nível dentro de casa", afirma Diego Oliveira, gerente de televisores da LG Electronics Brasil.

Tela gigante para uma nova experiência de entretenimento

O grande destaque da nova geração é a LG QNED85 de 100 polegadas, desenvolvida para consumidores que desejam transformar a sala de estar em uma verdadeira sala de cinema. O modelo combina a tecnologia Mini LED com Dynamic QNED Color Pro em uma tela gigante de 100 polegadas, entregando maior precisão de contraste, controle avançado de brilho e uma experiência visual altamente imersiva. O resultado são imagens mais detalhadas, com excelente reprodução de cores e profundidade, ideais para conteúdos esportivos, filmes, séries e jogos.

Com a chegada da linha QNED 2026, a LG reforça sua liderança em tecnologias premium de imagem ao expandir o acesso a recursos avançados como o Mini LED e a tecnologia proprietária Dynamic QNED Color Pro, levando mais qualidade, imersão e inovação para diferentes perfis de consumidores.

Linha completa para diferentes perfis de consumidores

Além da versão de 100 polegadas, a linha QNED 2026 oferece diferentes opções de tamanho para atender às necessidades de diversos ambientes e perfis de uso:

LG QNED85 : disponível em versão única de 100 polegadas;

: disponível em versão única de 100 polegadas; LG QNED80 : disponível em 55, 75 e 85 polegadas;

: disponível em 55, 75 e 85 polegadas; LG QNED70: disponível em 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas.

Todos os modelos foram desenvolvidos para entregar uma experiência premium de imagem e conectividade, combinando recursos inteligentes, design sofisticado e a reconhecida qualidade de exibição da LG.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil