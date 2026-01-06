LG ELECTRONICS APRESENTA A "INTELIGÊNCIA AFETIVA" EM AÇÃO NA CES 2026

AI ganha vida em casas, veículos e espaços de estilo de vida

Sob o tema "Inovação em sintonia com você" ( Innovation in tune with you ), a LG Electronics revela espaços impulsionados por AI onde a tecnologia sente, pensa e age com cuidado genuíno.

), a LG Electronics revela espaços impulsionados por AI onde a tecnologia sente, pensa e age com cuidado genuíno. Os destaques incluem o robô doméstico LG CLOiD™, soluções de mobilidade com AI, produtos de TV com AI de próxima geração liderados pela TV ultrafina LG OLED evo W6 Wallpaper e a linha de 10º aniversário da LG SIGNATURE, que incorpora as mais recentes tecnologias de AI.

As zonas imersivas da exposição – Living, Ride, Viewing, Entertainment e Mastery in Tune – mostram como as inovações da LG harmonizam tecnologia, design e emoção em todos os espaços do estilo de vida.

LAS VEGAS, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) está apresentando suas mais recentes soluções habilitadas para AI na CES® 2026 sob o tema "Inovação em sintonia com você". A exposição foca em como a LG integra sua "Inteligência Afetiva" (Affectionate Intelligence) com dispositivos, soluções e ambientes em espaços domésticos, de mobilidade e estilo de vida.

Divulgação LG

Na CES 2026, a LG está demonstrando como seus sistemas de AI detectam condições, processam dados e executam ações em ambientes reais – o que a empresa descreve como um modelo operacional Sentir-Pensar-Agir. Em vez de limitar a AI a interfaces de software, a LG a está aplicando em robôs, eletrodomésticos, veículos e TVs para permitir operações adaptáveis e conscientes do contexto.

A exposição inclui o robô doméstico LG CLOiD, eletrodomésticos com AI, sistemas veiculares, plataformas de TV e entretenimento, e a linha premium LG SIGNATURE evoluída com AI, que marca seu 10º aniversário.

Instalação de Entrada: Monumento "In Tune"

Recebendo os visitantes na entrada do estande, a LG apresenta o Monumento "In Tune" – uma instalação em grande escala composta por 38 TVs LG OLED evo W6 (Wallpaper TV), cada uma com apenas 9 milímetros de espessura. As telas estão dispostas para parecer que flutuam no ar, perfeitamente sincronizadas para criar uma tela visual contínua. Quando as telas individuais se unem em uma imagem única e dinâmica, elas transmitem a mensagem de "Inovação em sintonia com você".

Living in Tune: A Casa "Zero Trabalho"

A zona Living in Tune apresenta a visão da LG da Zero Labor Home (Casa Sem Trabalho) – um ecossistema integrado onde o robô doméstico LG CLOiD, eletrodomésticos inteligentes e serviços de AI trabalham em sincronia para antecipar as necessidades dos usuários e reduzir o trabalho doméstico.

No centro da zona está o LG CLOiD, que realiza demonstrações ao vivo em três cenários domésticos:

Cozinha – Planejamento de refeições personalizado para uma família de quatro pessoas

– Planejamento de refeições personalizado para uma família de quatro pessoas Sala de Estar – Monitoramento de bem-estar e assistência para idosos ativos

– Monitoramento de bem-estar e assistência para idosos ativos Lavanderia – Gestão automatizada de roupas e vestuário

Projetado como um robô de AI especializado para o lar, com segurança e confiabilidade em sua essência, o LG CLOiD opera perfeitamente em ambientes reais de convivência. As demonstrações destacam as capacidades de manipulação física do LG CLOiD, incluindo destreza ao nível dos dedos e movimento completo do braço, bem como sua integração com a plataforma AI Home da LG, o ThinQ®. A zona também apresenta os serviços aprimorados ThinQ® UP e ThinQ® Care. O cuidado coordenado e proativo que essas soluções oferecem ajuda a transformar a casa em um ambiente enriquecido e empático que entende e responde às necessidades em evolução dos residentes.

A zona também apresenta o LG Actuator AXIUM™, uma nova marca de atuadores robóticos voltada para o mercado de robótica em rápido crescimento. Esses atuadores combinam motores, acionamentos e redutores em módulos compactos que funcionam como articulações robóticas.

A LG está posicionando o AXIUM como uma plataforma otimizada em custo e desempenho, baseada em sua experiência no design de motores para eletrodomésticos. Espera-se que essa experiência em tecnologia de componentes seja a base para oferecer vantagens competitivas importantes em atuadores, como design leve e compacto, alta eficiência e alto torque.

Ride in Tune: Mobilidade Impulsionada por AI

A zona Ride in Tune apresenta a visão da LG para veículos definidos por software e ambientes inteligentes na cabine. As Soluções Veiculares com AI da LG, que receberam o Prêmio de Melhor Inovação da CES 2026 na categoria de Entretenimento Veicular, são demonstradas através de três sistemas principais:

Solução de Display de Mobilidade – Converte o para-brisa em uma superfície de exibição para informações de direção em tempo real e conteúdo de realidade mista durante a operação autônoma.

– Converte o para-brisa em uma superfície de exibição para informações de direção em tempo real e conteúdo de realidade mista durante a operação autônoma. Solução de Visão Automotiva – Usa rastreamento ocular, monitoramento do motorista e sensores internos para detectar níveis de atenção e estados dos passageiros, permitindo funções de segurança adaptáveis e interações personalizadas.

– Usa rastreamento ocular, monitoramento do motorista e sensores internos para detectar níveis de atenção e estados dos passageiros, permitindo funções de segurança adaptáveis e interações personalizadas. Solução de Entretenimento Veicular – Suporta streaming de conteúdo contínuo entre casa e carro e permite comunicação através das janelas laterais do veículo.

Juntos, esses módulos demonstram como a plataforma de AI generativa multimodal no dispositivo da LG cria experiências individualizadas e imersivas ao longo de cada jornada.

Viewing in Tune: Telas Movidas a AI

A zona Viewing in Tune foca nas tecnologias de TV e display da LG. A TV LG OLED evo Wallpaper oferece a intensidade total da nova qualidade de imagem Hyper Radiant Color Technology da LG OLED TV, ao mesmo tempo em que destaca seu Design Wallpaper ultra fino – possibilitado pela conectividade True Wireless. A zona também apresenta o LG Gallery+, um serviço baseado em webOS que exibe arte e imagens curadas com base nas preferências do usuário.

Demonstrações interativas dos recursos de AI do webOS – incluindo Busca AI (AI Search), Concierge AI (AI Concierge) e Controle de Voz AI (AI Voice Control) – mostram como o processamento de linguagem natural e os sistemas de recomendação são usados para gerenciar conteúdo e configurações do dispositivo.

A LG também apresenta suas novas TVs emblemáticas OLED evo G6 e Micro RGB evo, alimentadas pelo Processador α (Alpha) 11 AI Gen3, que possui Dual Super Upscaling para processar simultaneamente dois tipos de upscaling de AI. Isso aumenta a nitidez enquanto oferece imagens naturais e equilibradas com o mais alto nível de clareza e imersão. A zona também conta com a TV AM Micro LED AI de 136 polegadas, que serve como plataforma para conteúdo premium em grande formato.

Entertainment in Tune: Games e Áudio

A zona Entertainment in Tune, criada em colaboração com o Reddit, exibe duas configurações de jogos:

Jogos de console usando a OLED evo W6 e Aero Speaker

Jogos de PC usando o UltraGear™ OLED GX9, que suporta Modo Duplo (5K2K a 165Hz e WFHD a 330Hz) com upscaling de AI

Esses sistemas são projetados para demonstrar as TVs e displays OLED sem fio da LG, painéis de alta taxa de atualização e desempenho de baixa latência em jogos de resolução através de upscaling de AI.

O estúdio xboom apresenta os mais recentes produtos de áudio xboom da LG, desenvolvidos em colaboração com will.i.am:

LG xboom Stage 501 – para palcos e ambientes de performance ao vivo

LG xboom Blast – um grande alto-falante portátil

LG xboom Mini e LG xboom Rock – alto-falantes compactos para o dia a dia

O estúdio também hospeda o The Lab apresentando a FYI.RAiDiO, uma experiência de rádio interativa baseada em AI criada por will.i.am. Os visitantes podem interagir com anfitriões de AI, participar de estações temáticas e explorar discussões em tempo real sobre música, cultura e tecnologia.

Mastery in Tune: LG SIGNATURE

A zona Mastery in Tune apresenta a linha LG SIGNATURE em parceria com a marca italiana de móveis de alto padrão Poliform, com cada produto exibido em um ambiente interior mobiliado.

A geladeira LG SIGNATURE incorpora AI conversacional baseada em LLM para interação em linguagem natural e sugestões personalizadas.¹ A geladeira LG SIGNATURE Smart InstaView™ agiliza o gerenciamento de alimentos através do ThinQ® Food, que usa uma câmera interna para identificar itens armazenados, sugerir receitas e recomendar substituições com base nos itens internos.²

O Forno LG SIGNATURE oferece funções como Gourmet AI, que usa uma câmera de AI dentro do forno para identificar mais de 80 pratos e selecionar automaticamente as configurações ideais de cozimento. O recurso AI Browning monitora o pão enquanto ele assa e envia uma notificação pelo aplicativo ThinQ® quando atinge o nível predefinido de cozimento.

A LG também criou um espaço de exposição dedicado intitulado In Tune for Everyone (Em Sintonia com Todos), que conecta a visão ESG da empresa de Better Life for All (Uma Vida Melhor para Todos). A exposição apresenta o Comfort Kit (Kit Conforto), projetado para ajudar pessoas de todas as idades e habilidades a usar eletrodomésticos da LG com maior facilidade, juntamente com Livros de Leitura Fácil, desenvolvidos para ajudar aprendizes lentos e crianças com deficiências de desenvolvimento a entender melhor a função e o uso dos eletrodomésticos.

Informações da Exposição

A exposição da LG na CES 2026 ocorre de 6 a 9 de janeiro no Las Vegas Convention Center, estande nº 15004. Detalhes adicionais do produto estão disponíveis no Kit de Imprensa da CES 2026.

1 A precisão da resposta pode variar dependendo da entrada do usuário e das condições de operação.

2 Os resultados do reconhecimento podem variar dependendo do tipo de alimento e posicionamento.

