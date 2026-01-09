LG Nova revela a próxima geração de empreendimentos com foco em IA na CES 2026

Empreendimentos colaborativos com foco em IA entregam soluções impactantes para os setores de saúde, energia, pequenas empresas e empreendedores

LAS VEGAS, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- LG NOVA, Centro Norte-Americano de Inovação da LG Electronics retorna à CES® este ano com uma vitrine ampliada destacando seu modelo de inovação colaborativa e apresentando as empresas do portfólio LG NOVA, bem como projetos inovadores prestes a se tornarem seus próximos empreendimentos comerciais. A exposição LG NOVA destaca seu compromisso em construir negócios impactantes e disruptivos para o mercado nesta nova era de transformação liderada por IA, enfrentando desafios reais em saúde mental, energia, acesso ao cuidado e sucesso de pequenas e médias empresas.

Localizada no Eureka Park, a exposição LG NOVA contará com a apresentação de projetos ao lado de empresas do portfólio e parceiros de startups, demonstrando aplicações inovadoras de IA e tecnologias emergentes. Os visitantes terão a oportunidade de explorar soluções de ponta para healthtechs, cleantechs, pequenas e médias empresas e empresas; conectar-se com executivos da LG e empreendedores residentes líderes, participando de sessões em estandes e palestras técnicas, e descubra a visão LG NOVA para colaboração entre setores para construir negócios inovadores com IA em primeiro lugar, que criem um futuro melhor para as pessoas e para o planeta.

"Nesta era da IA, estamos trabalhando para criar novas experiências, novas capacidades e novas formas de aproveitar a IA para enriquecer nossas vidas diárias, seja por meio de aplicações de saúde que transformam a forma como gerenciamos nossa saúde e permanecemos saudáveis, ou capacidades de gerenciamento de energia e energia que nos permitem continuar avançando na forma como vivemos, ou aplicações de negócios que ajudam empreendedores, líderes e funcionários a alcançar o sucesso", disse Sokwoo Rhee, Vice-Presidente Executivo da LG Electronics e Chefe da LG NOVA. "Nossa exposição na CES 2026 é uma vitrine do propósito da LG NOVA – explorar o maior potencial da IA para melhorar nossas vidas. Acreditamos que nosso modelo de colaboração, trabalhando com startups, especialistas do setor e empreendedores, nos oferece uma perspectiva de liderança para criar novos negócios que mudarão seus respectivos setores."

Empresas do portfólio LG NOVA estreando

A exposição apresentará seu portfólio de novos empreendimentos de negócios cofundados pela LG NOVA e sua equipe de empreendedores residentes:

ReliefAI, uma empresa de cuidados conectados focada em saúde mental, utiliza uma plataforma habilitada por IA para redefinir a experiência de saúde mental e possibilitar melhores conexões entre terapeutas e seus clientes.



OnVibe oferece insights inteligentes e personalizados como uma ferramenta de marketing em redes sociais para criadores de conteúdo e PMEs, oferecendo recomendações para apoiar a promoção da marca.



PADO oferece orquestração comercial de energia por meio de sua plataforma baseada em IA e aprendizado de máquina, que oferece análise em tempo real, otimização baseada em regras e planejamento ativo de energia, permitindo que data centers maximizem a confiabilidade, reduzam despesas operacionais de energia e possibilitem novas fontes de receita.

A plataforma modular Primefocus Health's de cuidados remotos permite que os profissionais de saúde apoiem e ofereçam cuidados especializados e contínuos para pacientes crônicos e agudos em casa, por meio de monitoramento, engajamento em tempo real e acompanhamento relatado pelos pacientes, criando melhor acesso ao cuidado para pacientes rurais e carentes.

Além disso, na CES, a LG Nova está revelando uma vitrine inovadora de projetos para potenciais negócios futuros em desenvolvimento.

Showcase de parceiros de startups

O estande da LG NOVA também contará com parceiros startups reinventando o futuro em setores tecnológicos chave:

Inteligência Artificial: Revelio Labs: Com centenas de milhões de registros de emprego disponíveis publicamente, o banco de dados universal de força de trabalho da Revelio Lab oferece um entendimento extenso do mercado de trabalho para capacitar líderes empresariais, profissionais de RH e analistas a tomar decisões de talento baseadas em dados. Roll: a plataforma de vídeo da roll, movida por ia, torna incrivelmente fácil para qualquer pessoa criar conteúdo de vídeo de alta qualidade sem o custo ou a complexidade da produção tradicional. usando apenas celulares e ia, a roll entrega vídeos multicâmera de alta produção e clipes sociais em poucas horas, tanto para gravações presenciais quanto remotas. Stitch AI: A plataforma de inteligência contextual da Stitch AI transforma a GenAI em um motor de suporte à decisão estratégica, com insights acionáveis baseados na missão, estratégia, valores, papéis e conhecimento institucional do negócio.



• HealthTech:

VeeOne Health: VeeOne Health oferece uma plataforma abrangente de cuidados agudos/pós-agudos, aproveitando gestão proativa e fluxos de trabalho clínicos, inteligentes e operacionais para oferecer uma abordagem holística ao cuidado ao paciente.



OneStep: A plataforma patenteada OneStep, listada pela FDA, é uma solução baseada em smartphone que transforma caminhadas diárias em insights clínicos para prevenção de quedas, reabilitação cirúrgica, órteses e próteses, entre outros, por meio de análises rápidas e objetivas da marcha para ajudar os profissionais a enxergarem riscos mais cedo, acompanhar a recuperação na vida real e oferecer um cuidado melhor.

• CleanTech:

Derapi: A Derapi oferece uma plataforma de software simples, segura e confiável que conecta dispositivos de energia inteligentes em residências e empresas aos sistemas de software que os gerenciam, permitindo que os clientes maximizem seus investimentos e que os fornecedores de energia operem de forma mais eficiente e eficaz, ajudando a acelerar a transição para um futuro de Energia Distribuída.



Onsense: O sistema inteligente da Onsense ajuda empresas, equipes de suporte, técnicos, proprietários e prestadores de serviços a entender os equipamentos, prever falhas e orientar reparos para proporcionar reparos mais rápidos, custos de serviço mais baixos e uma experiência mais fluida para cada ponto de contato com o cliente.

Esses novos empreendimentos, startups e projetos demonstram o compromisso da LG NOVA em colaborar com líderes inovadores para ultrapassar limites tecnológicos e construir soluções transformadoras para um amanhã mais promissor.

A mostra LG NOVA está localizada no Eureka Park (Venetian Expo, Salão G. Estande #60301).

Para mais informações sobre a LG NOVA na CES, visite www.lgnova.com/ces2026.

