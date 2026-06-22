LG Electronics anuncia novas soluções para parceria de inovação automotiva com o Google

Companhia reforça sua liderança em inovação automotiva com soluções IVI e SDV que oferecem experiências integradas em múltiplas telas e desempenho otimizado em um único SoC

Resumo da Notícia

A LG Electronics anunciou suas mais recentes soluções IVI e SDV baseadas em AAOS, recebendo reconhecimento do Google e de montadoras globais.

As soluções da LG permitem o controle simultâneo de múltiplos displays veiculares utilizando um único SoC, ajudando montadoras a reduzirem a complexidade dos sistemas e os custos de implementação.

A LG demonstrou experiências integradas em múltiplas telas para navegação, informações do veículo e entretenimento, além de recursos personalizados para passageiros, como logins individuais, compartilhamento de conteúdo e controle parental.

Executivos do Google destacaram o desempenho, estabilidade, comandos intuitivos por voz e a flexibilidade de compatibilidade com diferentes SoCs da solução, reforçando oportunidades futuras de colaboração com a LG em inovação para SDVs.

SÃO PAULO, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) apresentou seu mais recente portfólio de soluções de infotainment veicular (IVI) e veículos definidos por software (SDV), que receberam forte reconhecimento do Google e de montadoras globais.

Apresentando as inovações da LG baseadas em AAOS

Divulgação LG

A nova linha de soluções é construída sobre as tecnologias Android Automotive OS (AAOS) e AAOS SDV. Enquanto o AAOS SDV permite que o software defina e controle funções essenciais do veículo — desde desempenho de condução e recursos de conveniência até sistemas de segurança — o AAOS atua como a base para oferecer experiências de infotainment aos passageiros.

Experiências integradas em múltiplas telas com um único SoC

Um dos principais destaques é a nova solução para controle simultâneo de múltiplos displays no veículo. Alimentada pela plataforma Snapdragon® Cockpit de próxima geração, da Qualcomm Technologies, a solução da LG oferece imagens nítidas e vibrantes, além de desempenho fluido e estável, proporcionando uma experiência integrada entre navegação, informações do veículo e entretenimento.

Diferentemente dos sistemas convencionais de displays automotivos, que exigem um chip de controle separado para cada tela, a solução baseada em AAOS da LG consegue controlar simultaneamente múltiplos displays com diferentes proporções utilizando apenas um único system-on-chip (SoC). Aproveitando a tecnologia eficiente de alocação de recursos e as capacidades de otimização de carga do sistema da LG, a solução ajuda montadoras a reduzirem significativamente os custos de implementação de sistemas multimídia internos com múltiplas telas.

Experiências intuitivas e personalizadas dentro do veículo

A tecnologia da LG permite que cada pessoa dentro do veículo visualize conteúdos diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, o motorista pode utilizar a navegação na tela principal enquanto o passageiro do banco dianteiro assiste ao YouTube, e os passageiros do banco traseiro aproveitam conteúdos de TV ao vivo em suas respectivas telas. A solução também oferece suporte a contas de login individuais, configurações personalizadas, compartilhamento de conteúdo e controles parentais, permitindo uma experiência de entretenimento mais customizada e flexível para cada passageiro.

Além disso, a LG aprimorou sua interface baseada em comandos de voz para oferecer controle mais fácil em ambientes com painéis panorâmicos de grande dimensão. Com simples comandos de voz, os usuários podem ajustar layouts das telas, controlar funções importantes do veículo, abrir aplicativos e gerenciar o volume do sistema. A menor necessidade de interação por toque contribui para maior conveniência e segurança dentro do veículo.

Fortalecendo a colaboração com o Google para a era dos SDVs

Executivos do Google elogiaram a solução da LG pelo desempenho estável, experiência diferenciada do usuário e capacidade de suportar funções de cluster e entretenimento multimídia utilizando um único SoC.

A solução também recebeu avaliação positiva por sua flexibilidade em diferentes ambientes de SoC, potencial de aplicação em uma ampla variedade de soluções automotivas e ampla compatibilidade com chipsets. A resposta positiva reforçou a força da parceria entre LG e Google e sinalizou novas oportunidades de colaboração.

"A solução da LG demonstrou claramente como o AAOS pode proporcionar experiências veiculares mais flexíveis, inteligentes e envolventes", afirmou Patrick Brady, vice-presidente de Android Automotive do Google. "Sua integração fluida entre múltiplas telas, controles intuitivos por voz e desempenho estável alimentado por um único SoC se destacaram, e esperamos continuar nossa colaboração com a LG para avançar a inovação na era dos SDVs."

"Estamos honrados pelo reconhecimento da nossa expertise tecnológica e do nosso compromisso com a inovação da experiência do cliente", afirmou Eun Seok-hyun, presidente da LG Vehicle Solution Company. "Por meio da colaboração contínua com o Google e outros grandes parceiros globais de tecnologia, a LG continuará oferecendo experiências diferenciadas para clientes dentro dos veículos."

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil