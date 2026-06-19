LG Electronics apresenta novo Black Round Cassete e amplia portfólio de climatização com foco em design e conforto

Solução une design circular, fluxo contínuo de ar e operação silenciosa para ambientes comerciais e residenciais que valorizam integração arquitetônica e conforto térmico

Resumo

LG Electronics lança no Brasil o novo LG Black Round Cassete, solução de ar-condicionado com acabamento preto voltada para projetos sofisticados de arquitetura e interiores.

Produto chega ao mercado após demandas de profissionais da área e clientes por soluções que unam performance e design diferenciado.

Solução combina fluxo contínuo de ar com seis saídas de ventilação, operação silenciosa e design circular minimalista.

Equipamento foi desenvolvido para ambientes comerciais e residenciais que buscam integrar climatização e estética.

Modelo possui instalação simplificada, resfriamento até 30% mais rápido e ventilador Full 3D para distribuição uniforme do ar.

SÃO PAULO, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresenta ao mercado brasileiro o novo LG Round Cassete Black, modelo de ar-condicionado desenvolvido para integrar conforto térmico, eficiência operacional e design contemporâneo em projetos de arquitetura e interiores.

O lançamento reforça a atuação da marca em soluções de climatização para ambientes comerciais e residenciais, acompanhando uma demanda crescente por tecnologias que aliem performance, conforto e integração arquitetônica.

Divulgação LG

Com acabamento preto e estrutura circular minimalista, o novo modelo foi desenvolvido para aplicações em espaços corporativos, comerciais, hotelaria, restaurantes e residências que valorizam sofisticação estética e experiência visual.

"Nos últimos anos, a climatização deixou de ser apenas um elemento funcional e passou a ocupar também um papel importante na experiência e na identidade visual dos ambientes. O LG Round Cassete Black foi desenvolvido justamente para atender projetos que buscam unir performance térmica, sofisticação estética e integração arquitetônica em uma única solução", afirma Graziela Yang, Gerente de Ar-condicionado Comercial da LG.

Design circular e integração arquitetônica

Pensado para compor ambientes de maneira mais discreta e elegante, o LG Round Cassete Black possui formato arredondado e acabamento sofisticado, contribuindo para uma percepção visual mais limpa e moderna dos espaços internos.

O design diferenciado amplia a flexibilidade em diferentes tipos de instalação e favorece projetos que priorizam integração arquitetônica, conforto visual e estética contemporânea.

O modelo também chega ao mercado para atender pedidos de profissionais da área e clientes que buscavam uma solução de climatização capaz de unir tecnologia, design moderno e maior harmonia com projetos de interiores.

Fluxo de ar uniforme e resfriamento mais rápido

O equipamento utiliza fluxo contínuo de ar com seis saídas de ventilação para distribuir o resfriamento de maneira uniforme em amplas áreas internas. A Guia de Ar Cristal oferece diferentes posições de direcionamento, permitindo maior precisão na climatização do ambiente.

O modelo também foi projetado para acelerar o resfriamento do ambiente, alcançando até 30% mais rapidez para atingir a temperatura desejada, dependendo das condições de instalação e operação.

Operação silenciosa e manutenção simplificada

O LG Round Cassete Black também reúne recursos voltados à experiência sonora e eficiência operacional. Equipado com ventilador Full 3D, o sistema oferece aumento de até 5% na taxa de fluxo de ar em comparação aos cassetes convencionais de quatro vias, além de operar com níveis reduzidos de ruído, chegando a 39 dB(A).

Para facilitar os processos de instalação e manutenção, os tubos de dreno e refrigerante ficam posicionados no mesmo lado da unidade, enquanto a caixa de controle externa permite acesso mais prático para serviços técnicos.

Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil